Яскравий дизайн та 880 сил: представлений надшвидкісний гібрид Mercedes (фото)

Mercedes-AMG GT 4door від Mansory здатний розігнатися до 100 км/год за 2,8 с та розвинути 320 км/год. Автомобіль отримав екстравагантний карбоновий пакет та розкішне оздоблення салону.

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Тюнінг-ательє Mansory презентувало черговий екстравагантний проект. На цей раз німці взялися за тюнінг Mercedes-AMG GT 4door. Про це повідомляється на офіційному сайті Mansory.

Ззаду з'явилося величезне антикрило Фото: Mansory

За основу взяли топовий варіант Mercedes-AMG GT 63 SE Performance. Автомобіль і так досить потужний – його 4,0-літровий V8 твін-турбо та електромотор сумарно розвивають 831 к. с. та 1400 Н∙м.

В обробці салону використані двокольорова шкіра та карбон Фото: Mansory

Наразі силова установка видає 880 к. с. та 1490 Н∙м. П'ятидверне купе розганяється до 100 км/год за 2,8 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 320 км/год.

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Дизайн авто став яскравішим і виразнішим, як і належить Mansory. З'явилися карбонові обважування та антикрило, з цього ж матеріалу виконаний і капот з повітрозабірниками. Також замінено решітку радіатора та встановлено 22-дюймові колеса.

Гібрид випустять лімітованою серією Фото: Mansory

Тюнінг Mercedes-AMG GT 4door від Mansory включає і доопрацювання салону. В обробці використані карбон і двоколірна перфорована шкіра, причому можна замовити навіть найшаленіші комбінації кольорів.

Раніше Фокус повідомляв, що Mansory перетворили Гелендваген на дводверний спорткар із позолотою в салоні.

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