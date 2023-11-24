Стиль и передовые технологии: тест-драйв нового Peugeot 308

Новый Peugeot 308 — один из самых оригинальных представителей современного С-класса. Фокус узнал, чем хэтчбек может заинтересовать автомобилистов, которым не нужен кроссовер.

Related video

Хэтчбеки С-класса долгое время были среди самых популярных моделей. Особенно высоким спросом они пользовались в ЕС, но и в Украине они находили своего покупателя. Сейчас же на рынке доминируют кроссоверы, однако это не значит, что от хэтчбеков полностью отказались. На тест Фокуса был предоставлен один из самых интересных и оригинальных представителей этого сегмента – новый Peugeot 308. Модель представляет французский бренд в С-классе с 2007 года и теперь в производстве уже третье ее поколение.

У хэтчбека длинный капот и рельефные боковины Фото: Тарас Брязгунов

Французский авангард – дизайн Peugeot 308

Новый Peugeot 308 стал гораздо выразительнее и интереснее на вид и даже в не самом ярком темно-зеленом цвете привлекает всеобщее внимание на улице. У него весьма длинный капот и рельефные боковины.

Конечно же, ярче всего хэтчбек выглядит в анфас. Огромная трапециевидная решетка радиатора сочетается с раскосыми фарами, дополненными фирменными "клыками" ходовых огней. Оптика светодиодная во всех Peugeot 308 2023, а в топовом варианте GT – еще и матричная (с управлением пучком света). К тому же, в более дорогой версии графика фонарей напоминает следы от когтей. Заднее стекло прикрыто спойлером. Важная деталь: 308 стал первой моделью Peugeot с новым логотипом бренда.

Заднее стекло прикрыто спойлером Фото: Тарас Брязгунов

Новый Peugeot 308 в Украине доступен только в кузове хэтчбек, хотя в ЕС есть и универсал. Он построен на архитектуре ЕМР2, то есть является близким родственником Opel Astra и DS 4. В этой тройке он самый компактный по размерам.

Габариты Peugeot 308 2023:

длина – 4367 мм;

ширина – 1852 мм;

высота – 1441 мм;

колесная база – 2675 мм.

Фары Peugeot 308 дополнены стильными "клыками" ходовых огней Фото: Тарас Брязгунов Фонари напоминают следы от когтей Фото: Тарас Брязгунов

Инновационный и технологичный – салон Peugeot 308

Интерьер Peugeot 308 получился не менее, авангардным, чем его дизайн. Он выдержан в фирменной стилистике i-Cockpit. Во первых, руль очень небольшой и приплюснут сверху и снизу: он выглядит непривычно, но удобно ложится в руки и его легко быстро вращать.

Во-вторых, виртуальный щиток приборов расположен непривычно высоко – на уровне глаз. Сам дисплей смотрится эффектно благодаря 3D-графике: важная информация выводится на передний план. Конфигурацию дисплея можно менять, а цвет графики меняется, в зависимости от выбранного режима езды.

Компоновка i-Cockpit – это компактный руль и высоко расположенный щиток приборов Фото: Тарас Брязгунов

Материалы внутренней отделки лучше, чем у родственного Opel Astra. Пластик преимущественно мягкий, а тестовом авто использована даже кожа Nappa.

Центральная панель 308 слегка повернута к водителю, а большую ее часть занимает крупный 10,0-дюймовый тачскрин. Мультимедийная система отличается быстротой работы, а ее меню понятное и не требует привыкания. Предусмотрены и беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.

Еще одна "фишка" Peugeot 308 – программируемые сенсорные кнопки, которым можно назначать функции. К примеру, можно запрограммировать им управление подогревом сидений или телефоном. Вместе с тем, остались физические клавиши климата и регулятор громкости, что действительно удобно при пользовании на ощупь.

Графика панели приборов имеет 3D-эффект Фото: Тарас Брязгунов Щиток приборов можно сконфигурировать под себя Фото: Тарас Брязгунов

Ниже появилась "дхвуэтажная" ниша с беспроводной зарядкой для смартфонов и разъемом USB-C. К слову, вместо рычага КПП здесь маленький джойстик, что освобождает больше места для подстаканников. Также у Peugeot 308 глубокие и довольно вместительные перчаточный ящик и бокс в подлокотнике.

Важно

Смешение стилей: тест-драйв нового Citroen C4 X

Внутреннее пространство Peugeot 308

Диапазон регулировок рулевой колонки и кресла водителя достаточный, поэтому удобное положение нахожу быстро, а руль не перекрывает приборы. Посадка в Peugeot 308 весьма низкая.

Передние сиденья мягкие и комфортабельные и с неплохой поддержкой спины. Подогрев предусмотрен во всех Peugeot 308 в Украине, также обогревается лобовое стекло.

Передние сиденья комфортабельные и с достаточной поддержкой спины Фото: Тарас Брязгунов Сзади достаточно места для пассажиров среднего роста Фото: Тарас Брязгунов

Обзор вперед и по сторонам неплохой, а вот обзорность назад немного ограничена из-за небольшого стекла. Впрочем, уже в базовой версии есть камера заднего вида.

Переместимся на второй ряд. Пространство для ног здесь достаточное, по меркам С-класса, а вот запас над головой не самый большой. Мне при росте 176 см места хватает, а вот пассажиры ростом свыше 185 см могут быть стеснены. Двоим пассажирам сзади, конечно, удобнее, ведь троим уже будет тесновато.

