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Mercedes-Benz вывели на тесты гибридного конкурента Audi Allroad (фото)

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Фото: carscoops.com | Mercedes-Benz E-Class All-Terrain впервые предложат с гибридной силовой установкой

Новый Mercedes-Benz E-Class All-Terrain предлагается для тех водителей, которым не нужен кроссовер. Внедорожная версия имеет множество отличий от стандартной модели.

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Mercedes-Benz вывели на тесты внедорожную версию универсала E-Class 2024 модельного года. Шпионы сфотографировали гибридную модификацию модели. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 2024 получит измененную внешность и новые гибридные силовые установки. Модель отличается от стандартного универсала увеличенным клиренсом и пластиковыми накладками по всему кузову.

Дорожный просвет All-Terrain будет примерно выше, чем у стандартного E-Class — 156 мм. Уже в базовой версии будет доступен полный привод 4Matic. Также универсал получит уникальный режим вождения All-Terrain.

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 2024 Fullscreen
Mercedes-Benz E-Class All-Terrain получит увеличенный дорожный просвет
Фото: carscoops.com

Ручки боковых дверей утоплены в кузов. Они выдвигаются только при использовании.

Спереди и сзади можно заметить новую оптику и внедорожные бампера. Ожидается, что автомобиль также получит защиту днища.

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 2024 Fullscreen
Mercedes-Benz E-Class All-Terrain станет доступен в виде гибрида
Фото: carscoops.com

Вероятнее всего, прототип оснащен гибридной силовой установкой с 2,0-литровым двигателем и электромотором мощностью 312 л.с. Такой агрегат можно встретить на модели C300e.

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Презентация нового Mercedes-Benz E-Class All-Terrain состоится в конце 2023 года. Цены на автомобиль пока остаются неизвестными.

Ранее Фокус рассказал, что Mercedes-Benz презентовали новые кроссоверы GLA и GLB 2023 модельного года.