Представлено новий Mercedes GLS 2024: як змінився флагманський кросовер (фото)
Кросоверу Mercedes-Benz GLS оновили дизайн та інтер'єр. Двигуни моделі стали потужніші та доповнені гібридними установками.
Опубліковано офіційні фото Mercedes-Benz GLS 2024. Флагманський кросовер марки пройшов фейсліфтинг і буде презентований завтра на автошоу в Нью-Йорку, а його продажі стартують у жовтні. Про це повідомляє офіційний сайт Mercedes-Benz.
Новий Mercedes-Benz GLS 2024 впізнається по величезній радіаторній решітці. Крім того, змінено бампери, фари та ліхтарі. Також, запропоновані нові колісні диски діаметром від 20 до 23 дюймів, а версія із позашляховим пакетом отримала додатковий захист днища та збільшений на 30 мм кліренс.
Поряд із стандартною моделлю оновлено також заряджений Mercedes-AMG GLS 63 та розкішний Mercedes-Maybach GLS 600. У цих моделей особливий дизайн передньої частини.
Салон Mercedes GLS 2024 оздоблений якіснішими матеріалами. Кросовер отримав нове кермо і покращену мультимедійну систему MBUX, причому в Mercedes-Maybach GLS 600 вона доступна і заднім пасажирам.
У Mercedes-AMG GLS 63 розширена комплектація — вона тепер включає паркувальний автопілот, камери кругового огляду, дорогу акустику Burmester, вентиляцію та пам'ять налаштувань сидінь.Важливо
Всі двигуни Mercedes GLS 2024 тепер доповнені 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою, а частини з них стали потужнішими. Так, 3,0-літрова бензинова турбошістка тепер розвиває 381 к. с., а 4,0-літровий V8 твін-турбо — 517 к. с. Потужність 3,0-літрового турбодизеля підняли до 367 к. с.
У топових версіях двигуни залишилися без змін. У Mercedes-Maybach GLS 600 4,0-літровий двигун розвиває 557 к. с., а у Mercedes-AMG GLS 63 — 612 к. с. Усі модифікації отримали 9-ступінчасту автоматичну КПП, повний привід та пневмопідвіску.
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