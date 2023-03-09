Море карбону та 1100 сил: тюнери доопрацювали найшвидший суперкар Ferrari (фото)
Тюнінгований Ferrari SF90 Spider отримав безліч деталей кузова з карбону. Двигун суперкара також зазнав доробок і став потужнішим.
Тюнінг-ательє Mansory випустило унікальний пакет доробок для суперкара з відкритим верхом Ferrari SF90 Spider. Подробиці про проєкт розповіли на сайті компанії.
Суперкар Mansory F9XX — Tempesta Celeste отримав безліч зовнішніх і внутрішніх доробок. Вони включають нові кузовні елементи з карбону та нові колісні диски.
Попереду з'явився новий капот із вставками з вуглеволокна, а також новий спліттер. Крім цього суперкар оснастили карбоновими бічними спідницями.
Унікальною рисою проекту є подвійний задній спойлер, який імітує плавці. Вони розмістили додаткові стоп-сигнали.
Ззаду розмістилися чотири вихлопні патрубки і масивний дифузор. Складна кришка також виготовлена з карбону.
Інтер'єр виконаний із шкіри ніжно-блакитного кольору. Пасажирське сидіння та деякі елементи салону пофарбовані у білий колір.
Mansory доопрацювали і 4,0-літровий турбо двигун V8, який тепер видає 980 к.с. і 980 Нм крутного моменту. Він доповнений трьома електромоторами, а загальна віддача силової установки складає 1100 к. с.
Mansory F9XX — Tempesta Celeste здатний розганятися від 0 до 100 км/год всього за 2,4 секунди. Максимальна швидкість становить 355 км/год.Важливо
Mansory випустить лише три екземпляри F9XX Tempesta Celeste. Кожен із них буде унікальним, оскільки автомобілі є частиною серії "One of One".
Раніше Фокус розповів, що знамените німецьке ательє Mansory представило черговий екстравагантний проект на базі Rolls-Royce Cullinan.