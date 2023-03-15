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Авто

На підтримку України: Гелендваген отримав особливу лімітовану версію за $950 000 (відео)

Mercedes G-Class Mansory, тюнінг Гелендвагена, Mercedes G-Class, Mercedes-AMG G63, Mansory P900, Mercedes-Benz G-Class
Фото: Mansory | Mercedes G-Class Mansory P900 випустять лімітованою серією

Салон Гелендвагена оздоблений жовто-синьою шкірою. Ініціатор створення ексклюзивного позашляховика активно підтримує Україну.

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Mercedes-Benz G-Class отримав нову лімітовану версію. Її створило знамените німецьке тюнінг-ательє Mansory та присвятило Україні. Нині один із таких позашляховиків продається у Дубаї за 950 000 доларів. Про це стало відомо сайту ТопЖир.

Mercedes G-Class Mansory, тюнінг Гелендвагена, Mercedes G-Class, Mercedes-AMG G63, Mansory P900, Mercedes-Benz G-Class Fullscreen
Салон Гелендвагена оздоблений синьо-жовтою шкірою
Фото: Mansory

Головна особливість цього Mercedes G-Class Mansory P900 – його оздоблення салону. Сидіння обшиті жовтою та синьою шкірою. Примітно, що спереду і позаду встановлені індивідуальні крісла.

Mercedes G-Class Mansory, тюнінг Гелендвагена, Mercedes G-Class, Mercedes-AMG G63, Mansory P900, Mercedes-Benz G-Class Fullscreen
Позашляховик коштує 950 000 доларів
Фото: Mansory

Представник компанії-продавця підтвердив, що тюнінг Гелендвагена справді виконаний саме в українському стилі. Ініціатором створення авто став один із партнерів та клієнтів Mansory з вираженою проукраїнською позицією.

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Ґелендваґен отримав нову надпотужну версію для найтяжчого бездоріжжя (фото)

Ім'я замовника авто не розголошують, але відомо, що випустили кілька Mercedes G-Class Mansory P900. Як і інші позашляховики від німецького ательє, вони отримали виражений обвіс, капот із повітрозабірниками та ексклюзивні колісні диски.

За основу взято заряджений Mercedes-AMG G63, але потужність його 4,0-літрового V8 твін-турбо підняли з 585 до 900 к. с. Тепер розгін до 100 км/год займає не більше 4 секунд.

Раніше Фокус повідомляв, що в Mansory перетворили Mercedes G-Class на дводверний спорткар із золотом в обробці салону.

Також ми писали, що представлений новий спортивний кросовер Mercedes GLC Coupe.