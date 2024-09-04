Самый дешевый пикап Toyota превратили в доступный просторный автодом (видео)
Toyota Hilux Champ получил жилой модуль на шесть спальных мест. Кроме того, автодом оснастили телевизором, мини-кухней и санузлом.
Бюджетный пикап Toyota Hilux Champ стал основой для интересного проекта. Его превратили в недорогой дом на колесах. Об этом сообщается на сайте компании Carryboy.
Именно это ателье из Таиланда выполнило тюнинг Toyota Hilux Champ. Вместо грузовой платформы пикап получил просторный жилой модуль.Важно
В этом модуле есть спальня с широкой кроватью и раскладные диваны. Всего там может поместиться до шести человек.
Также внутри оборудовали гостиную со столом, санузел с душем и кухню с раковиной, плитой и холодильником. К тому же, установили различные шкафы, кондиционер и 32-дюймовый телевизор.
Автодом Toyota Hilux Champ получил дополнительную батарею на 96 кВт∙ч и солнечные панели на крышу. Также установили 100-литровый бак для воды.
Сейчас пикап Toyota Hilux Champ предлагают только в заднеприводной версии с 2,4-литровым 150-сильным турбодизелем и 6-ступенчатым автоматом. Автомобилю увеличили клиренс и усилили подвеску.
Купить автодом можно по цене, эквивалентной 58 500 — 70 000 долларов. Обычно подобные модели более дорогие.
Кстати, недавно показали оригинальный автодом в ретростиле на базе электрокара Volkswagen.
Также Фокус рассказывал о роскошном доме на колесах за $2,5 миллиона.