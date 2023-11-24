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Стиль и передовые технологии: тест-драйв нового Peugeot 308

Peugeot 308, Peugeot 308 2023, новый Peugeot 308, Peugeot 308 в Украине
Фото: Тарас Брязгунов | Дизайн Peugeot 308 стал ярче и интереснее

Новый Peugeot 308 — один из самых оригинальных представителей современного С-класса. Фокус узнал, чем хэтчбек может заинтересовать автомобилистов, которым не нужен кроссовер.

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Хэтчбеки С-класса долгое время были среди самых популярных моделей. Особенно высоким спросом они пользовались в ЕС, но и в Украине они находили своего покупателя. Сейчас же на рынке доминируют кроссоверы, однако это не значит, что от хэтчбеков полностью отказались. На тест Фокуса был предоставлен один из самых интересных и оригинальных представителей этого сегмента – новый Peugeot 308. Модель представляет французский бренд в С-классе с 2007 года и теперь в производстве уже третье ее поколение.

Peugeot 308, Peugeot 308 2023, новый Peugeot 308, Peugeot 308 в Украине Fullscreen
У хэтчбека длинный капот и рельефные боковины
Фото: Тарас Брязгунов

Французский авангард – дизайн Peugeot 308

Новый Peugeot 308 стал гораздо выразительнее и интереснее на вид и даже в не самом ярком темно-зеленом цвете привлекает всеобщее внимание на улице. У него весьма длинный капот и рельефные боковины.

Конечно же, ярче всего хэтчбек выглядит в анфас. Огромная трапециевидная решетка радиатора сочетается с раскосыми фарами, дополненными фирменными "клыками" ходовых огней. Оптика светодиодная во всех Peugeot 308 2023, а в топовом варианте GT – еще и матричная (с управлением пучком света). К тому же, в более дорогой версии графика фонарей напоминает следы от когтей. Заднее стекло прикрыто спойлером. Важная деталь: 308 стал первой моделью Peugeot с новым логотипом бренда.

Peugeot 308, Peugeot 308 2023, новый Peugeot 308, Peugeot 308 в Украине Fullscreen
Заднее стекло прикрыто спойлером
Фото: Тарас Брязгунов

Новый Peugeot 308 в Украине доступен только в кузове хэтчбек, хотя в ЕС есть и универсал. Он построен на архитектуре ЕМР2, то есть является близким родственником Opel Astra и DS 4. В этой тройке он самый компактный по размерам.

Габариты Peugeot 308 2023:

  • длина – 4367 мм;
  • ширина – 1852 мм;
  • высота – 1441 мм;
  • колесная база – 2675 мм.
Peugeot 308, Peugeot 308 2023, новый Peugeot 308, Peugeot 308 в Украине Fullscreen
Фары Peugeot 308 дополнены стильными "клыками" ходовых огней
Фото: Тарас Брязгунов
Peugeot 308, Peugeot 308 2023, новый Peugeot 308, Peugeot 308 в Украине Fullscreen
Фонари напоминают следы от когтей
Фото: Тарас Брязгунов

Инновационный и технологичный – салон Peugeot 308

Интерьер Peugeot 308 получился не менее, авангардным, чем его дизайн. Он выдержан в фирменной стилистике i-Cockpit. Во первых, руль очень небольшой и приплюснут сверху и снизу: он выглядит непривычно, но удобно ложится в руки и его легко быстро вращать.

Во-вторых, виртуальный щиток приборов расположен непривычно высоко – на уровне глаз. Сам дисплей смотрится эффектно благодаря 3D-графике: важная информация выводится на передний план. Конфигурацию дисплея можно менять, а цвет графики меняется, в зависимости от выбранного режима езды.

салон Peugeot 308, Peugeot 308 2023, новый Peugeot 308, Peugeot 308 в Украине Fullscreen
Компоновка i-Cockpit – это компактный руль и высоко расположенный щиток приборов
Фото: Тарас Брязгунов

Материалы внутренней отделки лучше, чем у родственного Opel Astra. Пластик преимущественно мягкий, а тестовом авто использована даже кожа Nappa.

Центральная панель 308 слегка повернута к водителю, а большую ее часть занимает крупный 10,0-дюймовый тачскрин. Мультимедийная система отличается быстротой работы, а ее меню понятное и не требует привыкания. Предусмотрены и беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.

Еще одна "фишка" Peugeot 308 – программируемые сенсорные кнопки, которым можно назначать функции. К примеру, можно запрограммировать им управление подогревом сидений или телефоном. Вместе с тем, остались физические клавиши климата и регулятор громкости, что действительно удобно при пользовании на ощупь.

