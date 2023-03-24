Электрический Гелендваген внезапно сломался во время тестов (видео)
Во время тестов на треке Mercedes-Benz EQG начал издавать странные звуки. Спустя время электрический внедорожник пришлось эвакуировать.
Электрический внедорожник Mercedes-Benz EQG сломался во время испытаний на гоночном треке. Об этом рассказали на сайте Carscoops.
Не так давно шпионы раскрыли интерьер Mercedes-Benz EQG. Теперь пришла очередь увидеть его способности на треке.
Тестовый пилот проехал несколько кругов по Нюрбургрингу, пока у внедорожника не возникла поломка. На видео показан момент, как внедорожник на выезде из пит-стопа издает странные звуки. Они могут указывать на механическую поломку.
Mercedes-Benz EQG все же пришлось остановиться. Спустя время автомобиль эвакуировали с трека.
Напомним, что Mercedes-Benz EQG получит четыре электромотора и будет обладать большой мощностью. По слухам, отдача силовой установки топовой версии будет даже выше, чем у заряженного AMG G63.Важно
Отличительной чертой электрической версии внедорожника станет отсутствие традиционной решетки радиатора и запасного колеса на багажнике. Вместо него разместят небольшой блок, в котором будет находиться зарядный кабель.
Ранее Фокус писал, что Mercedes-Benz G-Class получил новую лимитированную версию, которую создало знаменитое немецкое тюнинг-ателье Mansory и посвятило Украине.
Также мы рассказывали про эксклюзивный Гелендваген, созданный в поддержку Украины.