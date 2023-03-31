Mercedes-Benz вывели на тесты гибридного конкурента Audi Allroad (фото)
Новый Mercedes-Benz E-Class All-Terrain предлагается для тех водителей, которым не нужен кроссовер. Внедорожная версия имеет множество отличий от стандартной модели.
Mercedes-Benz вывели на тесты внедорожную версию универсала E-Class 2024 модельного года. Шпионы сфотографировали гибридную модификацию модели. Об этом сообщили на сайте Carscoops.
Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 2024 получит измененную внешность и новые гибридные силовые установки. Модель отличается от стандартного универсала увеличенным клиренсом и пластиковыми накладками по всему кузову.
Дорожный просвет All-Terrain будет примерно выше, чем у стандартного E-Class — 156 мм. Уже в базовой версии будет доступен полный привод 4Matic. Также универсал получит уникальный режим вождения All-Terrain.
Ручки боковых дверей утоплены в кузов. Они выдвигаются только при использовании.
Спереди и сзади можно заметить новую оптику и внедорожные бампера. Ожидается, что автомобиль также получит защиту днища.
Вероятнее всего, прототип оснащен гибридной силовой установкой с 2,0-литровым двигателем и электромотором мощностью 312 л.с. Такой агрегат можно встретить на модели C300e.Важно
Презентация нового Mercedes-Benz E-Class All-Terrain состоится в конце 2023 года. Цены на автомобиль пока остаются неизвестными.
Ранее Фокус рассказал, что Mercedes-Benz презентовали новые кроссоверы GLA и GLB 2023 модельного года.