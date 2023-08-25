Комфортабельный исполин: тест-драйв нового Hyundai Palisade

Hyundai Palisade — самый крупный и дорогой кроссовер южнокорейской марки. Фокус узнал сильные и слабые стороны гиганта, а также определил, соответствует ли топовая версия Calligraphy требованиям премиум-сегмента.

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Это настоящий гигант длиной в пять метров и мощностью под 300 сил. Его салон отделан дорогой кожей, а электропривод и подогрев есть даже у сидений третьего ряда. Думаете, речь идет о баснословно дорогой модели премиального бренда? Вовсе нет, это новый Hyundai Palisade. Обновленный флагманский кроссовер южнокорейской марки только-только появился на украинском рынке и Фокусу удалось с ним познакомиться.

Обновленная модель узнается по огромной решетке радиатора и измененным фарам Фото: Тарас Брязгунов

Солидный и монументальный – дизайн Hyundai Palisade

Кроссовер Hyundai Palisade выглядит статно, как и подобает большому автомобилю. Высокий капот, расширенные крылья, толстые центральные стойки прибавляют ему солидности. Заднее стекло прикрыто немаленьким спойлером.

В то же время, новый Hyundai Palisade стал выразительнее на вид благодаря увеличенной хромированной решетке радиатора и новой "двухэтажной" оптике. Интересная деталь: указатели поворотов кажутся частью радиаторной решетке, ведь повторяют ее по дизайну.

Кроссовер достигает 5 метров в длину Фото: Тарас Брязгунов

Тестовое авто с опционным пакетом Calligraphy отличается особыми 20-дюймовыми дисками, а его пластиковый обвес окрашен в цвет кузова.

Размеры Hyundai Palisade 2023:

длина – 4995 мм;

ширина – 1975 мм;

высота – 1750 мм;

колесная база – 2900 мм.

Заднее стекло прикрыто спойлером Фото: Тарас Брязгунов

Почти премиум – салон Hyundai Palisade

Интерьер Hyundai Palisade Calligraphy встречает дорогой и мягкой кожей Nappa. Алькантара на потолке на ощупь напоминает бархат, а центральная консоль отделана алюминием. Качество материалов отделки на высоте — не хуже, чем у премиальных моделей. Исключение составляет лишь пластик "под дерево" на передней панели и в дверях.

Салон Hyundai Palisade 2023 претерпел существенные изменения. Кроссовер получил увеличенный четырехспицевый руль. Новая и виртуальная панель приборов – ее графика меняется, в зависимости от выбранного режима езды. Данные также проецируются и на лобовое стекло.

Салон Hyundai Palisade существенно изменился Фото: Тарас Брязгунов

В добавок, обновлена мультимедийная система – она современнее и работает быстрее. Среди интересных деталей – звуки живой природы: вместо музыки можно включить шум дождя или пение птиц в лесу. Мало того, есть специальная функция интеркома: встроенный микрофон позволяет общаться с пассажирами третьего ряда через динамики акустической системы.

Клавиши аудио и климат-контроля в Hyundai Palisade крупные и четко разделены друг от друга – ими очень легко пользоваться на ощупь. Кнопки заменяют и рычаг КПП.

Центральная консоль выполнена двухуровневой: снизу находится ниша для поклажи, а сверху расположена с беспроводной зарядкой для смартфона.

Новый Hyundai Palisade получил виртуальный щиток приборов При перестроении активируются камеры для "слепых" зон Графика меняется в зависимости от выбранного режима езды

Как и подобает семейному авто, у Hyundai Palisade 2023 большой перчаточный ящик и огромный бокс в подлокотнике. А еще целых 8 подстаканников, большие карманы в дверях и 6 USB-разъемов, два из которых размещены в передних сиденьях.

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Места — в избытке

Передние сиденья Hyundai Palisade широкие и мягкие, а еще снабжены выдвижными подставками под ноги. Как правило в семейных авто креслам не хватает боковой поддержки, хотя это не тот случай – в Palisade она регулируется.

Естественно, сиденья снабжены электроприводом, причем диапазон настроек очень широкий – можно даже откинуть спинку сиденья, если, например, хочется вздремнуть. У рулевой колонки электропривода нет, и хотелось бы большей регулировки по вылету.

Передние сиденья снабжены выдвижными подставками для отдыха ног Фото: Тарас Брязгунов Кресла второго ряда снабжены регулировками Фото: Тарас Брязгунов

Высокая посадка, большие зеркала и тоненькие стойки крыши обеспечивают хорошую обзорность вперед и по сторонам. В добавок, у Hyundai Palisade есть камеры по кругу с очень качественной картинкой.

Переместимся на второй ряд – попасть сюда легко, ведь двери открываются на большой угол. Места здесь более, чем достаточно, что и неудивительно, учитывая размеры авто. К тому же, сиденья Hyundai Palisade получили горизонтальную регулировку и изменяемый угол наклона спинки. А еще для большего пространства можно сдвинуть вперед кресло переднего пассажира с помощью кнопок на его спинке.

Для пассажиров есть не только подогрев и отдельная зона климата, но и выдвижные шторки на окна. Мало того, вентиляционные дефлекторы установлены прямо в потолке.

У сидений третьего ряда регулируется наклон спинки Фото: Тарас Брязгунов

Диван третьего ряда трехместный, то есть всего в авто 8 мест. "Галерка" больше рассчитана на детей или невысоких взрослых – мне при росте 176 см вполне удалось поместиться. Удивляет наличие подогрева и электрорегулировки спинки и здесь — такого нет даже в дорогих премиальных моделях.

Даже со всеми креслами на месте остается приличный 509-литровый багажник. Со сложенным третьим рядом он возрастает до 1297 л, а если оставить только передние сиденья, то получится 2400 л и можно перевозить двухметровые грузы. К слову, складываются кресла с помощью электропривода, да и пятая дверь оснащена электроприводом с сенсорным открытием.

