Елегантний дизайн і вбудований Tik-Tok: представлено новий спорткар Mercedes CLE (відео)
Купе Mercedes-Benz CLE приваблює динамічним дизайном і високотехнологічним салоном. Спорткару зі старту пропонують бензинові та дизельні двигуни потужністю до 381 к. с.
У Німеччині дебютував новий Mercedes-Benz CLE. Купе приходить на зміну одразу двом моделям — Mercedes C-Class Coupe і E-Class Coupe. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.
Купе Mercedes CLE 2024 більший за обох своїх попередників — 4851 мм завдовжки при колісній базі в 2865 мм. Автомобіль приваблює елегантним дизайном з довгим капотом, вигнутим дахом і високою віконною лінією. Широка решітка радіатора поєднується з розкосими діодними фарами, а боковини виконані рельєфними.
Крім того, на фото показали і кабріолет Mercedes-Benz CLE, однак він з'явиться тільки у 2024 році.
Салон Mercedes CLE витриманий у стилі нових седанів C-Class і E-Class. Купе отримало віртуальний щиток приладів і 11,9-дюймовий портретний тачскрін на нахиленій центральній панелі.
У мультимедійну систему MBUX вбудовані Zoom, Tik Tok і гра Angry Birds. Автомобіль просторіший за попередників, а об'єм його багажника зріс до 460 л.
Спорткар Mercedes CLE зі старту запропонують із бензиновими турбомоторами об'ємом 2,0 л (204 і 258 к.с.) і 3,0 л (381 к.с.), а також із 2,0-літровим 197-сильним турбодизелем. Усі вони доповнені 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою.Важливо
Найпотужніша версія розганяється до сотні за 4,4 с і розвиває 250 км/год. Пізніше з'являться заряджені варіанти від AMG потужністю від 435 до 670 к. с.
Усі Mercedes CLE 2024 оснащені 9-ступінчастою автоматичною КПП, а привід може бути заднім або повним. Серед опцій є спортивна підвіска та адаптивні амортизатори.
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