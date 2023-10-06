Тест-драйв новой Mazda CX-60: первый шаг в премиум-класс

Mazda CX-60 является знаковым авто для японской марки — это первый представитель линейки роскошных моделей. Фокус узнал главные отличия новичка от других кроссоверов Mazda и определил, может ли он считаться премиальным.

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Дорогая кожа в отделке, комфортабельные сиденья с электроприводом, мощная турбошестерка под капотом, классическая заднеприводная компоновка – этот автомобиль вполне можно отнести к премиум-сегменту. Впрочем, это не Mercedes и не BMW, а модель от бренда, который не считается премиальным. На тесте у Фокуса – новая Mazda CX-60.

Mazda открывает для себя премиум-сегмент – в нем будет целое семейство новых моделей японской марки. Первым его представителем и является кроссовер Mazda CX-60.

Кроссовер сохраняет знакомый стиль Mazda, но выглядит солиднее собратьев Фото: Тарас Брязгунов

Знакомый дизайн, новая "начинка"

Новая Mazda CX-60 – среднеразмерный пятиместный кроссовер. По размерам он заметно крупнее модели CX-5, но компактнее, чем семиместные Mazda CX-9 и CX-90, то есть сопоставим с BMW X3, Audi Q5 и Lexus NX.

Габариты Mazda CX-60 2023:

длина – 4745 мм;

ширина – 1890 мм;

высота – 1680 мм;

колесная база – 2870 мм.

Кроссовер на 20 см длиннее Mazda CX-5 Фото: Тарас Брязгунов

Можно было бы сказать, что кроссовер занял нишу, пустовавшую после прекращения выпуска Mazda CX-7, хотя с этой моделью у новичка ничего общего. Дело в том, что в основе CX-60 лежит абсолютно новая заднеприводная платформа с продольным расположением двигателя

Такая компоновка повлияла на дизайн Mazda CX-60: у кроссовера классические заднеприводные пропорции с очень длинным капотом, коротким передним свесом и сдвинутым назад салоном.

Кроссовер Mazda сохраняет фамильные черты, но выглядит солиднее собратьев. Широкая решетка радиатора сочетается с компактными диодными фарами и тоненькими ходовыми огнями. Узкие фонари авто растянуты на крылья. Все Mazda CX-60 в Украине оснащаются по умолчанию 20-дюймовыми дисками.

В основе CX-60 лежит новая платформа с продольным расположением двигателя Фото: Тарас Брязгунов

Японский люкс – салон Mazda CX-60

"Премиальность" Mazda CX-60 лучше всего чувствуется в салоне. Качество интерьеров у Mazda и раньше было на высоте, но теперь японцы превзошли себя.

В отделке использована дорогая кожа Nappa, а передняя панель обшита качественной эко-кожей с контрастной прострочкой. Разбавляют их серебристые вставки "под алюминий". Пластик в салоне преимущественно мягкий.

Качество материалов внутренней отделки – на высоте Фото: Тарас Брязгунов

Рулевое колесо снабжено удобными наплывами на ободе в районе хвата рук. Алгоритм работы рычага КПП требует привыкания.

Новая Mazda CX-60 – первая модель марки с виртуальной панелью приборов. У нее можно менять конфигурацию – вывести по центру аналоговый или цифровой спидометр. В добавок, цвет графики меняется, в зависимости от выбранного режима езды. Кроме того, данные проецируются на лобовое стекло.

12,3-дюймовый дисплей мультимедиа расположен высоко. Он сенсорный, но для навигации предусмотрены традиционные для Mazda круглый джойстик и кнопки. Меню простое и понятное, также есть Apple CarPlay (беспроводной) и Android Auto (проводной). Мало того, есть функция Face ID – авто может распознавать владельца в лицо и загрузить его настройки.

CX-60 — первая Mazda с полностью цифровой панелью приборов Фото: Тарас Брязгунов

Как и у других Mazda, переключателей аудио на центральной панели нет — регулятор громкости размещен возле джойстика мультимедийной системы. Некоторые кнопки климат-контроля мелковаты, но настраивать температуру на ощупь удобно.

Ниже находится ниша с беспроводной зарядкой для смартфонов, а вот разъемы USB-C для подключения смартфона спрятаны в отсеке в подлокотнике, что не очень удобно. К слову, сам бокс очень маленький, зато перчаточный ящик Mazda CX-60 большой.

