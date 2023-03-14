Елегантний стиль та гібридні двигуни: представлений новий Mercedes-Benz GLC Coupe (відео)

Новий Mercedes-Benz GLC Coupe зберігає знайомий елегантний дизайн, але став більшим і просторішим. Усі версії моделі відтепер є гібридними.

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Лінійка Mercedes-Benz GLC 2023 розширена – до стандартної моделі та подовженої семимісної версії приєднався купеподібний варіант. Кросовер надійде у продаж із липня. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті німецької марки.

У кросовера елегантний купеподібний силует Фото: Mercedes-Benz

Дизайн Mercedes-Benz GLC Coupe

Як і раніше, головна відмінність Mercedes-Benz GLC Coupe — його елегантний дизайн. У купе-кросоверу стрімкий профіль з аркоподібним дахом і загостреною задньою частиною. Крім того, привертають увагу витончені тоненькі ліхтарі. Авто дебютувало у версії з AMG-пакетом, що включає обваження та 19-дюймові диски замість стандартних 18-дюймових.

Кросовер Mercedes-Benz GLC Coupe не тільки виглядає динамічно – його аеродинаміка добре опрацьована. Коефіцієнт лобового опору знижено до 0,27. Автомобіль трохи підріс у розмірах у порівнянні з попередником.

Задня частина кросовера загострена Фото: Mercedes-Benz

Габарити Mercedes-Benz GLC Coupe 2023:

довжина – 4731 мм;

ширина – 1890 мм;

висота – 1605 мм;

колісна база – 2888 мм.

Салон Mercedes GLC Coupe 2023

Інтер'єр Mercedes GLC Coupe виконаний у дусі стандартної моделі та седана C-Class. Покази приладів виведено на дисплей, а на нахиленій центральній панелі встановлено великий 11,9-дюймовий тачскрин портретного формату.

На нахиленій центральній панелі встановлено великий дисплей Фото: Mercedes-Benz

Кросовер став просторішим усередині, а об'єм його багажника зріс до 545 л. Список опцій поповнили камери кругового огляду, система напівавтономного водіння, сканер відбитків пальців і 710-ватна аудіосистема Burmester.

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Mercedes GLC Coupe |

Усі Mercedes GLC Coupe 2023 є гібридами. "М'якими" 48-вольтними установками доповнили 2,0-літрові бензинові турбомотори потужністю 204 і 258 к. с., а також турбодизелі такого ж об'єму на 197 та 269 к. с.

Салон кросовера став просторнішим Фото: Mercedes-Benz

Крім того, тепер доступні відразу три підзаряджувані гібриди — бензинові на 313 і 381 к. с., а також 333-сильний дизельний. Всі вони оснащені батареєю на 31,2 кВт∙год і можуть проїхати 113-131 км на електротязі. Найпотужніший із них стартує до 100 км/год за 5,6 с.

Кросовер Mercedes оснащений 9-ступінчастою автоматичною КПП та повним приводом. За доплату доступні пневмопідвіска та керовані задні колеса.

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