Висока мода: представлений найрозкішніший і найдорожчий Mercedes S-Class (фото)
Mercedes-Maybach S680 Haute Voiture відрізняється особливим двоколірним забарвленням і дорогим оздобленням салону. Під капотом авто встановлений 612-сильний V12.
У Німеччині презентовано новий Mercedes-Maybach S680 Haute Voiture. Розкішний седан випустять лімітованою серією зі 150 авто, а його ціна перевищить 230 тисяч доларів. Про це повідомляє офіційний сайт німецької марки.
Назву автомобіля отримали шляхом злиття французьких термінів Haute Couture (від кутюр, висока мода) та Voiture (автомобіль). Цим підкреслюється ексклюзивність найдорожчого Mercedes S-Class W223. Раніше його показали у статусі концепт-кара, а тепер вирішили запустити у виробництво.
Mercedes-Maybach S680 Haute Voiture впізнається за особливим двоколірним забарвленням і нестандартними 20-дюймовими дисками чорного кольору. В обробці салону використані не тільки шкіра та дерево, але й дорога тканина букле. Килимки виконані зі штучного хутра.
Крім того, змінено графік мультимедійної системи. Як і у всіх Mercedes-Maybach S-Class, ззаду встановлені окремі крісла з електроприводом, вентиляцією і масажем.Важливо
У комплекті з авто йдуть набір келихів для шампанського, масштабна модель Mercedes-Maybach S680 та дорогий брелок. Також авто отримує фірмовий чохол.
З технічного погляду новий Mercedes-Maybach S680 Haute Voiture не зазнав змін. Седан оснащений 6,0-літровим 612-сильним V12 твін-турбо та повним приводом. Оснащення враховує пневмопідвіску та керовані задні колеса.
Раніше Фокус розповідав, що в Mercedes S-Class також з'явилася заряджена версія від AMG потужністю понад 800 сил.