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Насколько просторен кроссовер Mazda CX-60

Садимся за руль. Передние кресла уже в базовой версии получили электропривод, а в варианте Premium Sport им оснастили еще и рулевую колонку, поэтому удобную позицию нахожу быстро.

Передние сиденья и рулевая колонка получили электропривод Фото: Тарас Брязгунов Сзади просторнее, чем в Mazda CX-5, но не намного Фото: Тарас Брязгунов

Кресла комфортабельные и хорошо удерживают спину. Подогрев сидений и руля есть во всех Mazda CX-60 2023, а в топовой версии добавлена еще и вентиляция.

Посадка в Mazda CX-60 не слишком высокая, по меркам кроссоверов. Обзорность в общем неплохая, хотя нужно привыкнуть к длинному капоту. Камеры кругового обзора, несомненно, помогают при парковке, тем более, что картинка у них очень качественная. К тому же, их можно быстро активировать нажатием кнопки возле рычага КПП.

Заглянем назад: двери открываются очень широко, что облегчает посадку. Хотя новая Mazda CX-60 почти на 20 см длиннее CX-5, места для ног здесь ненамного больше. Впрочем, его вполне хватает пассажирам среднего роста, и запас над головой неплохой, поэтому тесно будет разве что рослым людям. Трансмиссионный тоннель невысокий, поэтому троим сзади будет удобно.

Объем багажника Mazda CX-60 составляет 570 л Со сложенными задними сиденьями получается 1726-литровый остек Под полом спрятаны запаска-докатка и сабвуфер

У спинки сидений изменяется угол наклона, однако диапазон регулировок очень небольшой. Для задних пассажиров есть подогрев кресел и разъемы USB-A.

А вот багажник Mazda CX-60 действительно огромный: 570 л в обычном состоянии и 1726 л — со сложенными задними креслами (они складываются легко, причем как из салона, так и из багажника). Под полом спрятаны сабвуфер и запаска-докатка. Погрузочный проем широкий, а дверь багажника оснащена электроприводом с сенсором открытия — для его срабатывания достаточно провести ногой под бампером.

По-богатому — комплектация Mazda CX-60 2023

Поскольку модель премиальная, то ее оснащение небедное уже в базовой версии — бесключевой доступ электропакет, камера, парковочные сенсоры спереди и сзади, круиз-контроль, датчики дождя и света.

Компактный рычаг КПП соседствует с джойстиком мультимедиа Бокс в подлокотнике у Mazda маленький У кроссовера вместительный перчаточный ящик У задних пассажиров есть подогрев и USB-разъемы

Флагманский вариант Premium Sport добавляет камеры кругового обзора, электропривод рулевой колонки, вентиляцию сидений и мощную акустику Bose. Все Mazda CX-60 2023 получили 7 подушек безопасности и набор электронных "помощников" — автоматическое торможение, удержание в полосе, контроль "слепых" зон и внимательности водителя.

Шесть цилиндров и электрический помощник – двигатель Mazda CX-60

Надписи Inline 6 на боковинах указывают на изюминку топовой Mazda CX-60 — 3,3-литровую рядную турбошестерку. В эпоху даунсайзинга двигателей Mazda не побоялась создать новый мотор большого объема.

Для своего объема двигатель не самый мощный — 284 л. с. Впрочем, потенциал у него есть, ведь во флагманской Mazda CX-90 эта же шестерка выдает 345 л. с.

Шестицилиндровую версию выдают надписи на боковинах Фото: Тарас Брязгунов

Мотор быстро раскручивается и лучше всего проявляет себя после 2500 об/мин. Пиковые 450 Н∙м крутящего момента доступны в широком диапазоне 2000-3500 об/мин, так что на недостаток тяги жаловаться не приходится. В спортивном режиме шестерка становится резвее и отзывчивее.

Спринт до 100 км/ч занимает 6,9 с и равномерный разгон продолжается до 140-150 км/ч. Максимальная скорость составляет 219 км/ч. Двигатель порадует приятным сочным звуком и по-настоящему громким становится только на высоких оборотах.

Новая Mazda CX-60 — первая модель марки с 8-ступенчатой автоматической КПП. Она демонстрирует отличные реакции и очень быстро переключает передачи, но при переходе с первой на вторую скорости порой ощущается толчок.

