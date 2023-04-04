Представлен новый Mercedes GLS 2024: как изменился флагманский кроссовер (фото)
Кроссоверу Mercedes-Benz GLS обновили дизайн и интерьер. Двигатели модели получили прибавку в мощности и дополнены гибридными установками.
Опубликованы официальные фото Mercedes-Benz GLS 2024. Флагманский кроссовер марки прошел фейслифтинг и будет презентован завтра на автошоу в Нью-Йорке, а его продажу стартуют в октябре. Об этом сообщает официальный сайт Mercedes-Benz.
Новый Mercedes-Benz GLS 2024 узнается по огромной решетке радиатора. Кроме того, изменены бамперы, фары и фонари. Кроме того, предложены новые колесные диски диаметром от 20 до 23 дюймов, а версия с внедорожным пакетом получила дополнительную защиту днища и увеличенный на 30 мм клиренс.
Наряду со стандартной моделью обновлены также заряженный Mercedes-AMG GLS 63 и роскошный Mercedes-Maybach GLS 600. У этих моделей особый дизайн передней части.
Салон Mercedes GLS 2024 отделан более качественными материалами. Кроссовер получил новое рулевое колесо и улучшенную мультимедийную систему MBUX, причем в Mercedes-Maybach GLS 600 она доступна и задним пассажирам.
В Mercedes-AMG GLS 63 расширена комплектация – она теперь включает парковочный автопилот, камеры кругового обзора, дорогую акустику Burmester, вентиляцию и память настроек сидений.Важно
Все двигатели Mercedes GLS 2024 теперь дополнены 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой, а часть из них получили прибавку в мощности. Так, 3,0-литровая бензиновая турбошестерка теперь развивает 381 л. с., а 4,0-литровый V8 твин-турбо – 517 л. с. Мощность 3,0-литрового турбодизеля подняли до 367 л. с.
В топовых версиях моторы остались без изменений. В Mercedes-Maybach GLS 600 4,0-литровый мотор развивает 557 л. с., а в Mercedes-AMG GLS 63 – 612 л. с. Все модификации получили 9-ступенчатую автоматическую КПП, полный привод и пневмоподвеску.
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