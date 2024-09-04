Самый дешевый пикап Toyota превратили в доступный просторный автодом (видео)

Toyota Hilux Champ получил жилой модуль на шесть спальных мест. Кроме того, автодом оснастили телевизором, мини-кухней и санузлом.

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Бюджетный пикап Toyota Hilux Champ стал основой для интересного проекта. Его превратили в недорогой дом на колесах. Об этом сообщается на сайте компании Carryboy.

На месте кузова установили жилой модуль

Именно это ателье из Таиланда выполнило тюнинг Toyota Hilux Champ. Вместо грузовой платформы пикап получил просторный жилой модуль.

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В этом модуле есть спальня с широкой кроватью и раскладные диваны. Всего там может поместиться до шести человек.

Автодом имеет шесть спальных мест

Также внутри оборудовали гостиную со столом, санузел с душем и кухню с раковиной, плитой и холодильником. К тому же, установили различные шкафы, кондиционер и 32-дюймовый телевизор.

В салоне установили раскладные диваны и столик

Автодом Toyota Hilux Champ получил дополнительную батарею на 96 кВт∙ч и солнечные панели на крышу. Также установили 100-литровый бак для воды.

Сейчас пикап Toyota Hilux Champ предлагают только в заднеприводной версии с 2,4-литровым 150-сильным турбодизелем и 6-ступенчатым автоматом. Автомобилю увеличили клиренс и усилили подвеску.

Купить автодом можно по цене, эквивалентной 58 500 — 70 000 долларов. Обычно подобные модели более дорогие.

Кстати, недавно показали оригинальный автодом в ретростиле на базе электрокара Volkswagen.

Также Фокус рассказывал о роскошном доме на колесах за $2,5 миллиона.