3,3-литровая турбошестерка тяговитая и экономичная Фото: Тарас Брязгунов

Автомат у Mazda продвинутый — с многодисковым сцеплением вместо традиционного гидротрансформатора и встроенной 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой. Она глушит мотор не только при остановках, но и при езде накатом даже на большой скорости.

Результат — на удивление низкий расход топлива. 11 л/100 км в городском цикле и 6,2 л/100 км за городом — отличные показатели для 1,8-тонного шестицилиндрового авто. И эти цифры реальные — у нас вышло 11,3 л/100 км при преимущественно городской езде. И даже если активнее давить на газ, то в 13 л/100 км можно вложиться. Интересно, что у 2,5-литровой 192-сильной версии схожие паспортные показатели экономичности.

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Как управляется новая Mazda CX-60

Конечно, заднеприводная компоновка положительно влияет на управляемость Mazda CX-60. На извилистых дорогах тяжелый автомобиль весьма неплохо себя чувствует, и управлять им — одно удовольствие.

Заднеприводная компоновка способствует хорошей управляемости Фото: Тарас Брязгунов

Руль Mazda CX-60 приятно наполнен тяжестью и точный, хотя больше информативности ему не помешало бы. Кроссовер Mazda послушно реагирует на поворот руля, а его поворачиваемость близка к нейтральной.

Сцепление с дорогой очень хорошее и сорвать заднюю ось в занос не получится. А еще автомобиль неплохо маневрирует и на малых скоростях – диаметр его разворота составляет всего 10,8 м.

От такого авто ожидаешь более спортивных настроек подвески, но новая Mazda CX-60 — не тот случай. Ее подвеска больше настроена на комфорт — она плавно и довольно тихо поглощает большинство дорожных неровностей. При этом крены кузова относительно небольшие — это заслуга системы Kinematic Posture Control, позаимствованной у спортивной Mazda MX-5.

Подвеска кроссовера настроена на комфорт Фото: Тарас Брязгунов

Шумоизоляция у кроссовера также неплохая. На трассе шины и аэродинамические шумы становятся слышны после 130-140 км/ч.

Съехать с асфальта на Mazda CX-60 можно, но нужно учитывать, что авто с клиренсом 180 мм и шинами размером 235/50 R20 все же не создано для серьезного бездорожья.

Новая Mazda CX-60, цена в Украине

Купить кроссовер Mazda CX-60 в Украине можно по цене от 1 706 600 гривен за 2,5-литровый вариант в базовой комплектации. 3,3-литровая версия стартует с 2 052 000 гривен, а авто в исполнении Premium-Sport — это минимум 2 322 000 гривен.

Компактные диодные фары дополнены тоненькими ходовыми огнями Фото: Тарас Брязгунов

На данный момент новая Mazda CX-60 является самой дорогой моделью японской марки, ведь пока у нас не появился флагман CX-90. Впрочем, если сравнивать с моделями аналогичного класса и компоновки, то выяснится, что CX-60 — один из самых дешевых. Японский премиум оказался доступнее европейского.

Вердикт Фокуса

Если не брать во внимание мелкие нюансы, то новая Mazda CX-60 вполне соответствует требованиям премиум-сегмента. У кроссовера качественная внутренняя отделка, богатое оснащение и заднеприводная компоновка, как у более дорогих европейских моделей. Подвеска порадует комфортом, а шестицилиндровый двигатель — экономичностью. Хотя автомобилю не помешало бы наличие более мощной версии со спортивными настройками ходовой.

Плюсы Mazda CX-60 2023:

малый расход топлива;

большой багажник;

богатое оснащение;

комфортабельная езда.

Минусы Mazda CX-60 2023:

не слишком много места сзади;

хотелось бы более мощную версию 3,3-литрового мотора.

Технические характеристики Mazda CX-60

Тип двигателя бензиновый, с турбонаддувом Количество и расположение цилиндров R6 Объем двигателя 3283 Мощность двигателя, л. с./об/мин. 284/5000 Крутящий момент, Нм/об/мин. 450/2000-3500 Коробка передач 8-ст. автоматическая Привод полный Расход топлива, город-трасса 11,0-6,2 л/100 км Макс. скорость, км/ч 219 Разгон 0–100 км/ч, с 6,9 Объем топливного бака, л 58

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