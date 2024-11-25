Мужчину укусила самая ядовитая рыба в мире: как ему удалось выжить (фото)

Плавая по пояс в воде, Каспер опустил руку на дно и в какой-то момент почувствовал укус и сильную боль, после чего у него началось кровотечение.

Немецкого фельдшера во время отдыха в Австралии укусила рыбы-камень — самая ядовитая рыба в мире. Мужчине чудом удалось выжить. Он сравнивает пережитые ощущения с ударом слона. Об этом пишет издание ABC Australia.

Сообщается, что 26-летний Каспер Крупа вместе со своей возлюбленной решили искупаться на популярном пляже недалеко от города Каррата. Плавая по пояс в воде, мужчина опустил руку на дно и в какой-то момент почувствовал укус и сильную боль, после чего у него началось кровотечение.

"Это ощущалось так, будто слон ударил меня в сердце", — описал ощущения пострадавший. Он сразу же вышел на берег и бросился к машине, чтобы добраться до ближайшей больницы.

26-летний Каспер Крупа в больнице после укуса Фото: Kacper Krupa

Медики вкололи Касперу обезболивающее и опустили его руку в горячую воду с уксусом, чтобы вывести яд. Они сначала подумали, что пациента укусила змея, но позже пришел анализ крови, и они узнали правду. Врачам удалось стабилизировать состояние пострадавшего. Его выписали уже на следующий день после госпитализации.

Рыба-камень: чем опасна

Представители этого вида имеют 13 шипов, каждый из которых выделяет высокотоксичный яд. Благодаря своему внешнему виду эта рыба успешно маскируется под камень, прячась в водорослях и возле коралловых рифов. Ее яд причиняет сильную боль, а также может привести к параличу или некрозу. Рыба-камень водится в Таиланде, Египте и Австралии.

Благодаря своему внешнему виду эта рыба успешно маскируется под камень Фото: WA Museum

Напомним, ранее мужчина во время прогулки на пляже заметил редкое животное. Джеймс Кук признался, что встреча с моржом для него была "сюрреалистической". По его словам, за последние тридцать лет моржей у британского побережья видели менее десяти раз.

Кроме того, Фокус писал, что молодой рыбак утонул, поймав на крючок гигантскую рыбу. Аллакс Мело потерял равновесие и упал за борт лодки, оказавшись под водой. В мгновение ока сильное течение быстро его затянуло.