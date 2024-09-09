Удвічі дешевший за Land Cruiser: розкрито подробиці доступного позашляховика Toyota (фото)

Новий Toyota Land Cruiser FJ — 4,5-метровий рамний позашляховик вартістю від $33 300. Модель дебютує в бензиновій та гібридній версії, а пізніше може з'явитися дизельний варіант.

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З’явилася свіжа інформація про наступника Toyota FJ Cruiser. Компактний і недорогий позашляховик дебютує до кінця нинішнього року. Про це повідомляє австралійський сайт Carsguide.

Новий Toyota Land Cruiser FJ (саме так назвуть автомобіль) – невеликий позашляховик довжиною приблизно 4,5 м, шириною 1,83 м та висотою 1,85 м. У його основі лежить рамна платформа IMV від пікапа Toyota Hilux Champ.

Модель дебютує в бензиновій та гібридній версіях Фото: BestCarWeb

Брутальний рубаний дизайн Toyota Land Cruiser FJ буде витриманий у ретростилі. Авто нагадуватиме зменшену копію нового Toyota Land Cruiser 250.

Очікується, що позашляховик Toyota дебютує із 2,7-літровою бензиновою четвіркою потужністю 163 к. с. від пікапа Hilux та з 2,5-літровою 222-сильною гібридною установкою від кросовера RAV4. Пізніше можуть додати 2,8-літровий турбодизель.

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За даними Carsguide, позашляховик буде удвічі дешевшим за Toyota Land Cruiser 300, тобто коштуватиме від 50 000 австралійських доларів ($33 300) за базову бензинову модифікацію.

До речі, нещодавно пікап Toyota Hilux Champ перетворили на недорогий автодім.

Також Фокус писав, що Toyota готує потужний спортивний кросовер за $200 000.