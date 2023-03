Море карбону та 1100 сил: тюнери доопрацювали найшвидший суперкар Ferrari (фото)

Тюнінгований Ferrari SF90 Spider отримав безліч деталей кузова з карбону. Двигун суперкара також зазнав доробок і став потужнішим.

Тюнінг-ательє Mansory випустило унікальний пакет доробок для суперкара з відкритим верхом Ferrari SF90 Spider. Подробиці про проєкт розповіли на сайті компанії.

Суперкар Mansory F9XX — Tempesta Celeste отримав безліч зовнішніх і внутрішніх доробок. Вони включають нові кузовні елементи з карбону та нові колісні диски.

Попереду з'явився новий капот із вставками з вуглеволокна, а також новий спліттер. Крім цього суперкар оснастили карбоновими бічними спідницями.

Mansory Ferrari F9XX Tempesta Celeste відрізняється величезною кількістю деталей з карбону. Фото: Mansory

Унікальною рисою проекту є подвійний задній спойлер, який імітує плавці. Вони розмістили додаткові стоп-сигнали.

Задній спойлер складається з кількох частин Фото: Mansory

Ззаду розмістилися чотири вихлопні патрубки і масивний дифузор. Складна кришка також виготовлена з карбону.

Дах суперкара виконаний з вуглеволокна Фото: Mansory

Інтер'єр виконаний із шкіри ніжно-блакитного кольору. Пасажирське сидіння та деякі елементи салону пофарбовані у білий колір.

Суперкар отримав двоколірний інтер'єр Фото: Mansory

Mansory доопрацювали і 4,0-літровий турбо двигун V8, який тепер видає 980 к.с. і 980 Нм крутного моменту. Він доповнений трьома електромоторами, а загальна віддача силової установки складає 1100 к. с.

Mansory F9XX — Tempesta Celeste здатний розганятися від 0 до 100 км/год всього за 2,4 секунди. Максимальна швидкість становить 355 км/год.

Mansory випустить лише три екземпляри F9XX Tempesta Celeste. Кожен із них буде унікальним, оскільки автомобілі є частиною серії "One of One".

