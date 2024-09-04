Найдешевший пікап Toyota перетворили на доступний просторий автодім (відео)

Toyota Hilux Champ отримав житловий модуль на шість спальних місць. Крім того, автодім оснастили телевізором, мінікухнею та санвузлом.

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Бюджетний пікап Toyota Hilux Champ став основою для цікавого проєкту. Його перетворили на недорогий дім на колесах. Про це повідомляється на сайті компанії Carryboy.

На місці кузова встановили жилий модуль

Саме це ательє з Таїланду виконало тюнінг Toyota Hilux Champ. Замість вантажної платформи пікап отримав просторий житловий модуль.

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У цьому модулі є спальня з широким ліжком та розкладні дивани. Усього там може поміститися до шести осіб.

Автодім має шість спальних місць

Також усередині обладнали вітальню зі столом, санвузол із душем та кухню з раковиною, плитою та холодильником. До того ж, встановили різноманітні шафи, кондиціонер та 32-дюймовий телевізор.

У салоні встановили розкладні дивани та столик

Автодім Toyota Hilux Champ отримав додаткову батарею на 96 кВт∙год і сонячні панелі на дах. Також встановили 100-літровий бак для води.

Наразі пікап Toyota Hilux Champ пропонують лише у задньопривідній версії з 2,4-літровим 150-сильним турбодизелем та 6-ступінчастим автоматом. Автомобілю збільшили кліренс та посилили підвіску.

Купити автодім можна за ціною, еквівалентною 58 500 – 70 000 доларів. Зазвичай подібні моделі дорожчі.

До речі, недавно показали оригінальний автодім у ретростилі на базі електрокара Volkswagen.

Також Фокус розповідав про розкішний дім на колесах за $2,5 мільйона.