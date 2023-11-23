Яскравий дизайн і гібридні установки: в Україні з'явиться новий кросовер Toyota (фото)

Кросовер Toyota C-HR 2024 став виразнішим на вигляд і багатше оснащений. Модель буде доступна виключно в гібридних версіях.

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В Україну приїде нова Toyota C-HR другого покоління. Компактний кросовер у грудні з'явиться в Європі, а на наш ринок вийде у 2024 році. Про це повідомляється на офіційному сайті Toyota в Україні.

Кросовер буде доступний тільки в гібридних версіях Фото: Toyota

Кросовер Toyota C-HR другої генерації за розмірами можна порівняти з попередником, але побудований на новій платформі. Дизайн став виразнішим — з клиноподібним силуетом і великими кутами нахилу стійок даху. Передня частина виконана в новому фірмовому стилі — із загостреним "носом" і тоненькими світлодіодними фарами.

У салоні з'явилися віртуальний щиток приладів і великий 12,3-дюймовий тачскрін. Нова Toyota C-HR 2024 стала просторішою всередині, а об'єм її багажника зріс до 388 л.

У салоні з'явилися віртуальний щиток приладів і великий тачскрін Фото: Toyota

Ціну Toyota C-HR в Україні ще не оголошено, але відомо, що в ЄС кросовер коштує від 34 900 євро. Початкова комплектація розширена і включає клімат-контроль, парктронік, камеру заднього виду, підігрів сидінь і керма, а також набір систем безпеки Toyota Safety Sense.

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Нова Toyota C-HR буде доступна виключно в гібридному виконанні. У базовій версії встановлено 1,8-літровий бензиновий двигун і електромотор загальною потужністю 140 к. с. Середня витрата пального становить 4,8 л/100 км.

Об'єм багажника зріс до 388 л Фото: Toyota

Повнопривідний кросовер Toyota C-HR 2024 оснащений 198-сильною установкою з 2,0-літровою бензиновою четвіркою і двома електромоторами. Топовим є 223-сильний гібрид з підзарядкою, здатний проїхати 66 км на електротязі.

До речі, нещодавно Toyota оновила більш компактний кросовер Yaris Cross і він став потужнішим.

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