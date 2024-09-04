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Найдешевший пікап Toyota перетворили на доступний просторий автодім (відео)

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Автодім створили на базі Toyota Hilux Champ

Toyota Hilux Champ отримав житловий модуль на шість спальних місць. Крім того, автодім оснастили телевізором, мінікухнею та санвузлом.

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Бюджетний пікап Toyota Hilux Champ став основою для цікавого проєкту. Його перетворили на недорогий дім на колесах. Про це повідомляється на сайті компанії Carryboy.

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На місці кузова встановили жилий модуль

Саме це ательє з Таїланду виконало тюнінг Toyota Hilux Champ. Замість вантажної платформи пікап отримав просторий житловий модуль.

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У цьому модулі є спальня з широким ліжком та розкладні дивани. Усього там може поміститися до шести осіб.

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Автодім має шість спальних місць

Також усередині обладнали вітальню зі столом, санвузол із душем та кухню з раковиною, плитою та холодильником. До того ж, встановили різноманітні шафи, кондиціонер та 32-дюймовий телевізор.

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У салоні встановили розкладні дивани та столик

Автодім Toyota Hilux Champ отримав додаткову батарею на 96 кВт∙год і сонячні панелі на дах. Також встановили 100-літровий бак для води.

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Наразі пікап Toyota Hilux Champ пропонують лише у задньопривідній версії з 2,4-літровим 150-сильним турбодизелем та 6-ступінчастим автоматом. Автомобілю збільшили кліренс та посилили підвіску.

Купити автодім можна за ціною, еквівалентною 58 500 – 70 000 доларів. Зазвичай подібні моделі дорожчі.

До речі, недавно показали оригінальний автодім у ретростилі на базі електрокара Volkswagen.

Також Фокус розповідав про розкішний дім на колесах за $2,5 мільйона.