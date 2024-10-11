Недорогі та економічні: 10 нових бюджетних авто з невеликою витратою пального (фото)

На українському авторинку можна знайти чимало відносно недорогих моделей авто із економічними двигунами. Серед них — седани, компактні хетчбеки та кросовери.

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Пальне в Україні постійно дорожчає і збільшення акцизів тільки прискорило зростання цін на бензин та дизель. Ось чому при виборі авто витрата пального стала одним із ключових параметрів. Хоча українці частіше за все обирають кросовери С-класу, які зазвичай не найекономічніші, у продажу вистачає авто з малим "апетитом" вартістю менш, ніж мільйон гривень. Фокус обрав економічні авто бюджетного сегменту.

До нашого списку потрапили седани, міські хетчбеки та компактні кросовери. Вони оснащені бензиновими та дизельними двигунами і навіть гібридними установками.

Citroen C3 – від 599 300 гривень

Citroen C3 Фото: Stellantis

Компактний хетчбек В-класу невдовзі поступиться моделі нового покоління, а тому зараз його ціну знизили. Базовий Citroen C3 з 1,2-літровим 82-сильним бензиновим двигуном та механічною КПП витрачає в середньому лише 4,7 л/100 км. Авто отримало кондиціонер та підігрів сидінь.

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Hyundai i10 – від 657 800 гривень

Hyundai i10 Фото: Hyundai

Компактний міський хетчбек Hyundai i10 у базовій версії оснащений 1,0-літровим бензиновим двигуном на 68 сил та 5-ступінчатою механічною КПП. Середня витрата пального становить 4,8-5,9 л/100 км. Авто отримало кондиціонер та датчик світла, а роботизована КПП є опцією.

FIAT Panda – від 660 000 гривень

FIAT Panda Фото: Fiat

3,6-метровий FIAT Panda оснащений 1,0-літровим бензиновим двигуном на 70 сил із "м’якою" гібридною установкою та 6-ступінчастою механікою. У змішаному циклі він витрачає 4 л на 100 км. Комплектація досить багата – клімат-контроль, 7-дюймовий тачскрін, підігрів сидінь та парктронік.

Skoda Fabia – від 716 270 гривень

Skoda Fabia Фото: Skoda

Skoda Fabia – один із найпросторіших хетчбеків В-класу, який має місткий багажник на 380 л. Базова модель із 1,0-літровим бензиновим двигуном на 70 к. с. витрачає в середньому 4,8 л/100 км. Комплектація включає діодні фари, кондиціонер та 8-дюймовий тачскрін.

FIAT 500 – від 729 140 гривень

FIAT 500 Фото: Fiat

Мініатюрний FIAT 500 приваблює ретростилем і непоганою комплектацією за свої гроші – є панорамний дах, клімат-контроль, парктронік, круїз-контроль, 7-дюймовий дисплей. 1,2-літровий бензиновий двигун на 69 к. с. працює в парі з роботизованою КПП і витрачає 4,6 л/100 км у змішаному циклі.

Citroen C-Elysee – від 730 700 гривень

Citroen C-Elysee Фото: Stellantis

Бюджетний седан Citroen C-Elysee – не найновіша модель, але він має просторий салон, кондиціонер та великий 506-літровий багажник. 1,6-літрова дизельна версія на 92 к. с. із механічною КПП витрачає 4,3 л/100 км у змішаному циклі.

Suzuki Swift – від 748 500 гривень

Suzuki Swift Фото: Suzuki

Новий Suzuki Swift пропонують лише з 1,2-літровим 83-сильним бензиновим двигуном з "м’якою" гібридною установкою. Базовий варіант GL з механічною КПП витрачає в середньому 4,4-4,6 л/100 км. Він непогано укомплектований – запуск із кнопки, кондиціонер, парктронік, камера, круїз-контроль та датчик світла. За доплату пропонують варіатор.

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Kia Picanto – від 846 940 гривень

Kia Picanto Фото: Kia

Kia Picanto повернувся в Україну після оновлення і доступний в одній багатій комплектації GT Line з діодними фарами, клімат-контролем, круїз-контролем, камерою, 8-дюймовим тачскріном, підігрівом та вентиляцією крісел. 1,0-літровий 67-сильний двигун працює в парі з 5-ступінчастим роботом та витрачає 5-5,5 л/100 км у змішаному циклі.

Skoda Scala – від 858 700 гривень

Skoda Scala Фото: Skoda

Хетчбек С-класу Skoda Scala має великий багажник на 467 л та доволі просторий. Базова модель із 1,0-літровим 95-сильним турбомотором споживає 4,8 л/100 км та має світлодіодні фари, клімат-контроль та 8,25-дюймовий дисплей.

Renault Duster – від 865 800 гривень

Renault Duster Фото: Renault

Дизельний 110-сильний кросовер Renault Duster із 6-ступінчастою механікою досить економічний – 4,7 л/100 км у змішаному циклі. За доплату доступні повний привід та роботизована КПП. У базовій версії є кондиціонер, круїз-контроль, парктронік і датчик світла.

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