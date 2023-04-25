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Селфі-камера в салоні та Tik-Tok на екрані: представлено новий Mercedes E-Class 2024 (відео)

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Фото: Mercedes-Benz | Різні версії моделі відрізняються дизайном решітки радіатора

Mercedes-Benz E-Class виріс у розмірах, став динамічнішим на вигляд і отримав цілий набір сучасних технологій. Усі модифікації седана тепер є гібридами.

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У Німеччині презентовано новий Mercedes-Benz E-Class шостого покоління. Преміальний седан надійде у виробництво з літа, а потім до нього приєднається і універсал. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz E-Class, Mercedes E-Class 2024, Mercedes E-Class, новий Mercedes E-Class, Mercedes E-Class W214, Fullscreen
Седан підріс до 4,95 м у довжину
Фото: Mercedes-Benz

Дизайн Mercedes-Benz E-Class 2024

Новий Mercedes E-Class W214 став стрімкішим на вигляд і схожий на старшого брата S-Class W223. У нього довгий капот, похилий дах і висувні дверні ручки. Аеродинаміка також покращена – коефіцієнт лобового опору знижено до 0,23.

Mercedes E-Class 2024, Mercedes E-Class 2024, Mercedes E-Class, новий Mercedes E-Class, Mercedes E-Class W214, Mercedes-Benz E-Class Fullscreen
Дизайн витриманий у стилі старшого Mercedes S-Class
Фото: Mercedes-Benz

Від побратимів новий Mercedes E-Class відрізняють оригінальні фари з матричною оптикою. На вибір запропонують кілька видів решітки радіатора: із класичними хромованими смугами або великою трипроменевою зіркою, а також із підсвічуванням. Пізніше з'явиться ще й решітка від AMG.

Новий Mercedes E-Class W214 став більшим і просторішим усередині, а об'єм його багажника зріс до 540 л.

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Об'єм багажника складає 540 л
Фото: Mercedes-Benz

Розміри Mercedes E-Class 2024:

  • довжина – 4949 мм;
  • ширина – 1880 мм;
  • висота – 1468 мм;
  • колісна база – 2961 мм.

Салон та комплектація Mercedes-Benz E-Class 2024

Інтер'єр виконаний у стилі електрокарів лінійки Mercedes EQ. У топовій версії на передній панелі встановлені відразу три дисплеї, один з яких призначений для пасажира. Підсвічування може пульсувати у такст із музикою.

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На передній панелі встановлені три дисплеї
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes E-Class 2024 отримав нову версію мультимедійної системи MBUX, в яку вшиті Zoom, Tik-Tok та гра Angry Birds. До того ж, з'явився інтернет 5G, а за доплату доступні камера для селфі та відеореєстратор.

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Перелік доступних опцій також поповнили доступ до салону зі смартфона та інноваційного паркувального автопілота, що дозволяє седану займати паркомісце без водія в салоні.

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Салон Mercedes E-Class став просторішим
Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes E-Class, характеристики

Усі Mercedes E-Class 2024 стали гібридами. Зі старту запропонують бензинові турбомотори об'ємом 2,0 л (204 і 258 к. с.) і 3,0 л (375 к. с.), а також 2,0-літровий 197-сильний турбодизель. Всі вони доповнені 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою. Будуть доступні і плаг-ін гібриди на 204 та 252 к. с.

Седан Mercedes оснащений 9-ступінчастою автоматичною КПП, а привод може бути заднім або повним. За доплату запропонують керовані задні колеса, адаптивні амортизатори та пневмопідвіску.

Раніше Фокус повідомляв, що Mercedes презентував перший електромобіль Maybach.

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