Новий Mercedes-Benz E-Class 2024 показали до прем'єри (фото)

Новий Mercedes-Benz E-Class має динамічний профіль і відразу три дисплеї в салоні. Усі модифікації преміального седана стануть гібридами.

Related video

Опубліковано офіційний тизер Mercedes-Benz E-Class нового покоління. Преміальну модель презентують 25 квітня. Про це повідомляє офіційний сайт німецької марки.

На знімку можна побачити профіль Mercedes E-Class 2024. У седана обтічний силует в дусі старшого S-Class і дверні висувні ручки. Також можна розглянути розкосі діодні фари та довгасті ліхтарі. До речі, раніше седан Mercedes E-Class бачили на тестах та розсекретили на неофіційних рендерах.

Mercedes E-Class 2023 раніше бачили на тестах Фото: carscoops.com

Раніше німецький автовиробник вже розсекретив салон Mercedes E-Class 2024 року. За прикладом електрокарів сімейства EQ на передній панелі там встановлені відразу три дисплеї, один з яких призначений пасажиру.

Важливо

У Києві помітили дуже рідкісний та потужний кросовер Mercedes Brabus (фото)

Також стало відомо, що мультимедійну систему Mercedes E-Class 2024 інтегровані Zoom і Tik-Tok, а ще там з'явилися комп'ютерні ігри. Серед опцій буде навіть салонна камера для селфі.

На передній панелі встановлені три дисплеї Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes E-Class запропонують як седан та універсал, залишиться в лінійці та позашляхова версія All-Terrain. Всі бензинові та дизельні двигуни доповнять 48-вольтними гібридними установками. З лінійки зникне 4,0-літровий V8, але з'являться відразу кілька гібридів, що заряджаються.

Раніше Фокус розповідав, що Mercedes-Benz представив новий флагманський кросовер GLS.

Також ми писали, що на продаж виставлений найшвидший Mercedes в історії.