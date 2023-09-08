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Эконом-предложение: тест-драйв гибридного Suzuki Vitara

Suzuki Vitara, новый Suzuki Vitara, Suzuki Vitara 2023, гибрид Suzuki Vitara, кроссовер Suzuki Vitara
Фото: Тарас Брязгунов | Топовый Suzuki Vitara сталд гибридом

Недорогой кроссовер Suzuki Vitara стал гибридом. Фокус узнал, какие преимущества дает электрифицированная версия и чем она отличается от бензиновой модели.

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Как правило, гибриды – весьма недешевые автомобили. Ни для кого не секрет, что электрификация увеличивает стоимость авто. Впрочем, на рынке все же можно найти гибридные модели по разумной цене и к ним относится кроссовер Suzuki Vitara.

Недорогие кроссоверы и внедорожники — "фишка" Suzuki, японская корпорация производит их уже около 40 лет. С 1989 года в линейке марки присутствует Suzuki Vitara. Поначалу он был рамным, однако со временем эволюционировал в кроссовер. Теперь в линейке хорошо знакомой модели есть недорогая гибридная версия и ее стали продавать в Украине.

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Кроссоверу доступна двухцветная окраска
Фото: Тарас Брязгунов

Дизайн Suzuki Vitara — как отличить гибрид

Внешний вид Suzuki Vitara знаком — он сдержанный и лаконичный. У авто выраженный двухобъемный силуэт с малыми углами наклона стоек крыши, а во внешнем виде господствуют грани и углы. Хромированная решетка радиатора сочетается с крупными светодиодными фарами. Задние крылья слегка расширены. Гибрид выдают разве что светодиодные фары с голубыми вставками и надпись на двери багажника.

Топовый вариант GLX узнается по 17-дюймовым дискам. Кроме того, автомобиль можно персонализировать с помощью двухцветной окраски.

Сузуки Витара, Suzuki Vitara, новый Suzuki Vitara, Suzuki Vitara 2023, гибрид Suzuki Vitara, кроссовер Suzuki Vitara Fullscreen
Задние крылья кроссовера слегка расширены
Фото: Тарас Брязгунов

Размеры Suzuki Vitara 2023:

  • длина – 4175 мм;
  • ширина – 1775 мм;
  • высота – 1610 мм;
  • колесная база – 2500 мм.
Suzuki Vitara, новый Suzuki Vitara, Suzuki Vitara 2023, гибрид Suzuki Vitara, кроссовер Suzuki Vitara Fullscreen
Гибрид Suzuki Vitara оснащен 129-сильной установкой
Фото: Тарас Брязгунов

Просто, но со вкусом – салон Suzuki Vitara

Интерьер Suzuki Vitara – пример минимализма и гибрид в этом плане не стал исключением. Жесткого пластика внутри хватает, хотя присутствуют и вставки "под алюминий", и черные лакированные детали. В варианте GLX сиденья обшиты кожей и искусственной замшей.

Suzuki Vitara, новый Suzuki Vitara, Suzuki Vitara 2023, гибрид Suzuki Vitara, кроссовер Suzuki Vitara Fullscreen
Отделка салона разбавлена вставками "под алюминий" и лакированными поверхностями
Фото: Тарас Брязгунов

Небольшой трехспицевый руль и серебристые циферблаты приборов знакомы не только по другим Vitara, но и по новому Suzuki S-Cross. Показания спидометра и тахометра хорошо считываются, а на центральный дисплей можно вывести графику работы гибридной установки.

Центральная панель увенчана традиционным для Suzuki Vitara циферблатом часов. 7,0-дюймовый тачскрин установлен уже в базовой версии, но мультимедийная система остается очень простой. Здесь минимальный набор функций, но Android Auto и Apple CarPlay есть, и это плюс.

