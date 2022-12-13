Висока мода: представлений найрозкішніший і найдорожчий Mercedes S-Class (фото)

Mercedes-Maybach S680 Haute Voiture відрізняється особливим двоколірним забарвленням і дорогим оздобленням салону. Під капотом авто встановлений 612-сильний V12.

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У Німеччині презентовано новий Mercedes-Maybach S680 Haute Voiture. Розкішний седан випустять лімітованою серією зі 150 авто, а його ціна перевищить 230 тисяч доларів. Про це повідомляє офіційний сайт німецької марки.

[ + – ] Усього випустять лише 150 розкішних седанів Фото: Mercedes-Benz

Назву автомобіля отримали шляхом злиття французьких термінів Haute Couture (від кутюр, висока мода) та Voiture (автомобіль). Цим підкреслюється ексклюзивність найдорожчого Mercedes S-Class W223. Раніше його показали у статусі концепт-кара, а тепер вирішили запустити у виробництво.

[ + – ] Автомобіль оснащений 6,0-літровим V12 на 612 к. с. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Maybach S680 Haute Voiture впізнається за особливим двоколірним забарвленням і нестандартними 20-дюймовими дисками чорного кольору. В обробці салону використані не тільки шкіра та дерево, але й дорога тканина букле. Килимки виконані зі штучного хутра.

[ + – ] В обробці салону поряд зі шкірою та деревом присутня дорога тканина Фото: Mercedes-Benz

Крім того, змінено графік мультимедійної системи. Як і у всіх Mercedes-Maybach S-Class, ззаду встановлені окремі крісла з електроприводом, вентиляцією і масажем.

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У комплекті з авто йдуть набір келихів для шампанського, масштабна модель Mercedes-Maybach S680 та дорогий брелок. Також авто отримує фірмовий чохол.

[ + – ] Ззаду встановлено два окремі крісла Фото: Mercedes-Benz

З технічного погляду новий Mercedes-Maybach S680 Haute Voiture не зазнав змін. Седан оснащений 6,0-літровим 612-сильним V12 твін-турбо та повним приводом. Оснащення враховує пневмопідвіску та керовані задні колеса.

Раніше Фокус розповідав, що в Mercedes S-Class також з'явилася заряджена версія від AMG потужністю понад 800 сил.