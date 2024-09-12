2,5 л на 100 км: Toyota Prius встановила новий світовий рекорд економічності (фото)

Американець проїхав від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса на Toyota Prius. Середня витрата пального під час автопробігу склала всього 2,5 л на 100 км.

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Гібрид Toyota Prius потрапив до Книги рекордів Гіннесса завдяки своїй економічності. Хетчбек подолав понад 5000 км із середньою витратою пального 2,5 л/100 км. Про це повідомляється на офіційному сайті японського автовиробника.

Рекордсменом став американець Вейн Гердес. За кермом Toyota Prius п’ятого покоління із 2,0-літровою 194-сильною гібридною установкою він проїхав від східного до західного узбережжя США.

Середня витрата пального склала 2,5 л на 100 км Фото: Toyota

Нова Toyota Prius стартувала від мерії Нью-Йорка та фінішувала біля мерії Лос-Анджелеса. Загалом, авто подолало 5168 км.

Середня витрата 2,5 л на 100 км – абсолютний рекорд серед серійних авто. Попереднє досягнення склало трохи менше, ніж 4 л/100 км. На одному баку Toyota Prius долала майже по 1700 км. Примітно, що паспортна витрата гібрида становить 4,1 л/100 км у змішаному циклі.

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Аби встановити рекорд, Вейн Гердес тривалий час розробляв маршрут, який сприяв би максимальній економії пального. Утім, йому все одно довелося підійматися на висоту 2100 м в Скелястих горах, боротися з вітрами на березі Мексиканської затоки та долати пустелю Мохаве за температури понад 40 градусів за Цельсієм.

До речі, недавно кросовер Ford Mustang Mach-E встановив світовий рекорд запасу ходу серед серійних електромобілів — проїхав понад 900 км без підзарядки.

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