Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Топ-10 лучших компактных кроссоверов с пробегом стоимостью до $25 000 (фото)

лучшие кроссоверы, лучшие кроссоверы с пробегом, Компактные кроссоверы, Компактные кроссоверы
Британцы определили лучшие подержанные кроссоверы

В Великобритании назвали лучшие подержанные кроссоверы компактного класса. В топ-10 попали модели не только массового, но и премиального сегмента.

Related video

Компактные кроссоверы сейчас являются самым популярным автомобильным сегментом в мире. Они практичны, просторны и приспособлены к плохим дорогам и легкому бездорожью. А подержанные кроссоверы еще и относительно недорогие. Британское издание WhatCar определило лучшие компактные кроссоверы с пробегом стоимостью до 20 000 фунтов стерлингов ($25 000).

10 место. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai, лучшие кроссоверы, лучшие кроссоверы с пробегом, Компактные кроссоверы, Компактные кроссоверы Fullscreen
Nissan Qashqai
Фото: Nissan

Кроссовер Nissan Qashqai третьего поколения комфортабельный, тихий и имеет экономичные двигатели. В его салоне качественная отделка, а комплектация авто обычно богатая.

Плюсы:

  • качественный салон;
  • богатая комплектация.

Минусы:

  • медленный разгон;
  • неинтересная управляемость.
Важно
Тест-драйв Nissan Qashqai 2024: новый образ знакомого кроссовера
Тест-драйв Nissan Qashqai 2024: новый образ знакомого кроссовера

9 место. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson, лучшие кроссоверы, лучшие кроссоверы с пробегом, Компактные кроссоверы, Компактные кроссоверы Fullscreen
Hyundai Tucson

Hyundai Tucson достаточно недорогой и богато оснащен. У него просторный салон и немалый багажник. Модель надежная и комфортабельная.

Плюсы:

  • экономичная гибридная версия;
  • качественный просторный салон;
  • надежность.

Минусы:

  • жестковатая подвеска;
  • неинтересная управляемость.

8 место. Mazda CX-5

Mazda CX-5, лучшие кроссоверы, лучшие кроссоверы с пробегом, Компактные кроссоверы, Компактные кроссоверы Fullscreen
Mazda CX-5
Фото: Mazda

Mazda CX-5 — кроссовер для активных водителей, ведь он хорошо управляется. К тому же, у него качественный интерьер и неплохая комплектация.

Плюсы:

  • качественный салон;
  • богатая комплектация;
  • превосходная управляемость.

Минусы:

  • жестковата езда;
  • хотелось бы более мощных двигателей.

7 место. Peugeot 3008

Peugeot 3008, лучшие кроссоверы, лучшие кроссоверы с пробегом, Компактные кроссоверы, Компактные кроссоверы Fullscreen
Peugeot 3008
Фото: Peugeot

Peugeot 3008 имеет необычную компоновку водительского места и довольно практичен. Также стоит отметить комфортабельную подвеску кроссовера.

Плюсы:

  • комфортабельная подвеска;
  • качественный практичный салон.

Минусы:

  • высокая цена;
  • не самая новая мультимедийная система.
  • есть более надежные авто.

6 место. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan, лучшие кроссоверы, лучшие кроссоверы с пробегом, Компактные кроссоверы, Компактные кроссоверы Fullscreen
Volkswagen Tiguan
Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan второго поколения привлекает качественным салоном и неплохой шумоизоляцией. Он практичен и имеет тяговитые двигатели с турбонаддувом. К тому же, у кроссовера неплохая управляемость.

Плюсы:

  • качественный салон;
  • хорошая шумоизоляция;
  • неплохая управляемость.

Минусы:

  • тесный третий ряд в варианте Allspace;
  • невысокая надежность.

5 место. BMW X1

BMW X1, лучшие кроссоверы, лучшие кроссоверы с пробегом, Компактные кроссоверы, Компактные кроссоверы Fullscreen
BMW X1
Фото: BMW

BMW X1 второй генерации имеет качественную внутреннюю отделку, прекрасно управляется и довольно просторный внутри. У него качественная внутренняя отделка и неплохая мультимедийная система.

Плюсы:

  • качественный салон;
  • просторный и практичный салон;
  • хорошая управляемость.

Минусы:

  • слабая шумоизоляция;
  • высокая цена.

4 место. SEAT Ateca

SEAT Ateca, лучшие кроссоверы, лучшие кроссоверы с пробегом, Компактные кроссоверы, Компактные кроссоверы Fullscreen
SEAT Ateca
Фото: SEAT

SEAT Ateca радует отличной управляемостью и доступен с тяговитыми бензиновыми и дизельными турбомоторами объемом 2 литра. Вместе с тем, он просторный и имеет большой багажник.

Плюсы:

  • невысокая цена;
  • просторные салон и багажник;
  • превосходная управляемость.

Минусы:

  • не лучшая внутренняя отделка;
  • есть более экономичные модели.

3 место. Skoda Karoq

Skoda Karoq, лучшие кроссоверы, лучшие кроссоверы с пробегом, Компактные кроссоверы, Компактные кроссоверы Fullscreen
Skoda Karoq
Фото: Skoda

Skoda Karoq — более практичный собрат SEAT Ateca с более мягкой подвеской. Кроссовер просторный и имеет неплохую шумоизоляцию, а его двигатели тяговитые.

Плюсы:

  • просторный и практичный салон;
  • тяговитые моторы;
  • комфортабельная езда.

Минусы:

  • неинтересная управляемость;
  • завышенный расход горючего.
Важно
Сделано в Украине: тест-драйв кроссовера Skoda Karoq
Сделано в Украине: тест-драйв кроссовера Skoda Karoq

2 место. Kia Sportage

Kia Sportage, лучшие кроссоверы, лучшие кроссоверы с пробегом, Компактные кроссоверы, Компактные кроссоверы Fullscreen
Kia Sportage

Kia Sportage нынешнего поколения имеет просторный салон, большой багажник и продуманное водительское место. В линейке есть экономичные гибриды, однако более дешевыми являются 1,6-литровые бензиновые версии.

Плюсы:

  • практичный салон;
  • большой багажник;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • мало места над головой с панорамной крышей;
  • дорогие гибриды;
  • дерганые автоматические КПП.

1 место. Volvo XC40

Volvo XC40, лучшие кроссоверы, лучшие кроссоверы с пробегом, Компактные кроссоверы, Компактные кроссоверы Fullscreen
Volvo XC40
Фото: Volvo

Volvo XC40 — комфортабельный кроссовер с хорошей шумоизоляцией и качественной отделкой салона. Как и все Volvo, авто имеет богатое оснащение по безопасности.

Плюсы:

  • качественный салон;
  • комфортабельная подвеска.

Минусы:

  • устаревшая мультимедиа на ранних моделях.

Ранее Фокус рассказывал о лучших новых кроссоверах 2024 года.

Также мы писали об экономичных автомобилях бюджетного класса.