Со всеми креслами на месте остается 509-литровый багажник В пятиместной конфигурации объем багажника — 1297 л Со сложенным вторым рядом можно перевозить двухметровые грузы Шторка багажника прячется под полом

Под полом Hyundai Palisade 2023 расположена ниша, куда можно спрятать шторку багажника. Запасное колесо находится под днищем авто.

Только "топ" — комплектация Hyundai Palisade 2023

Новый Hyundai Palisade в Украине доступен в одной богато оснащенной комплектации Top с бесключевым доступом, электропакетом, трехзонным климат-контролем, камерами кругового обзора, адаптивным круиз-контролем.

Само собой, предусмотрен и набор систем безопасности – автоматическое торможение, удержание в полосе и контроль "слепых" зон с камерами, включающимися при перестроении. Пакет Calligraphy добавляет эксклюзивные отделку и декор, контурную диодную подсветку, пару люков, дисплей камеры в зеркале заднеговида.

У кроссовера вместительный перчаточный ящик В подлокотнике предусмотрен огромный бокс В центральной консоли есть ниша для поклажи В потолке установлены дефлекторы вентиляции Задним пассажирам предусмотрены подогрев, вентиляция и отдельная зона климата Кресло переднего пассажира можно отодвинуть со второго ряда На задних окнах выдвигаются шторки

Мощный, но с хорошим "аппетитом" — двигатель Hyundai Palisade

Кроссовер Hyundai Palisade в Украине предлагают с 3,8-литровым бензиновым V6 и 2,2-литровым турбодизелем. Шестерка на 295 л. с. выглядит предпочтительнее для столь большого авто, ведь 200 сил дизеля ему маловато.

Атмосферный двигатель необходимо раскручивать, ведь он лучше чувствует себя после 3500-4000 об/мин, а пиковые 362 Н∙м крутящего момента достигаются только при 5200 об/мин.

Под капотом установлен 3,8-литровый бензиновый V6 Фото: Тарас Брязгунов

Если хорошенько надавить на газ, то кроссовер Hyundai Palisade разгоняется легко и непринужденно. 8 секунд до сотни – не рекордный результат, но вполне приличный для такого исполина. В режиме Sport кроссовер становится заметно резвее, а в Eco – усмиряет свой пыл.

Мотор тихий и работает плавно, а 8-ступенчатая автоматическая КПП переключается практически незаметно. Однако экономичным его не назовешь: даже при спокойной езде в городе получится 15-16 л на 100 км, а с пробками – и 18-19 л. По паспорту расход составляет 14,9 л/100 км в городском цикле и 8,1 л/100 км – в загородном. Современный турбомотор был бы экономичнее, но зато атмосферный двигатель надежнее.

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Мягко и тихо – управляемость Hyundai Palisade

Кроссовер Hyundai Palisade не создан для бездорожья, но его полный привод дополнен режимами для песка, снега и грязи. Есть и система помощи на спуске.

Полный привод кроссовера дополнен режимами для грязи, песка и снега Фото: Тарас Брязгунов

Впрочем, лучше всего новый Hyundai Palisade все же проявляет себя на асфальте. Семейный автомобиль ставит на первое место комфорт. Его мягкая длинноходая подвеска плавно поглощает большинство выбоин и даже с 20-дюймовыми дисками езда комфортабельная.

От большого кроссовера не стоит ожидать увлекательной управляемости. Конечно, высокое авто заметно кренится в поворотах, да и недостаточная поворачиваемость порой дает о себе знать. Да и в городе приходится мириться с немалыми размерами авто. Впрочем, руль Hyundai Palisade на удивление точный и становится тяжелее по мере роста скорости.

На трассе курсовая устойчивость хорошая, а в салоне тихо благодаря хорошей шумоизоляции, двойным стеклам и системе активного подавления помех.

Кроссовер мягкий и комфортабельный даже на разбитых дорогах Фото: Тарас Брязгунов

Цена Hyundai Palisade

Купить Hyundai Palisade в Украине можно по цене от 2 563 400 гривен — именно столько стоит бензиновый кроссовер в версии Top. Пакет Calligraphy — это еще 174 500 гривен.

Конечно, флагманская модель недешевая — на данный момент это самый дорогой Hyundai. С другой стороны авто такого класса и не может быть дешевым: аналоги от других марок в схожей комплектации, как правило, стоят не меньше, а премиальные полноразмерные кроссоверы гораздо дороже.

Указатели поворотов Palisade стилизованы под решетку радиатора Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Hyundai Palisade – комфортабельный автомобиль для большой семьи. У него огромный салон, приличный багажник и мягкая подвеска. Версия Calligraphy – это уже фактически премиум-класс, но за меньшие деньги. В то же время, нужно понимать, что полноразмерный кроссовер с большим двигателем не будет экономичным, а в городе нужно привыкать к огромным размерам.

Плюсы Hyundai Palisade:

Просторный трансформируемый салон;

Богатое оснащение;

Мягкая подвеска.

Минусы Hyundai Palisade:

Повышенный расход топлива;

Отсутствие на украинском рынке более доступных версий.

Технические характеристики Hyundai Palisade 2023:

Тип двигателя бензиновый Количество и расположение цилиндров V6 Объем двигателя 3778 Мощность двигателя, л. с./об/мин. 295/6000 Крутящий момент, Нм/об/мин. 362/5200 Коробка передач 8-ст. автоматическая Привод полный Расход топлива, город-трасса 14,9-8,1 л/100 км Макс. скорость, км/ч 210 Разгон 0–100 км/ч, с 8 Объем топливного бака, л 73

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