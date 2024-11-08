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Авто

В Германии определили лучшие автомобили 2024 года (фото)

лучшие авто 2024 года, авто года
Фото: Auto Bild | Победителей выбрали в 14 номинациях

Лучшие авто 2024 года определили в разных классах и ценовых категориях. Их выбирали экспертное жюри и простые автолюбители.

В Германии объявлены лауреаты премии Goldenes Lenkrad-2024 ("Золотой руль-2024"). Победителей выбрали в 14 номинациях. Об этом сообщает издание Auto Bild, которое является одним из организаторов премии.

Volkswagen Golf, лучшие авто 2024 года, авто года, авто года Fullscreen
Volkswagen Golf стал лучшим компактным авто
Фото: Volkswagen

Лучшие авто 2024 года выбирало жюри из 18 ведущих специалистов отрасли. Среди них — генеральный директор Mercedes-Benz Ола Келлениус, руководитель Volkswagen Group Оливер Блюме, гендиректор BMW Оливер Зипсе, генеральный директор Opel Флориан Хюттль.

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Машины тестировали и оценивали по 17 параметрам. А вот самое красивое авто и лучшее подержанное авто выбирали простые автолюбители в интернете.

Peugeot e-5008, лучшие авто 2024 года, авто года, авто года Fullscreen
Peugeot e-5008 — лучшее семейное авто
Фото: Stellantis

Победители премии Goldenes Lenkrad-2024:

  • малый автомобиль — Mini Cooper;
  • компактный класс — Volkswagen Golf 8;
  • средний класс — Skoda Octavia RS Combi;
  • высший средний класс — BMW 5 Series Touring;
  • люкс-класс — Porsche Taycan Turbo GT;
  • спорткар — Porsche 911 Carrera GTS;
  • семейный автомобиль — Peugeot e-5008;
  • самый красивый автомобиль — Aston Martin Vantage;
  • лучший подержанный автомобиль — BMW 3 Series G20;
  • лучший автомобиль до 25 000 евро — Citroen C3;
  • лучший автомобиль до 40 000 евро — Kia EV3;
  • лучший автомобиль до 50 000 евро — Opel Grandland;
  • лучшая инновация — система Mercedes Drive Pilot 95;
  • самый крутой автомобиль — Tesla Cybertruck.

Ранее Фокус рассказывал о лучших кроссоверах 2024 года по мнению британцев.

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