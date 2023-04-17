Розкішний салон та запас ходу 600 км: презентовано перший електромобіль Maybach (відео)

Електромобіль Mercedes-Maybach EQS680 SUV оснащений 658-сильною установкою, а запас ходу становить 600 км. Салон кросовера оброблений дорогою шкірою та деревом, а задні сидіння отримали вентиляцію та масаж.

Related video

Новий Mercedes-Maybach EQS680 SUV офіційно представлений онлайн. Перший електромобіль Maybach покажуть публіці вже завтра на Шанхайському автосалоні, а його продажі стартують під кінець цього року за ціною близько 200 000 доларів. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Mercedes-Benz.

Запас ходу електрокросовера становить 600 км Фото: Mercedes-Benz

Електромобіль Maybach є розкішною версією Mercedes-Benz EQS680 SUV. Від побратима його можна відрізнити за зміненою передньою частиною в стилістиці Maybach – візерунок на заглушці імітує фірмову радіаторну решітку. Крім того, в оздобленні побільшало хрому, з'явилися особливі 22-дюймові диски та двокольорове забарвлення.

На передній панелі встановлені три екрани Фото: Mercedes-Benz

В оздобленні салону Mercedes-Maybach EQS680 SUV поєднуються шкіра Nappa та дерево. На передній панелі встановлені три дисплеї, один із яких призначений для пасажира.

Важливо

Найпотужніший і найдорожчий Ґелендваґен продають у комплекті з катером та годинником (фото)

Втім, основна увага приділена заднім сидінням. Вже у базовій версії вони отримали підігрів, вентиляцію та масаж. За доплату є два окремі крісла з електроприводом, а розділяє їх консоль з відсіком для фірмових келихів.

За доплату доступні окремі задні сидіння з електроприводом Фото: Mercedes-Benz

Крім того, для задніх пасажирів передбачено 11,6-дюймові планшети. Комплектація включає чотиризонний клімат-контроль, сканер відбитків пальців, аудіосистему Burmester з 15 динаміками та розпилювач духів.

Електромобіль Maybach оснащений двома моторами із сумарною віддачею 658 к. с. та 950 Нм. Розгін до 100 км/год займає 4,4 с. Акумуляторна батарея на 107,8 кВт∙год забезпечує запас ходу близько 600 км. Пневмопідвіску переналаштували з акцентом на комфорт задніх пасажирів.

Раніше Фокус повідомляв, що кросовер Mercedes-Benz GLS пройшов оновлення. Модернізували й версію від Maybach.

Також ми писали, що новий Mercedes E-Class показали фото до прем'єри.