Немцы определили самые надежные и ненадежные авто с пробегом в возрасте до 13 лет (фото)

Рейтинг надежности TÜV SÜD создан на основе данных о техосмотре более 10 миллионов автомобилей. Бензиновые модели оказались надежнее электрических.

В Германии обнародовали ежегодный рейтинг качества авто с пробегом. Сформировала его организация TÜV SÜD, которая отвечает за техосмотр автомобилей. Именно на ее сайте обнародовали результаты.

Отчет TÜV SÜD основан на данных о техосмотре 10,2 млн авто, проведенном с июля 2023 по июнь 2024 года. Средний показатель серьезных неисправностей остался неизменным — их обнаружили у 20,6% машин.

Honda Jazz является самым надежным авто по версии TÜV SÜD Фото: Honda

Руководитель отдела мобильности и официальной деятельности TÜV SÜD Юрген Вольц рассказал об интересной тенденции. Самыми массовыми являются проблемы с осветительными приборами — на них приходится 67,9% серьезных поломок.

Также он отметил, что автомобили с двигателями внутреннего сгорания надежнее электрокаров, однако у электромобилей основные проблемы касаются отнюдь не силовых установок.

Подержанные Porsche 911 очень надежные Фото: Porsche

Значительно чаще у электрокаров отмечают проблемы с тормозной системой, поскольку из-за рекуперации диски и колодки часто не используются. Также нередко отмечают неисправности подвески, поскольку масса электромобилей больше и нагрузка на ходовую существеннее.

К тому же, владельцы электрокаров часто остаются в плену стереотипов и думают, что эти авто не нуждаются в регулярном обслуживании. Если же они регулярно посещают СТО, то и проблем у их авто меньше.

Dacia Logan не отличается надежностью Фото: Dacia

Абсолютным победителем рейтинга стал компактный хэтчбек Honda Jazz возрастом 2-3 года. Лишь у 2,4% этих авто обнаружили серьезные неисправности. Довольно близко к нему оказались Volkswagen Golf Sportsvan (2,5%) и Audi Q2 (2,6%) этих же годов выпуска. Также надежными являются Porsche 911 разных лет.

В хвосте рейтинга оказались 12-13-летние Renault Twingo (41,5%) и Dacia Logan (41%). Традиционно автомобили разделили на категории по возрасту.

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Рейтинг надежности авто TÜV SÜD

В возрасте 2-3 лет

Самые надежные авто:

Honda Jazz — 2,4% авто с серьезными неисправностями. Volkswagen Golf Sportsvan — 2,5%. Audi Q2 — 2,6%.

Самые ненадежные авто:

Tesla Model 3 — 14,2%. Ford Mondeo — 13,2%. Skoda Scala — 11,8%.

В возрасте 4-5 лет

Самые надежные авто:

Porsche 911 Carrera — 3,1%. Volkswagen Golf Sportsvan — 3,6%. Volkswagen T-Roc — 4%.

Самые ненадежные авто:

Tesla Model 3 — 19,7%. Volkswagen Sharan — 17,7%. BMW 5/6 серии — 17,7%.

В возрасте 6-7 лет

Самые надежные авто:

Porsche 911 Carrera — 3,1%. Volkswagen T-Roc — 6%. Mazda CX-3 — 6,6%.

Самые ненадежные авто:

Dacia Dokker — 26,5%. Dacia Duster — 24,3%. BMW 5/6 серии — 23,6%.

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В возрасте 8-9 лет

Самые надежные авто:

Porsche 911 Carrera — 4%. Volkswagen Golf Sportsvan — 10%. Mazda 2 — 10,6%.

Самые ненадежные авто:

Dacia Dokker — 30,9%. Dacia Duster — 29,7%. Dacia Sandero — 28,6%.

В возрасте 10-11 лет

Самые надежные авто:

Porsche 911 Carrera — 5,6%. Mercedes-Benz A-Class — 14,7%. Mercedes-Benz B-Class — 14,8%.

Самые ненадежные авто:

Dacia Logan — 39,6%. Dacia Duster — 34,1%. Renault Twingo — 33%.

В возрасте 12-13 лет

Самые надежные авто:

Porsche 911 Carrera — 7,9%. Mitsubishi ASX — 19,6%. Volkswagen Golf Plus — 20,6%.

Самые ненадежные авто:

Renault Twingo — 41,5%. Dacia Logan — 41%. Renault Clio — 39,8%.

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