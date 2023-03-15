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Авто

В поддержку Украины: Гелендваген получил особую лимитированную версию за $950 000 (видео)

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Фото: Mansory | Mercedes G-Class Mansory P900 выпустят лимитированной серией

Салон Гелендвагена отделан желто-синей кожей. Инициатор создания эксклюзивного внедорожника активно поддерживает Украину.

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Mercedes-Benz G-Class получил новую лимитированную версию. Ее создало знаменитое немецкое тюнинг-ателье Mansory и посвятило Украине. Сейчас один из таких внедорожников продается в Дубае за 950 000 долларов. Об этом стало известно сайтуТопЖир.

Mercedes G-Class Mansory, тюнинг Гелендвагена, Mercedes G-Class, Mercedes-AMG G63, Mansory P900, Mercedes-Benz G-Class Fullscreen
Салон Гелендвагена отделан сине-желтой кожей
Фото: Mansory

Главная особенность этого Mercedes G-Class Mansory P900 – его отделка салона. Сиденья обшиты желтой и синей кожей. Примечательно, что как спереди, так и сзади установлены индивидуальные кресла.

Mercedes G-Class Mansory, тюнинг Гелендвагена, Mercedes G-Class, Mercedes-AMG G63, Mansory P900, Mercedes-Benz G-Class Fullscreen
Внедорожник стоит 950 000 долларов
Фото: Mansory

Представитель компании-продавца подтвердил, что тюнинг Гелендвагена действительно выполнен именно в украинском стиле. Инициатором создания авто стал один из партнеров и клиентов Mansory с выраженной проукраинской позицией.

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Имя заказчика авто не разглашают, но известно, что выпустили несколько таких Mercedes G-Class Mansory P900. Как и другие внедорожники от немецкого ателье, они получили выраженный обвес, капот с воздухозаборниками и эксклюзивные колесные диски.

За основу взят заряженный Mercedes-AMG G63, но мощность его 4,0-литрового V8 твин-турбо подняли с 585 до 900 л. с. Теперь разгон до 100 км/ч занимает менее 4 секунд.

Ранее Фокус сообщал, что в Mansory превратили Mercedes G-Class в двухдверный спорткар с золотом в отделке салона.

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