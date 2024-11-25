Німці визначили найбільш та найменш надійні авто з пробігом віком до 13 років (фото)

Рейтинг надійності TÜV SÜD створений на основі даних про техогляд понад 10 мільйонів автомобілів. Бензинові моделі виявилися надійнішими за електричні.

У Німеччині оприлюднили щорічний рейтинг якості авто з пробігом. Сформувала його організація TÜV SÜD, яка відповідає за техогляд автомобілів. Саме на її сайті оприлюднили результати.

Звіт TÜV SÜD оснований на даних про техогляд 10,2 млн авто, проведений із липня 2023 по червень 2024 року. Середній показник серйозних несправностей залишився незмінним – їх виявили у 20,6% машин.

Honda Jazz є найнадійнішим авто за версією TÜV SÜD Фото: Honda

Керівник відділу мобільності та офіційної діяльності TÜV SÜD Юрген Вольц розповів про цікаві тенденцію. Наймасовішими є проблеми з освітлювальними приладами – на них припадає 67,9% серйозних поломок.

Також він зазначив автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння є надійнішими за електрокари, проте в електромобілів основні проблеми стосуються ажніяк не силових установок.

Вживані Porsche 911 дуже надійні Фото: Porsche

Значно частіше в електрокарів відзначають проблеми з гальмівною системою, оскільки через рекуперацію диски та колодки часто не використовуються. Також нерідко відзначають несправності підвіски, оскільки маса електромобілів більша і навантаження на ходову суттєвіше.

До того ж, власники електрокарів часто залишаються в полоні стереотипів і думають, що ці авто не потребують регулярного обслуговування. Якщо ж вони регулярно відвідують СТО, то і проблем у їх авто менше.

Dacia Logan не вирізняється надійністю Фото: Dacia

Абсолютним переможцем рейтингу став компактний хетчбек Honda Jazz віком 2-3 роки. Лише у 2,4% цих авто виявили серйозні несправності. Доволі близько до нього опинилися Volkswagen Golf Sportsvan (2,5%) і Audi Q2 (2,6%) цих же років випуску. Також надійними є Porsche 911 різних років.

У хвості рейтингу опинилися 12-13-річні Renault Twingo (41,5%) та Dacia Logan (41%). Традиційно автомобілі розділили на категорії за віком.

Важливо

Американці назвали найкращі бюджетні автомобілі 2024 року (фото)

Рейтинг надійності авто TÜV SÜD

Віком 2-3 роки

Найнадійніші авто:

Honda Jazz – 2,4% авто із серйозними несправностями. Volkswagen Golf Sportsvan – 2,5%. Audi Q2 – 2,6%.

Найменш надійні авто:

Tesla Model 3 – 14,2%. Ford Mondeo – 13,2%. Skoda Scala – 11,8%.

Віком 4-5 років

Найнадійніші авто:

Porsche 911 Carrera – 3,1%. Volkswagen Golf Sportsvan – 3,6%. Volkswagen T-Roc – 4%.

Найменш надійні авто:

Tesla Model 3 – 19,7%. Volkswagen Sharan – 17,7%. BMW 5/6 Series – 17,7%.

Віком 6-7 років

Найнадійніші авто:

Porsche 911 Carrera – 3,1%. Volkswagen T-Roc – 6%. Mazda CX-3 – 6,6%.

Найменш надійні авто:

Dacia Dokker – 26,5%. Dacia Duster – 24,3%. BMW 5/6 Series – 23,6%.

Важливо

ТОП 10 кращих кросоверів 2024 року на думку британців (фото)

Віком 8-9 років

Найнадійніші авто:

Porsche 911 Carrera – 4%. Volkswagen Golf Sportsvan – 10%. Mazda 2 – 10,6%.

Найменш надійні авто:

Dacia Dokker – 30,9%. Dacia Duster – 29,7%. Dacia Sandero – 28,6%.

Віком 10-11 років

Найнадійніші авто:

Porsche 911 Carrera – 5,6%. Mercedes-Benz A-Class – 14,7%. Mercedes-Benz B-Class – 14,8%.

Найменш надійні авто:

Dacia Logan – 39,6%. Dacia Duster – 34,1%. Renault Twingo – 33%.

Віком 12-13 років

Найнадійніші авто:

Porsche 911 Carrera – 7,9%. Mitsubishi ASX – 19,6%. Volkswagen Golf Plus – 20,6%.

Найменш надійні авто:

Renault Twingo – 41,5%. Dacia Logan – 41%. Renault Clio – 39,8%.

До речі, нещодавно в Німеччині оголосили кращі автомобілі року.

Також Фокус розповідав про кращі вживані кросовери ціною до $13 000.