Toyota показала недорогих конкурентов Tesla Model 3 и Model Y: первые подробности и фото

Toyota готовит новые электрокары стоимостью от 35 000 долларов. Седан и кроссовер среднего класса станут более доступной альтернативой Tesla.

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Электрическая линейка Toyota bZ будет расширена в скором времени. Ее пополнят седан и кроссовер. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Прототипы будущих моделей дебютировали на автосалоне в китайском Гуанчжоу. Место их презентации выбрали не зря – производство обеих моделей наладят именно в этом городе на совместном предприятии GAC-Toyota. Это позволит существенно удешевить электрокары – стартовая их цена составит около $35 000.

Седан Toyota Comfortable Space бросит вызов Tesla Model 3 Фото: autohome.com.cn Toyota Comfortable Space достигает 5 м в длину Фото: autohome.com.cn

Электромобили Toyota bZ построены на платфоме e-TNGA. Пока их характеристики не разглашают, но известно, что на этой архитектуре сейчас строят электрокары мощностью до 313 л. с. и с запасом хода до 600 км.

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У автомобилей схожий дизайн с тоненькими диодными фарами и фонарями. Седан Toyota Comfortable Space достигает около 5 м в длину при колесной базе в 3 м, то есть он станет конкурентом Tesla Model 3.

Toyota Enjoyable Space станет конкурентом Tesla Model Y Фото: autohome.com.cn Кроссовер компактнее седана — 4,8 м в длину Фото: autohome.com.cn

Электрокроссовер Toyota Enjoyable Space бросит вызов Tesla Model Y. Он несколько компактнее: его длина составляет примерно 4,8 м, а колесная база – 2,9 м.

К слову, на архитектуре e-TNGA построят и электрический Toyota Land Cruiser, прототип которого недавно показали.

Также Фокус сообщал, что в Украине появится новый гибридный кроссовер Toyota.