приборы Peugeot 308, Peugeot 308 2023, новый Peugeot 308, Peugeot 308 в Украине Fullscreen
Графика панели приборов имеет 3D-эффект
Фото: Тарас Брязгунов
Peugeot 308, Peugeot 308 2023, новый Peugeot 308, Peugeot 308 в Украине Fullscreen
Щиток приборов можно сконфигурировать под себя
Фото: Тарас Брязгунов

Ниже появилась "дхвуэтажная" ниша с беспроводной зарядкой для смартфонов и разъемом USB-C. К слову, вместо рычага КПП здесь маленький джойстик, что освобождает больше места для подстаканников. Также у Peugeot 308 глубокие и довольно вместительные перчаточный ящик и бокс в подлокотнике.

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Внутреннее пространство Peugeot 308

Диапазон регулировок рулевой колонки и кресла водителя достаточный, поэтому удобное положение нахожу быстро, а руль не перекрывает приборы. Посадка в Peugeot 308 весьма низкая.

Передние сиденья мягкие и комфортабельные и с неплохой поддержкой спины. Подогрев предусмотрен во всех Peugeot 308 в Украине, также обогревается лобовое стекло.

Peugeot 308, Peugeot 308 2023, новый Peugeot 308, Peugeot 308 в Украине Fullscreen
Передние сиденья комфортабельные и с достаточной поддержкой спины
Фото: Тарас Брязгунов
Peugeot 308, Peugeot 308 2023, новый Peugeot 308, Peugeot 308 в Украине Fullscreen
Сзади достаточно места для пассажиров среднего роста
Фото: Тарас Брязгунов

Обзор вперед и по сторонам неплохой, а вот обзорность назад немного ограничена из-за небольшого стекла. Впрочем, уже в базовой версии есть камера заднего вида.

Переместимся на второй ряд. Пространство для ног здесь достаточное, по меркам С-класса, а вот запас над головой не самый большой. Мне при росте 176 см места хватает, а вот пассажиры ростом свыше 185 см могут быть стеснены. Двоим пассажирам сзади, конечно, удобнее, ведь троим уже будет тесновато.

У задних пассажиров есть подлокотник с подстаканниками, отдельные вентиляционные дефлекторы и порты USB-C. А вот разъемов USB-A внутри нет.

багажник Peugeot 308, Peugeot 308 2023, новый Peugeot 308, Peugeot 308 в Украине Fullscreen
Объем багажника Peugeot 308 составляет 384 л
Фото: Тарас Брязгунов
Peugeot 308, Peugeot 308 2023, новый Peugeot 308, Peugeot 308 в Украине Fullscreen
Со сложенными сиденьями ровный пол не получается
Фото: Тарас Брязгунов
Peugeot 308, Peugeot 308 2023, новый Peugeot 308, Peugeot 308 в Украине Fullscreen
В версиях с акустикой Focal запасное колесо отсутствует
Фото: Тарас Брязгунов
багажник Peugeot 308, Peugeot 308 2023, новый Peugeot 308, Peugeot 308 в Украине
Peugeot 308, Peugeot 308 2023, новый Peugeot 308, Peugeot 308 в Украине
Peugeot 308, Peugeot 308 2023, новый Peugeot 308, Peugeot 308 в Украине

Багажник Peugeot 308 средних размеров – 384 л. Со сложенными задними креслами получается 1302-литровый отсек, однако пол в нем не будет ровным. Погрузочная высота в 308 небольшая, а вот проем двери багажника мог бы быть и пошире.

В тестовом авто нет запасного колеса, ведь его место под полом занимает сабвуфер опционной акустики Focal. Впрочем, у большинства 308 "запаска" все же есть.

Богатая "база" — комплектация Peugeot 308

Новый Peugeot 308 в Украине предложен в довольно богато оснащенных версиях. Бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камера, парктроник, датчики света и дождя – все это есть уже в базовой версии Allure.

Peugeot 308, Peugeot 308 2023, новый Peugeot 308, Peugeot 308 в Украине Fullscreen
Программируемые сенсорные кнопки — "фишка" Peugeot 308
Фото: Тарас Брязгунов
Peugeot 308, Peugeot 308 2023, новый Peugeot 308, Peugeot 308 в Украине Fullscreen
Перчаточный ящик у Peugeot 308 глубокий
подлокотник Peugeot 308, Peugeot 308 2023, новый Peugeot 308, Peugeot 308 в Украине Fullscreen
Подлокотник прячет довольно вместительный бокс
вентиляция Peugeot 308, Peugeot 308 2023, новый Peugeot 308, Peugeot 308 в Украине Fullscreen
У задних пассажиров есть вентиляционные дефлекторы и USB-порты
Peugeot 308, Peugeot 308 2023, новый Peugeot 308, Peugeot 308 в Украине
Peugeot 308, Peugeot 308 2023, новый Peugeot 308, Peugeot 308 в Украине
подлокотник Peugeot 308, Peugeot 308 2023, новый Peugeot 308, Peugeot 308 в Украине
вентиляция Peugeot 308, Peugeot 308 2023, новый Peugeot 308, Peugeot 308 в Украине

Топовый вариант GT добавляет навигацию, подогрев руля и контроль "слепых" зон. Во всех Peugeot 308 предусмотрен набор систем безопасности – адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе, распознавание знаков и контроль усталости водителя.

