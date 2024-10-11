Недорогие и экономичные: 10 новых бюджетных авто с небольшим расходом топлива (фото)

На украинском авторынке можно найти немало относительно недорогих моделей авто с экономичными двигателями. Среди них — седаны, компактные хэтчбеки и кроссоверы.

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Топливо в Украине постоянно дорожает и увеличение акцизов только ускорило рост цен на бензин и дизель. Вот почему при выборе авто расход топлива стал одним из ключевых параметров. Хотя украинцы чаще всего выбирают кроссоверы С-класса, которые обычно не самые экономичные, в продаже хватает авто с малым "аппетитом" стоимостью менее миллиона гривен. Фокус выбрал экономичные авто бюджетного сегмента.

В наш список попали седаны, городские хэтчбеки и компактные кроссоверы. Они оснащены бензиновыми и дизельными двигателями и даже гибридными установками.

Citroen C3 — от 599 300 гривен

Citroen C3 Фото: Stellantis

Компактный хэтчбек В-класса вскоре уступит модели нового поколения, а потому сейчас его цену снизили. Базовый Citroen C3 с 1,2-литровым 82-сильным бензиновым двигателем и механической КПП расходует в среднем всего 4,7 л/100 км. Авто получило кондиционер и подогрев сидений.

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Hyundai i10 — от 657 800 гривен — от 657 800 гривен

Hyundai i10 Фото: Hyundai

Компактный городской хэтчбек Hyundai i10 в базовой версии оснащен 1,0-литровым бензиновым двигателем на 68 сил и 5-ступенчатой механической КПП. Средний расход топлива составляет 4,8-5,9 л/100 км. Авто получило кондиционер и датчик света, а роботизированная КПП является опцией.

FIAT Panda — от 660 000 гривен

FIAT Panda Фото: Fiat

3,6-метровый FIAT Panda оснащен 1,0-литровым бензиновым двигателем на 70 сил с "мягкой" гибридной установкой и 6-ступенчатой механикой. В смешанном цикле он расходует 4 л на 100 км. Комплектация довольно богатая — климат-контроль, 7-дюймовый тачскрин, подогрев сидений и парктроник.

Skoda Fabia — от 716 270 гривен

Skoda Fabia Фото: Skoda

Skoda Fabia — один из самых просторных хэтчбеков В-класса, который имеет вместительный багажник на 380 л. Базовая модель с 1,0-литровым бензиновым двигателем на 70 л. с. расходует в среднем 4,8 л/100 км. Комплектация включает диодные фары, кондиционер и 8-дюймовый тачскрин.

FIAT 500 — от 729 140 гривен

FIAT 500 Фото: Fiat

Миниатюрный FIAT 500 привлекает ретростилем и неплохой комплектацией за свои деньги — есть панорамная крыша, климат-контроль, парктроник, круиз-контроль, 7-дюймовый дисплей. 1,2-литровый бензиновый двигатель на 69 л. с. работает в паре с роботизированной КПП и расходует 4,6 л/100 км в смешанном цикле.

Citroen C-Elysee — от 730 700 гривен

Citroen C-Elysee Фото: Stellantis

Бюджетный седан Citroen C-Elysee — не самая новая модель, но он имеет просторный салон, кондиционер и большой 506-литровый багажник. 1,6-литровая дизельная версия на 92 л. с. с механической КПП расходует 4,3 л/100 км в смешанном цикле.

Suzuki Swift — от 748 500 гривен

Suzuki Swift Фото: Suzuki

Новый Suzuki Swift предлагают только с 1,2-литровым 83-сильным бензиновым двигателем с "мягкой" гибридной установкой. Базовый вариант GL с механической КПП расходует в среднем 4,4-4,6 л/100 км. Он неплохо укомплектован — запуск с кнопки, кондиционер, парктроник, камера, круиз-контроль и датчик света. За доплату предлагают вариатор.

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Kia Picanto — от 846 940 гривен

Kia Picanto Фото: Kia

Kia Picanto вернулся в Украину после обновления и доступен в одной богатой комплектации GT Line с диодными фарами, климат-контролем, круиз-контролем, камерой, 8-дюймовым тачскрином, подогревом и вентиляцией кресел. 1,0-литровый 67-сильный двигатель работает в паре с 5-ступенчатым роботом и расходует 5-5,5 л/100 км в смешанном цикле.

Skoda Scala — от 858 700 гривен

Skoda Scala Фото: Skoda

Хэтчбек С-класса Skoda Scala имеет большой багажник на 467 л и довольно просторный. Базовая модель с 1,0-литровым 95-сильным турбомотором потребляет 4,8 л/100 км и имеет светодиодные фары, климат-контроль и 8,25-дюймовый дисплей.

Renault Duster — от 865 800 гривен

Renault Duster Фото: Renault

Дизельный 110-сильный кроссовер Renault Duster с 6-ступенчатой механикой достаточно экономичен — 4,7 л/100 км в смешанном цикле. За доплату доступны полный привод и роботизированная КПП. В базовой версии есть кондиционер, круиз-контроль, парктроник и датчик света.

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