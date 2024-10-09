На український ринок виходить нова Toyota Camry 2025: комплектації та ціни (фото)

Нова Toyota Camry стала сучаснішою та багатше оснащена. Великий седан запропонують у бензиновій та гібридній модифікаціях.

Related video

В Україні стартують продажі Toyota Camry нового покоління. Седан D-класу буде доступний із 24 жовтня. Інформація про нього з’явилася на сайті представництва Toyota в Україні.

Нова Toyota Camry 2025 підросла до 4,92 м у довжину та стала виразнішою на вигляд. Дизайн передньої частини витримано в новому фірмовому стилі – з тоненькими діодними фарами та широкою решіткою радіатора.

Седан запропонують у бензиновій та гібридній версіях Фото: Toyota

У салоні з’явилися цифровий щиток приладів та збільшений 12,3-дюймовий тачскрін. Базова комплектація Toyota Camry Comfort (від 1 433 520 гривень) розширена і включає безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, навігацію, камеру, датчики світла і дощу, підігрів сидінь, електропривід крісла водія і комплекс безпеки Toyota Safety Sense.

Важливо

2,5 л на 100 км: Toyota Prius встановила новий світовий рекорд економічності (фото)

Варіант Prestige (від 1 629 540 гривень) додає шкіряний салон, 18-дюймові диски, електропривід пасажирського сидіння і підігрів керма У топовій версії Premium є тризонний клімат-контроль, проєкція на лобове скло, камери кругового огляду, електропривід і підігрів задніх крісел.

У салоні встановили цифровий щиток приладів Фото: Toyota

На відміну від ЄС і США, Toyota Camry в Україні збереже бензинову версію – саме вона першою вийде на ринок. 2,5-літрова 204-сильна четвірка працює в парі з 8-ступінчастим автоматом. Такий седан Toyota здатен розігнатися до сотні за 8,9 с і розвинути 210 км/год, а середня витрата пального становить 6,5 л/100 км.

Гібрид Toyota Camry 2025 став потужнішим (230 к. с.) та швидшим – 7,2 с до 100 км/год. Він витрачає в середньому 4 л на 100 км.

Між іншим, на український ринок виходить і новий позашляховик Lexus GX 550.

Також Фокус писав, що в Україні зявився конкурент Camry — нова Honda Accord.