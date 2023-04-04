Представлено новий Mercedes GLS 2024: як змінився флагманський кросовер (фото)

Кросоверу Mercedes-Benz GLS оновили дизайн та інтер'єр. Двигуни моделі стали потужніші та доповнені гібридними установками.

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Опубліковано офіційні фото Mercedes-Benz GLS 2024. Флагманський кросовер марки пройшов фейсліфтинг і буде презентований завтра на автошоу в Нью-Йорку, а його продажі стартують у жовтні. Про це повідомляє офіційний сайт Mercedes-Benz.

Позаду оновлено ліхтарі Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes-Benz GLS 2024 впізнається по величезній радіаторній решітці. Крім того, змінено бампери, фари та ліхтарі. Також, запропоновані нові колісні диски діаметром від 20 до 23 дюймів, а версія із позашляховим пакетом отримала додатковий захист днища та збільшений на 30 мм кліренс.

Заряджений Mercedes-AMG GLS 63 Фото: Mercedes-Benz

Поряд із стандартною моделлю оновлено також заряджений Mercedes-AMG GLS 63 та розкішний Mercedes-Maybach GLS 600. У цих моделей особливий дизайн передньої частини.

Салон Mercedes GLS 2024 оздоблений якіснішими матеріалами. Кросовер отримав нове кермо і покращену мультимедійну систему MBUX, причому в Mercedes-Maybach GLS 600 вона доступна і заднім пасажирам.

Розкішний Mercedes-Maybach GLS 600 Фото: Mercedes-Benz

У Mercedes-AMG GLS 63 розширена комплектація — вона тепер включає паркувальний автопілот, камери кругового огляду, дорогу акустику Burmester, вентиляцію та пам'ять налаштувань сидінь.

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Всі двигуни Mercedes GLS 2024 тепер доповнені 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою, а частини з них стали потужнішими. Так, 3,0-літрова бензинова турбошістка тепер розвиває 381 к. с., а 4,0-літровий V8 твін-турбо — 517 к. с. Потужність 3,0-літрового турбодизеля підняли до 367 к. с.

У салоні замінили кермо та покращили обробку Фото: Mercedes-Benz

У топових версіях двигуни залишилися без змін. У Mercedes-Maybach GLS 600 4,0-літровий двигун розвиває 557 к. с., а у Mercedes-AMG GLS 63 — 612 к. с. Усі модифікації отримали 9-ступінчасту автоматичну КПП, повний привід та пневмопідвіску.

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