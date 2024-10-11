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Авто

Недорогі та економічні: 10 нових бюджетних авто з невеликою витратою пального (фото)

Citroen Skoda, економічні авто, бюджетні авто
На українському ринку вистачає економічних бюджетних авто

На українському авторинку можна знайти чимало відносно недорогих моделей авто із економічними двигунами. Серед них — седани, компактні хетчбеки та кросовери.

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Пальне в Україні постійно дорожчає і збільшення акцизів тільки прискорило зростання цін на бензин та дизель. Ось чому при виборі авто витрата пального стала одним із ключових параметрів. Хоча українці частіше за все обирають кросовери С-класу, які зазвичай не найекономічніші, у продажу вистачає авто з малим "апетитом" вартістю менш, ніж мільйон гривень. Фокус обрав економічні авто бюджетного сегменту.

До нашого списку потрапили седани, міські хетчбеки та компактні кросовери. Вони оснащені бензиновими та дизельними двигунами і навіть гібридними установками.

Citroen C3 – від 599 300 гривень

Citroen C3, економічні авто, бюджетні авто Fullscreen
Citroen C3
Фото: Stellantis

Компактний хетчбек В-класу невдовзі поступиться моделі нового покоління, а тому зараз його ціну знизили. Базовий Citroen C3 з 1,2-літровим 82-сильним бензиновим двигуном та механічною КПП витрачає в середньому лише 4,7 л/100 км. Авто отримало кондиціонер та підігрів сидінь.

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Hyundai i10 – від 657 800 гривень

Hyundai i10, економічні авто, бюджетні авто Fullscreen
Hyundai i10
Фото: Hyundai

Компактний міський хетчбек Hyundai i10 у базовій версії оснащений 1,0-літровим бензиновим двигуном на 68 сил та 5-ступінчатою механічною КПП. Середня витрата пального становить 4,8-5,9 л/100 км. Авто отримало кондиціонер та датчик світла, а роботизована КПП є опцією.

FIAT Panda – від 660 000 гривень

FIAT Panda,економічні авто, бюджетні авто Fullscreen
FIAT Panda
Фото: Fiat

3,6-метровий FIAT Panda оснащений 1,0-літровим бензиновим двигуном на 70 сил із "м’якою" гібридною установкою та 6-ступінчастою механікою. У змішаному циклі він витрачає 4 л на 100 км. Комплектація досить багата – клімат-контроль, 7-дюймовий тачскрін, підігрів сидінь та парктронік.

Skoda Fabia – від 716 270 гривень

Skoda Fabia, економічні авто, бюджетні авто Fullscreen
Skoda Fabia
Фото: Skoda

Skoda Fabia – один із найпросторіших хетчбеків В-класу, який має місткий багажник на 380 л. Базова модель із 1,0-літровим бензиновим двигуном на 70 к. с. витрачає в середньому 4,8 л/100 км. Комплектація включає діодні фари, кондиціонер та 8-дюймовий тачскрін.

FIAT 500 – від 729 140 гривень

FIAT 500, економічні авто, бюджетні авто Fullscreen
FIAT 500
Фото: Fiat

Мініатюрний FIAT 500 приваблює ретростилем і непоганою комплектацією за свої гроші – є панорамний дах, клімат-контроль, парктронік, круїз-контроль, 7-дюймовий дисплей. 1,2-літровий бензиновий двигун на 69 к. с. працює в парі з роботизованою КПП і витрачає 4,6 л/100 км у змішаному циклі.

Citroen C-Elysee – від 730 700 гривень

Citroen C-Elysee, економічні авто, бюджетні авто Fullscreen
Citroen C-Elysee
Фото: Stellantis

Бюджетний седан Citroen C-Elysee – не найновіша модель, але він має просторий салон, кондиціонер та великий 506-літровий багажник. 1,6-літрова дизельна версія на 92 к. с. із механічною КПП витрачає 4,3 л/100 км у змішаному циклі.

Suzuki Swift – від 748 500 гривень

Suzuki Swift, економічні авто, бюджетні авто Fullscreen
Suzuki Swift
Фото: Suzuki

Новий Suzuki Swift пропонують лише з 1,2-літровим 83-сильним бензиновим двигуном з "м’якою" гібридною установкою. Базовий варіант GL з механічною КПП витрачає в середньому 4,4-4,6 л/100 км. Він непогано укомплектований – запуск із кнопки, кондиціонер, парктронік, камера, круїз-контроль та датчик світла. За доплату пропонують варіатор.

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Kia Picanto – від 846 940 гривень

Kia Picanto, економічні авто, бюджетні авто Fullscreen
Kia Picanto
Фото: Kia

Kia Picanto повернувся в Україну після оновлення і доступний в одній багатій комплектації GT Line з діодними фарами, клімат-контролем, круїз-контролем, камерою, 8-дюймовим тачскріном, підігрівом та вентиляцією крісел. 1,0-літровий 67-сильний двигун працює в парі з 5-ступінчастим роботом та витрачає 5-5,5 л/100 км у змішаному циклі.

Skoda Scala – від 858 700 гривень

Skoda Scala, економічні авто, бюджетні авто Fullscreen
Skoda Scala
Фото: Skoda

Хетчбек С-класу Skoda Scala має великий багажник на 467 л та доволі просторий. Базова модель із 1,0-літровим 95-сильним турбомотором споживає 4,8 л/100 км та має світлодіодні фари, клімат-контроль та 8,25-дюймовий дисплей.

Renault Duster – від 865 800 гривень

Renault Duster, економічні авто, бюджетні авто Fullscreen
Renault Duster
Фото: Renault

Дизельний 110-сильний кросовер Renault Duster із 6-ступінчастою механікою досить економічний – 4,7 л/100 км у змішаному циклі. За доплату доступні повний привід та роботизована КПП. У базовій версії є кондиціонер, круїз-контроль, парктронік і датчик світла.

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