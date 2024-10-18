Топ-10 лучших компактных кроссоверов с пробегом стоимостью до $25 000 (фото)
В Великобритании назвали лучшие подержанные кроссоверы компактного класса. В топ-10 попали модели не только массового, но и премиального сегмента.
Компактные кроссоверы сейчас являются самым популярным автомобильным сегментом в мире. Они практичны, просторны и приспособлены к плохим дорогам и легкому бездорожью. А подержанные кроссоверы еще и относительно недорогие. Британское издание WhatCar определило лучшие компактные кроссоверы с пробегом стоимостью до 20 000 фунтов стерлингов ($25 000).
10 место. Nissan Qashqai
Кроссовер Nissan Qashqai третьего поколения комфортабельный, тихий и имеет экономичные двигатели. В его салоне качественная отделка, а комплектация авто обычно богатая.
Плюсы:
- качественный салон;
- богатая комплектация.
Минусы:
- медленный разгон;
- неинтересная управляемость.
9 место. Hyundai Tucson
Hyundai Tucson достаточно недорогой и богато оснащен. У него просторный салон и немалый багажник. Модель надежная и комфортабельная.
Плюсы:
- экономичная гибридная версия;
- качественный просторный салон;
- надежность.
Минусы:
- жестковатая подвеска;
- неинтересная управляемость.
8 место. Mazda CX-5
Mazda CX-5 — кроссовер для активных водителей, ведь он хорошо управляется. К тому же, у него качественный интерьер и неплохая комплектация.
Плюсы:
- качественный салон;
- богатая комплектация;
- превосходная управляемость.
Минусы:
- жестковата езда;
- хотелось бы более мощных двигателей.
7 место. Peugeot 3008
Peugeot 3008 имеет необычную компоновку водительского места и довольно практичен. Также стоит отметить комфортабельную подвеску кроссовера.
Плюсы:
- комфортабельная подвеска;
- качественный практичный салон.
Минусы:
- высокая цена;
- не самая новая мультимедийная система.
- есть более надежные авто.
6 место. Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan второго поколения привлекает качественным салоном и неплохой шумоизоляцией. Он практичен и имеет тяговитые двигатели с турбонаддувом. К тому же, у кроссовера неплохая управляемость.
Плюсы:
- качественный салон;
- хорошая шумоизоляция;
- неплохая управляемость.
Минусы:
- тесный третий ряд в варианте Allspace;
- невысокая надежность.
5 место. BMW X1
BMW X1 второй генерации имеет качественную внутреннюю отделку, прекрасно управляется и довольно просторный внутри. У него качественная внутренняя отделка и неплохая мультимедийная система.
Плюсы:
- качественный салон;
- просторный и практичный салон;
- хорошая управляемость.
Минусы:
- слабая шумоизоляция;
- высокая цена.
4 место. SEAT Ateca
SEAT Ateca радует отличной управляемостью и доступен с тяговитыми бензиновыми и дизельными турбомоторами объемом 2 литра. Вместе с тем, он просторный и имеет большой багажник.
Плюсы:
- невысокая цена;
- просторные салон и багажник;
- превосходная управляемость.
Минусы:
- не лучшая внутренняя отделка;
- есть более экономичные модели.
3 место. Skoda Karoq
Skoda Karoq — более практичный собрат SEAT Ateca с более мягкой подвеской. Кроссовер просторный и имеет неплохую шумоизоляцию, а его двигатели тяговитые.
Плюсы:
- просторный и практичный салон;
- тяговитые моторы;
- комфортабельная езда.
Минусы:
- неинтересная управляемость;
- завышенный расход горючего.
2 место. Kia Sportage
Kia Sportage нынешнего поколения имеет просторный салон, большой багажник и продуманное водительское место. В линейке есть экономичные гибриды, однако более дешевыми являются 1,6-литровые бензиновые версии.
Плюсы:
- практичный салон;
- большой багажник;
- богатое оснащение.
Минусы:
- мало места над головой с панорамной крышей;
- дорогие гибриды;
- дерганые автоматические КПП.
1 место. Volvo XC40
Volvo XC40 — комфортабельный кроссовер с хорошей шумоизоляцией и качественной отделкой салона. Как и все Volvo, авто имеет богатое оснащение по безопасности.
Плюсы:
- качественный салон;
- комфортабельная подвеска.
Минусы:
- устаревшая мультимедиа на ранних моделях.
Ранее Фокус рассказывал о лучших новых кроссоверах 2024 года.
Также мы писали об экономичных автомобилях бюджетного класса.