У задних пассажиров есть подлокотник с подстаканниками, отдельные вентиляционные дефлекторы и порты USB-C. А вот разъемов USB-A внутри нет.

Объем багажника Peugeot 308 составляет 384 л Фото: Тарас Брязгунов Со сложенными сиденьями ровный пол не получается Фото: Тарас Брязгунов В версиях с акустикой Focal запасное колесо отсутствует Фото: Тарас Брязгунов

Багажник Peugeot 308 средних размеров – 384 л. Со сложенными задними креслами получается 1302-литровый отсек, однако пол в нем не будет ровным. Погрузочная высота в 308 небольшая, а вот проем двери багажника мог бы быть и пошире.

В тестовом авто нет запасного колеса, ведь его место под полом занимает сабвуфер опционной акустики Focal. Впрочем, у большинства 308 "запаска" все же есть.

Богатая "база" — комплектация Peugeot 308

Новый Peugeot 308 в Украине предложен в довольно богато оснащенных версиях. Бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камера, парктроник, датчики света и дождя – все это есть уже в базовой версии Allure.

Программируемые сенсорные кнопки — "фишка" Peugeot 308 Фото: Тарас Брязгунов Перчаточный ящик у Peugeot 308 глубокий Подлокотник прячет довольно вместительный бокс У задних пассажиров есть вентиляционные дефлекторы и USB-порты

Топовый вариант GT добавляет навигацию, подогрев руля и контроль "слепых" зон. Во всех Peugeot 308 предусмотрен набор систем безопасности – адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе, распознавание знаков и контроль усталости водителя.

Важно

Тест-драйв новой Mazda CX-60: первый шаг в премиум-класс

Большая тяга, малый расход – двигатель Peugeot 308

Новый Peugeot 308 в Украине доступен только с 1,5-литровым турбодизелем BlueHDi, хотя в ЕС также есть бензиновые, гибридные и электрические версии. Хэтчбеку С-класса вполне хватает его 130 сил, тем более, что у него приличный крутящий момент в 300 Н∙м, доступный уже с 1750 об/мин.

В общем, на недостаток тяги на малых и средних оборотах жаловаться не придется. У мотора спокойный характер, он работает без вибраций, а громким становится только если его раскручивать. Плавно переключаются передачи и в автоматической 8-ступенчатой КПП.

Peugeot 308 в Украине предлагают только с 1,5-литровым 130-сильным турбодизелем Фото: Тарас Брязгунов

Динамики 308 хватает для города или обгона на трассе, хотя, конечно, это не спорткар. Разгон до 100 км/ч занимает 12 с, а максимальная скорость составляет 202 км/ч.

Чем привлекает 1,5-литровый турбодизель, так это экономичностью. Паспортный расход топлива составляет 4,5 л/100 км в городском цикле и 3,8 л/100 км – в загородном. У нас получилось 5,8 л/100 км при преимущественно городской езде и около 7 л/100 км – в заторах. Способствует экономии топлива и система глушения мотора при остановках, которая хорошо настроена и работает без толчков.

В городе на Peugeot 308 можно добиться расхода менее 6 л на 100 км Фото: Тарас Брязгунов

Комфорт в приоритете

Подвеска Peugeot 308 настроена на комфортабельную езду и мягко и тихо поглощает большинство выбоин. В добавок, у 16-дюймовых шин довольно высокий профиль (размер 205/60 R16), что позволяет неплохо справляется даже с довольно глубокими ямами.

Как ни странно, но при этом новый Peugeot 308 не слишком кренится в поворотах. Он довольно приятен в управлении и послушно маневрирует. Руль хэтчбека легкий, что хорошо при парковке, но ему не хватает информативности.

У Peugeot 308 неплохая, по меркам С-класса, шумоизоляция салона. При езде по трассе на 100-110 км/ч аэродинамические шумы практически не беспокоят, да и шины почти не слышны.

Подвеска 308 настроена на комфорт Фото: Тарас Брязгунов

Цена Peugeot 308 в Украине

Новый Peugeot 308 в Украине стоит от 1 047 210 гривен за версию Allure. Вариант GT обойдется в 1 146 327 гривен. С учетом комплектации это далеко не самая высокая цена в С-классе. Конечно, в этом сегменте есть хэтчбеки подешевле, но некоторые модели гораздо дороже.

Вердикт Фокуса

Новый Peugeot 308 – один из самых авангардных представителей С-класса. Он сочетает оригинальный дизайн, инновационный салон, комфортабельную подвеску и экономичный дизель. Впрочем, хотелось бы более широкой палитры версий, ведь в Европе есть и универсал, и бензиновые версии, и даже подзаряжаемые гибриды с электромобилями.

308 стал первым Peugeot с новым логотипом Фото: Тарас Брязгунов

Плюсы Peugeot 308 2023:

богатое базовое оснащение;

экономичный турбодизель;

комфортабельная подвеска.

Минусы Peugeot 308 2023:

не хватает разъемов USB-A в салоне;

хотелось бы более широкую палитру версий модели.

Технические характеристики Peugeot 308 2023

Тип двигателя дизельный с турбонаддувом Количество и расположение цилиндров R4 Объем двигателя 1499 Мощность двигателя, л. с./об/мин. 130/3750 Крутящий момент, Нм/об/мин. 300/1750 Коробка передач 8-ст. автоматическая Привод передний Расход топлива, город-трасса 4,5-3,8 л/100 км Макс. скорость, км/ч 202 Разгон 0–100 км/ч, с 12 Объем топливного бака, л 53

Важно