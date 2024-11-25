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Авто

Немцы определили самые надежные и ненадежные авто с пробегом в возрасте до 13 лет (фото)

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Фото: Motor1.com | В Германии проанализировали неисправности 10 миллионов авто

Рейтинг надежности TÜV SÜD создан на основе данных о техосмотре более 10 миллионов автомобилей. Бензиновые модели оказались надежнее электрических.

В Германии обнародовали ежегодный рейтинг качества авто с пробегом. Сформировала его организация TÜV SÜD, которая отвечает за техосмотр автомобилей. Именно на ее сайте обнародовали результаты.

Отчет TÜV SÜD основан на данных о техосмотре 10,2 млн авто, проведенном с июля 2023 по июнь 2024 года. Средний показатель серьезных неисправностей остался неизменным — их обнаружили у 20,6% машин.

Honda Jazz, рейтинг надежности авто, рейтинг качества, самые надежные авто, наименее надежные авто, рейтинг качества Fullscreen
Honda Jazz является самым надежным авто по версии TÜV SÜD
Фото: Honda

Руководитель отдела мобильности и официальной деятельности TÜV SÜD Юрген Вольц рассказал об интересной тенденции. Самыми массовыми являются проблемы с осветительными приборами — на них приходится 67,9% серьезных поломок.

Также он отметил, что автомобили с двигателями внутреннего сгорания надежнее электрокаров, однако у электромобилей основные проблемы касаются отнюдь не силовых установок.

Porsche 911, рейтинг надежности авто, рейтинг качества, самые надежные авто, наименее надежные авто, рейтинг качества Fullscreen
Подержанные Porsche 911 очень надежные
Фото: Porsche

Значительно чаще у электрокаров отмечают проблемы с тормозной системой, поскольку из-за рекуперации диски и колодки часто не используются. Также нередко отмечают неисправности подвески, поскольку масса электромобилей больше и нагрузка на ходовую существеннее.

К тому же, владельцы электрокаров часто остаются в плену стереотипов и думают, что эти авто не нуждаются в регулярном обслуживании. Если же они регулярно посещают СТО, то и проблем у их авто меньше.

Dacia Logan Stepway, рейтинг надежности авто, рейтинг качества, самые надежные авто, наименее надежные авто, рейтинг надежности авто Fullscreen
Dacia Logan не отличается надежностью
Фото: Dacia

Абсолютным победителем рейтинга стал компактный хэтчбек Honda Jazz возрастом 2-3 года. Лишь у 2,4% этих авто обнаружили серьезные неисправности. Довольно близко к нему оказались Volkswagen Golf Sportsvan (2,5%) и Audi Q2 (2,6%) этих же годов выпуска. Также надежными являются Porsche 911 разных лет.

В хвосте рейтинга оказались 12-13-летние Renault Twingo (41,5%) и Dacia Logan (41%). Традиционно автомобили разделили на категории по возрасту.

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Рейтинг надежности авто TÜV SÜD

В возрасте 2-3 лет

Самые надежные авто:

  1. Honda Jazz — 2,4% авто с серьезными неисправностями.
  2. Volkswagen Golf Sportsvan — 2,5%.
  3. Audi Q2 — 2,6%.

Самые ненадежные авто:

  1. Tesla Model 3 — 14,2%.
  2. Ford Mondeo — 13,2%.
  3. Skoda Scala — 11,8%.

В возрасте 4-5 лет

Самые надежные авто:

  1. Porsche 911 Carrera — 3,1%.
  2. Volkswagen Golf Sportsvan — 3,6%.
  3. Volkswagen T-Roc — 4%.

Самые ненадежные авто:

  1. Tesla Model 3 — 19,7%.
  2. Volkswagen Sharan — 17,7%.
  3. BMW 5/6 серии — 17,7%.

В возрасте 6-7 лет

Самые надежные авто:

  1. Porsche 911 Carrera — 3,1%.
  2. Volkswagen T-Roc — 6%.
  3. Mazda CX-3 — 6,6%.

Самые ненадежные авто:

  1. Dacia Dokker — 26,5%.
  2. Dacia Duster — 24,3%.
  3. BMW 5/6 серии — 23,6%.
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В возрасте 8-9 лет

Самые надежные авто:

  1. Porsche 911 Carrera — 4%.
  2. Volkswagen Golf Sportsvan — 10%.
  3. Mazda 2 — 10,6%.

Самые ненадежные авто:

  1. Dacia Dokker — 30,9%.
  2. Dacia Duster — 29,7%.
  3. Dacia Sandero — 28,6%.

В возрасте 10-11 лет

Самые надежные авто:

  1. Porsche 911 Carrera — 5,6%.
  2. Mercedes-Benz A-Class — 14,7%.
  3. Mercedes-Benz B-Class — 14,8%.

Самые ненадежные авто:

  1. Dacia Logan — 39,6%.
  2. Dacia Duster — 34,1%.
  3. Renault Twingo — 33%.

В возрасте 12-13 лет

Самые надежные авто:

  1. Porsche 911 Carrera — 7,9%.
  2. Mitsubishi ASX — 19,6%.
  3. Volkswagen Golf Plus — 20,6%.

Самые ненадежные авто:

  1. Renault Twingo — 41,5%.
  2. Dacia Logan — 41%.
  3. Renault Clio — 39,8%.

Кстати, недавно в Германии объявили лучшие автомобили года.

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