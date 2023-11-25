Toyota показала недорогих конкурентів Tesla Model 3 і Model Y: перші подробиці та фото

Toyota готує нові електрокари вартістю від 35 000 доларів. Седан і кросовер середнього класу стануть доступнішою альтернативою Tesla.

Related video

Електрична лінійка Toyota bZ буде розширена незабаром. Її поповнять седан і кросовер. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Прототипи майбутніх моделей дебютували на автосалоні в китайському Гуанчжоу. Місце їхньої презентації обрали не дарма — виробництво обох моделей налагодять саме в цьому місті на спільному підприємстві GAC-Toyota. Це дасть змогу істотно здешевити електрокари — стартова їхня ціна становитиме близько $35 000.

Седан Toyota Comfortable Space кине виклик Tesla Model 3 Фото: autohome.com.cn Toyota Comfortable Space сягає 5 м у довжину Фото: autohome.com.cn

Електромобілі Toyota bZ побудовані на платформі e-TNGA. Поки що їхні характеристики не розголошують, але відомо, що на цій архітектурі зараз будують електрокари потужністю до 313 к.с. і з запасом ходу до 600 км.

Важливо

Стиль і передові технології: тест-драйв нового Peugeot 308

У автомобілів схожий дизайн з тоненькими діодними фарами і ліхтарями. Седан Toyota Comfortable Space сягає близько 5 м в довжину при колісній базі в 3 м, тобто він стане конкурентом Tesla Model 3.

Toyota Enjoyable Space стане конкурентом Tesla Model Y Фото: autohome.com.cn Кросовер компактніший за седан — 4,8 м у довжину Фото: autohome.com.cn

Електрокросовер Toyota Enjoyable Space кине виклик Tesla Model Y. Він дещо компактніший: його довжина становить приблизно 4,8 м, а колісна база — 2,9 м.

До слова, на архітектурі e-TNGA побудують і електричний Toyota Land Cruiser, прототип якого нещодавно показали.

Також Фокус повідомляв, що в Україні з'явиться новий гібридний кросовер Toyota.