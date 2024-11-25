Чоловіка вжалила найотруйніша риба у світі: як йому вдалось вижити (фото)

Плаваючи по пояс у воді, Каспер опустив руку на дно й в якусь мить відчув укус та сильний біль, після чого у нього почалась кровотеча.

Німецького фельдшера під час відпочинку в Австралії вжалила риби-камінь — найотруйніша риба у світі. Чоловікові дивом вдалось вижити. Він порівнює пережиті відчуття з ударом слона. Про це пише видання ABC Australia.

Повідомляється, що 26-річний Каспер Крупа разом зі своєю коханою вирішили скупатися на популярному пляжі недалеко від міста Каррата. Плаваючи по пояс у воді, чоловік опустив руку на дно й в якусь мить відчув укус та сильний біль, після чого у нього почалась кровотеча.

"Це відчувалося так, ніби слон вдарив мене в серце", — описав відчуття потерпілий. Він одразу ж вийшов на берег і кинувся до машини, щоб дістатися до найближчої лікарні.

26-річний Каспер Крупа у лікарні після укусу Фото: Kacper Krupa

Медики вкололи Касперу знеболювальне й опустили його руку в гарячу воду з оцтом, щоб вивести отруту. Вони спочатку подумали, що пацієнта вкусила змія, але пізніше прийшов аналіз крові, і вони дізнались правду.

Лікарям вдалось стабілізувати стан потерпілого. Його виписали уже наступного дня після госпіталізації.

Риба-камінь: чим небезпечна

Представники цього виду мають 13 шипів, кожен з яких виділяє високотоксичну отруту. Завдяки свому зовнішньому вигляду ця риба успішно маскується під камінь, ховаючись у водоростях та біля коралових рифів. Її отрута завдає сильного болю, а також може призвести до паралічу або некрозу. Риба-камінь водиться у Таїланді, Єгипті та Австралії.

Завдяки свому зовнішньому вигляду ця риба успішно маскується під камінь Фото: WA Museum

Нагадаємо, раніше чоловік під час прогулянки на пляжі помітив рідкісну тварину. Джеймс Кук зізнався, що зустріч із моржем для нього була "сюрреалістичною". За його словами, за останні тридцять років моржів біля британського узбережжя бачили менше десяти разів.

Крім того, Фокус писав, що молодий рибалка потонув, спіймавши на гачок гігантську рибу. Аллакс Мело втратив рівновагу і впав за борт човна, опинившись під водою. У мить сильна течія швидко затягнула його.