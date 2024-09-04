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Авто

Самый дешевый пикап Toyota превратили в доступный просторный автодом (видео)

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Автодом создали на базе Toyota Hilux Champ

Toyota Hilux Champ получил жилой модуль на шесть спальных мест. Кроме того, автодом оснастили телевизором, мини-кухней и санузлом.

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Бюджетный пикап Toyota Hilux Champ стал основой для интересного проекта. Его превратили в недорогой дом на колесах. Об этом сообщается на сайте компании Carryboy.

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На месте кузова установили жилой модуль

Именно это ателье из Таиланда выполнило тюнинг Toyota Hilux Champ. Вместо грузовой платформы пикап получил просторный жилой модуль.

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В этом модуле есть спальня с широкой кроватью и раскладные диваны. Всего там может поместиться до шести человек.

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Автодом имеет шесть спальных мест

Также внутри оборудовали гостиную со столом, санузел с душем и кухню с раковиной, плитой и холодильником. К тому же, установили различные шкафы, кондиционер и 32-дюймовый телевизор.

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В салоне установили раскладные диваны и столик

Автодом Toyota Hilux Champ получил дополнительную батарею на 96 кВт∙ч и солнечные панели на крышу. Также установили 100-литровый бак для воды.

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Сейчас пикап Toyota Hilux Champ предлагают только в заднеприводной версии с 2,4-литровым 150-сильным турбодизелем и 6-ступенчатым автоматом. Автомобилю увеличили клиренс и усилили подвеску.

Купить автодом можно по цене, эквивалентной 58 500 — 70 000 долларов. Обычно подобные модели более дорогие.

Кстати, недавно показали оригинальный автодом в ретростиле на базе электрокара Volkswagen.

Также Фокус рассказывал о роскошном доме на колесах за $2,5 миллиона.