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Большая тяга, малый расход – двигатель Peugeot 308

Новый Peugeot 308 в Украине доступен только с 1,5-литровым турбодизелем BlueHDi, хотя в ЕС также есть бензиновые, гибридные и электрические версии. Хэтчбеку С-класса вполне хватает его 130 сил, тем более, что у него приличный крутящий момент в 300 Н∙м, доступный уже с 1750 об/мин.

В общем, на недостаток тяги на малых и средних оборотах жаловаться не придется. У мотора спокойный характер, он работает без вибраций, а громким становится только если его раскручивать. Плавно переключаются передачи и в автоматической 8-ступенчатой КПП.

Peugeot 308, Peugeot 308 2023, новый Peugeot 308, Peugeot 308 в Украине Fullscreen
Peugeot 308 в Украине предлагают только с 1,5-литровым 130-сильным турбодизелем
Фото: Тарас Брязгунов

Динамики 308 хватает для города или обгона на трассе, хотя, конечно, это не спорткар. Разгон до 100 км/ч занимает 12 с, а максимальная скорость составляет 202 км/ч.

Чем привлекает 1,5-литровый турбодизель, так это экономичностью. Паспортный расход топлива составляет 4,5 л/100 км в городском цикле и 3,8 л/100 км – в загородном. У нас получилось 5,8 л/100 км при преимущественно городской езде и около 7 л/100 км – в заторах. Способствует экономии топлива и система глушения мотора при остановках, которая хорошо настроена и работает без толчков.

Peugeot 308, Peugeot 308 2023, новый Peugeot 308, Peugeot 308 в Украине Fullscreen
В городе на Peugeot 308 можно добиться расхода менее 6 л на 100 км
Фото: Тарас Брязгунов

Комфорт в приоритете

Подвеска Peugeot 308 настроена на комфортабельную езду и мягко и тихо поглощает большинство выбоин. В добавок, у 16-дюймовых шин довольно высокий профиль (размер 205/60 R16), что позволяет неплохо справляется даже с довольно глубокими ямами.

Как ни странно, но при этом новый Peugeot 308 не слишком кренится в поворотах. Он довольно приятен в управлении и послушно маневрирует. Руль хэтчбека легкий, что хорошо при парковке, но ему не хватает информативности.

У Peugeot 308 неплохая, по меркам С-класса, шумоизоляция салона. При езде по трассе на 100-110 км/ч аэродинамические шумы практически не беспокоят, да и шины почти не слышны.

Peugeot 308, Peugeot 308 2023, новый Peugeot 308, Peugeot 308 в Украине Fullscreen
Подвеска 308 настроена на комфорт
Фото: Тарас Брязгунов

Цена Peugeot 308 в Украине

Новый Peugeot 308 в Украине стоит от 1 047 210 гривен за версию Allure. Вариант GT обойдется в 1 146 327 гривен. С учетом комплектации это далеко не самая высокая цена в С-классе. Конечно, в этом сегменте есть хэтчбеки подешевле, но некоторые модели гораздо дороже.

Вердикт Фокуса

Новый Peugeot 308 – один из самых авангардных представителей С-класса. Он сочетает оригинальный дизайн, инновационный салон, комфортабельную подвеску и экономичный дизель. Впрочем, хотелось бы более широкой палитры версий, ведь в Европе есть и универсал, и бензиновые версии, и даже подзаряжаемые гибриды с электромобилями.

логотип пежо, Peugeot 308, Peugeot 308 2023, новый Peugeot 308, Peugeot 308 в Украине Fullscreen
308 стал первым Peugeot с новым логотипом
Фото: Тарас Брязгунов

Плюсы Peugeot 308 2023:

  • богатое базовое оснащение;
  • экономичный турбодизель;
  • комфортабельная подвеска.

Минусы Peugeot 308 2023:

  • не хватает разъемов USB-A в салоне;
  • хотелось бы более широкую палитру версий модели.

Технические характеристики Peugeot 308 2023

Тип двигателя дизельный с турбонаддувом
Количество и расположение цилиндров R4
Объем двигателя 1499
Мощность двигателя, л. с./об/мин. 130/3750
Крутящий момент, Нм/об/мин. 300/1750
Коробка передач 8-ст. автоматическая
Привод передний
Расход топлива, город-трасса 4,5-3,8 л/100 км
Макс. скорость, км/ч 202
Разгон 0–100 км/ч, с 12
Объем топливного бака, л 53
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