Цена 13 000$ и большой багажник: Toyota представила доступный пикап (видео)

Пикап Toyota Hilux Champ не получил богатое оснащение, но имеет бюджетный ценник и может справиться с множеством задач. Новинку предложат с тремя двигателями на выбор.

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В Таиланде представили недорогой пикап Toyota Hilux Champ. Модель является серийной версией концепт-кара IMV 0 и может справиться с множеством задач. Об этом рассказали на сайте бренда.

Toyota Hilux Champ получил утилитарный дизайн с пластиковым передним бампером и прямоугольными фарами. Также спереди расположено плоское лобовое стекло.

Сзади расположена грузовая платформа Фото: Toyota

На кузове есть множество отверстий для болтов, которые позволяют легко модернизировать пикап. Более 100 производителей аксессуаров позволят переоборудовать автомобиль в машину скорой помощи, фургон с едой или дом на колесах.

Toyota предложит множество аксессуаров для Hilux Champ Фото: Toyota

Toyota Hilux Champ будет доступен с короткой и удлиненной колесной базой. Топовая версия достигает в длину 5300 мм, а базовая — 4970 мм. Новинку также предложат с одноместным и двухместным салоном.

В интерьере нет информационно-развлекательного дисплея. Внутри установлены аналоговая панель приборов, физические органы управления, два подстаканника, розетка, электрические стеклоподъемники и несколько отсеков для хранения вещей.

В интерьере отсутствует информационно-развлекательный дисплей Фото: Toyota

Toyota Hilux Champ предложат с 2,0- и 2,7-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 139 и 166 л.с. соответственно. Также доступен 2,4-литровый турбодизель мощностью 150 л.с.

На выбор доступны 5-ступенчатая "механика" или 6-ступенчатая автоматическая КПП. Модель имеет задний привод.

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Стоимость Toyota Hilux Champ в Таиланде составляет от 13 065 до 16 425 долларов. Новинка уже доступна для предварительного заказа, а позже станет доступна и на других рынках.

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