Немцы определили самые надежные и ненадежные авто с пробегом в возрасте до 13 лет (фото)
Рейтинг надежности TÜV SÜD создан на основе данных о техосмотре более 10 миллионов автомобилей. Бензиновые модели оказались надежнее электрических.
В Германии обнародовали ежегодный рейтинг качества авто с пробегом. Сформировала его организация TÜV SÜD, которая отвечает за техосмотр автомобилей. Именно на ее сайте обнародовали результаты.
Отчет TÜV SÜD основан на данных о техосмотре 10,2 млн авто, проведенном с июля 2023 по июнь 2024 года. Средний показатель серьезных неисправностей остался неизменным — их обнаружили у 20,6% машин.
Руководитель отдела мобильности и официальной деятельности TÜV SÜD Юрген Вольц рассказал об интересной тенденции. Самыми массовыми являются проблемы с осветительными приборами — на них приходится 67,9% серьезных поломок.
Также он отметил, что автомобили с двигателями внутреннего сгорания надежнее электрокаров, однако у электромобилей основные проблемы касаются отнюдь не силовых установок.
Значительно чаще у электрокаров отмечают проблемы с тормозной системой, поскольку из-за рекуперации диски и колодки часто не используются. Также нередко отмечают неисправности подвески, поскольку масса электромобилей больше и нагрузка на ходовую существеннее.
К тому же, владельцы электрокаров часто остаются в плену стереотипов и думают, что эти авто не нуждаются в регулярном обслуживании. Если же они регулярно посещают СТО, то и проблем у их авто меньше.
Абсолютным победителем рейтинга стал компактный хэтчбек Honda Jazz возрастом 2-3 года. Лишь у 2,4% этих авто обнаружили серьезные неисправности. Довольно близко к нему оказались Volkswagen Golf Sportsvan (2,5%) и Audi Q2 (2,6%) этих же годов выпуска. Также надежными являются Porsche 911 разных лет.
В хвосте рейтинга оказались 12-13-летние Renault Twingo (41,5%) и Dacia Logan (41%). Традиционно автомобили разделили на категории по возрасту.Важно
Рейтинг надежности авто TÜV SÜD
В возрасте 2-3 лет
Самые надежные авто:
- Honda Jazz — 2,4% авто с серьезными неисправностями.
- Volkswagen Golf Sportsvan — 2,5%.
- Audi Q2 — 2,6%.
Самые ненадежные авто:
- Tesla Model 3 — 14,2%.
- Ford Mondeo — 13,2%.
- Skoda Scala — 11,8%.
В возрасте 4-5 лет
Самые надежные авто:
- Porsche 911 Carrera — 3,1%.
- Volkswagen Golf Sportsvan — 3,6%.
- Volkswagen T-Roc — 4%.
Самые ненадежные авто:
- Tesla Model 3 — 19,7%.
- Volkswagen Sharan — 17,7%.
- BMW 5/6 серии — 17,7%.
В возрасте 6-7 лет
Самые надежные авто:
- Porsche 911 Carrera — 3,1%.
- Volkswagen T-Roc — 6%.
- Mazda CX-3 — 6,6%.
Самые ненадежные авто:
- Dacia Dokker — 26,5%.
- Dacia Duster — 24,3%.
- BMW 5/6 серии — 23,6%.
В возрасте 8-9 лет
Самые надежные авто:
- Porsche 911 Carrera — 4%.
- Volkswagen Golf Sportsvan — 10%.
- Mazda 2 — 10,6%.
Самые ненадежные авто:
- Dacia Dokker — 30,9%.
- Dacia Duster — 29,7%.
- Dacia Sandero — 28,6%.
В возрасте 10-11 лет
Самые надежные авто:
- Porsche 911 Carrera — 5,6%.
- Mercedes-Benz A-Class — 14,7%.
- Mercedes-Benz B-Class — 14,8%.
Самые ненадежные авто:
- Dacia Logan — 39,6%.
- Dacia Duster — 34,1%.
- Renault Twingo — 33%.
В возрасте 12-13 лет
Самые надежные авто:
- Porsche 911 Carrera — 7,9%.
- Mitsubishi ASX — 19,6%.
- Volkswagen Golf Plus — 20,6%.
Самые ненадежные авто:
- Renault Twingo — 41,5%.
- Dacia Logan — 41%.
- Renault Clio — 39,8%.
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