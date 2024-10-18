Топ-10 лучших компактных кроссоверов с пробегом стоимостью до $25 000 (фото)

В Великобритании назвали лучшие подержанные кроссоверы компактного класса. В топ-10 попали модели не только массового, но и премиального сегмента.

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Компактные кроссоверы сейчас являются самым популярным автомобильным сегментом в мире. Они практичны, просторны и приспособлены к плохим дорогам и легкому бездорожью. А подержанные кроссоверы еще и относительно недорогие. Британское издание WhatCar определило лучшие компактные кроссоверы с пробегом стоимостью до 20 000 фунтов стерлингов ($25 000).

10 место. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai Фото: Nissan

Кроссовер Nissan Qashqai третьего поколения комфортабельный, тихий и имеет экономичные двигатели. В его салоне качественная отделка, а комплектация авто обычно богатая.

Плюсы:

качественный салон;

богатая комплектация.

Минусы:

медленный разгон;

неинтересная управляемость.

Важно

Тест-драйв Nissan Qashqai 2024: новый образ знакомого кроссовера

9 место. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson достаточно недорогой и богато оснащен. У него просторный салон и немалый багажник. Модель надежная и комфортабельная.

Плюсы:

экономичная гибридная версия;

качественный просторный салон;

надежность.

Минусы:

жестковатая подвеска;

неинтересная управляемость.

8 место. Mazda CX-5

Mazda CX-5 Фото: Mazda

Mazda CX-5 — кроссовер для активных водителей, ведь он хорошо управляется. К тому же, у него качественный интерьер и неплохая комплектация.

Плюсы:

качественный салон;

богатая комплектация;

превосходная управляемость.

Минусы:

жестковата езда;

хотелось бы более мощных двигателей.

7 место. Peugeot 3008

Peugeot 3008 Фото: Peugeot

Peugeot 3008 имеет необычную компоновку водительского места и довольно практичен. Также стоит отметить комфортабельную подвеску кроссовера.

Плюсы:

комфортабельная подвеска;

качественный практичный салон.

Минусы:

высокая цена;

не самая новая мультимедийная система.

есть более надежные авто.

6 место. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan второго поколения привлекает качественным салоном и неплохой шумоизоляцией. Он практичен и имеет тяговитые двигатели с турбонаддувом. К тому же, у кроссовера неплохая управляемость.

Плюсы:

качественный салон;

хорошая шумоизоляция;

неплохая управляемость.

Минусы:

тесный третий ряд в варианте Allspace;

невысокая надежность.

5 место. BMW X1

BMW X1 Фото: BMW

BMW X1 второй генерации имеет качественную внутреннюю отделку, прекрасно управляется и довольно просторный внутри. У него качественная внутренняя отделка и неплохая мультимедийная система.

Плюсы:

качественный салон;

просторный и практичный салон;

хорошая управляемость.

Минусы:

слабая шумоизоляция;

высокая цена.

4 место. SEAT Ateca

SEAT Ateca Фото: SEAT

SEAT Ateca радует отличной управляемостью и доступен с тяговитыми бензиновыми и дизельными турбомоторами объемом 2 литра. Вместе с тем, он просторный и имеет большой багажник.

Плюсы:

невысокая цена;

просторные салон и багажник;

превосходная управляемость.

Минусы:

не лучшая внутренняя отделка;

есть более экономичные модели.

3 место. Skoda Karoq

Skoda Karoq Фото: Skoda

Skoda Karoq — более практичный собрат SEAT Ateca с более мягкой подвеской. Кроссовер просторный и имеет неплохую шумоизоляцию, а его двигатели тяговитые.

Плюсы:

просторный и практичный салон;

тяговитые моторы;

комфортабельная езда.

Минусы:

неинтересная управляемость;

завышенный расход горючего.

Важно

Сделано в Украине: тест-драйв кроссовера Skoda Karoq

2 место. Kia Sportage

Kia Sportage

Kia Sportage нынешнего поколения имеет просторный салон, большой багажник и продуманное водительское место. В линейке есть экономичные гибриды, однако более дешевыми являются 1,6-литровые бензиновые версии.

Плюсы:

практичный салон;

большой багажник;

богатое оснащение.

Минусы:

мало места над головой с панорамной крышей;

дорогие гибриды;

дерганые автоматические КПП.

1 место. Volvo XC40

Volvo XC40 Фото: Volvo

Volvo XC40 — комфортабельный кроссовер с хорошей шумоизоляцией и качественной отделкой салона. Как и все Volvo, авто имеет богатое оснащение по безопасности.

Плюсы:

качественный салон;

комфортабельная подвеска.

Минусы:

устаревшая мультимедиа на ранних моделях.

Ранее Фокус рассказывал о лучших новых кроссоверах 2024 года.

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