Suzuki Vitara, новый Suzuki Vitara, Suzuki Vitara 2023, гибрид Suzuki Vitara, кроссовер Suzuki Vitara Fullscreen
На центральный дисплей выведена графика работы гибридной установки
Suzuki Vitara, новый Suzuki Vitara, Suzuki Vitara 2023, гибрид Suzuki Vitara, кроссовер Suzuki Vitara Fullscreen
Сенсорный дисплей сочетается с циферблатами часов
Suzuki Vitara, новый Suzuki Vitara, Suzuki Vitara 2023, гибрид Suzuki Vitara, кроссовер Suzuki Vitara Fullscreen
Перчаточный ящик Vitara — средних размеров
Suzuki Vitara, новый Suzuki Vitara, Suzuki Vitara 2023, гибрид Suzuki Vitara, кроссовер Suzuki Vitara Fullscreen
Бокс в подлокотнике узкий, но глубокий
Suzuki Vitara, новый Suzuki Vitara, Suzuki Vitara 2023, гибрид Suzuki Vitara, кроссовер Suzuki Vitara
Suzuki Vitara, новый Suzuki Vitara, Suzuki Vitara 2023, гибрид Suzuki Vitara, кроссовер Suzuki Vitara
Suzuki Vitara, новый Suzuki Vitara, Suzuki Vitara 2023, гибрид Suzuki Vitara, кроссовер Suzuki Vitara
Suzuki Vitara, новый Suzuki Vitara, Suzuki Vitara 2023, гибрид Suzuki Vitara, кроссовер Suzuki Vitara

Переключателей аудио и климат-контроля немного и они крупные, поэтому к ним привыкаешь быстро и ими легко пользоваться на ощупь. Ниже находятся USB-разъем и ниша, в которую поместится смартфон.

Насколько просторен гибрид Suzuki Vitara

У рулевой колонки изменяются высота и вылет, довольно широкий диапазон регулировок и у кресла водителя. Передние сиденья упругие и хорошо удерживают спину, а подогрев предусмотрен уже в базовом Suzuki Vitara 2023. Центральный подлокотник прячет узкий, но глубокий бокс – неплохое дополнение к средних размеров перчаточному ящику.

Посадка за рулем достаточно высокая, что вкупе с тоненькими стойками крыши обеспечивает хорошую обзорность, хотя боковые зеркала заднего вида Suzuki Vitara не самые большие. К габаритам компактного кроссовера несложно привыкнуть.

Suzuki Vitara, новый Suzuki Vitara, Suzuki Vitara 2023, гибрид Suzuki Vitara, кроссовер Suzuki Vitara Fullscreen
Высокая посадка за рулем обеспечивает хорошую обзорность
Фото: Тарас Брязгунов
Suzuki Vitara, новый Suzuki Vitara, Suzuki Vitara 2023, гибрид Suzuki Vitara, кроссовер Suzuki Vitara Fullscreen
Сзади комфортнее пассажирам невысокого роста
Фото: Тарас Брязгунов

Пересядем назад. Второй ряд — явно не для высоких пассажиров, но мне при росте 176 см здесь хватает места и для ног, и над головой. Салон не очень широкий, поэтому двоим сзади комфортнее. Поскольку модель бюджетная, то здесь нет ни USB-портов, ни вентиляционных дефлекторов, ни даже подлокотника.

Объем багажника Suzuki Vitara не изменился в гибридной версии: он составляет 375 л в обычном состоянии и 1120 л со сложенными креслами второго ряда. Погрузочный проем широкий, а пол в отсеке – двухуровневый.

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Комплектация Suzuki Vitara 2023

Базовая комплектация Suzuki Vitara 2023 не слишком богатая, хотя помимо кондиционера и аудиосистемы есть, например, камера заднего вида и 7 подушек безопасности. В топовом варианте GLX есть бесключевой доступ, климат-контроль, парктроник, панорамная крыша, датчики света и дождя. Кроме того, эта версия оснащена системами автоматического торможения и контроля разметки.

Suzuki Vitara, новый Suzuki Vitara, Suzuki Vitara 2023, гибрид Suzuki Vitara, кроссовер Suzuki Vitara Fullscreen
Объем багажника Suzuki Vitara составляет 375 л
Suzuki Vitara, новый Suzuki Vitara, Suzuki Vitara 2023, гибрид Suzuki Vitara, кроссовер Suzuki Vitara Fullscreen
Со сложенными задними сиденьями получается ровный пол
Suzuki Vitara, новый Suzuki Vitara, Suzuki Vitara 2023, гибрид Suzuki Vitara, кроссовер Suzuki Vitara Fullscreen
Под полом спрятана "докатка"
Suzuki Vitara, новый Suzuki Vitara, Suzuki Vitara 2023, гибрид Suzuki Vitara, кроссовер Suzuki Vitara
Suzuki Vitara, новый Suzuki Vitara, Suzuki Vitara 2023, гибрид Suzuki Vitara, кроссовер Suzuki Vitara
Suzuki Vitara, новый Suzuki Vitara, Suzuki Vitara 2023, гибрид Suzuki Vitara, кроссовер Suzuki Vitara

Как ведет себя гибрид Suzuki Vitara на дороге

"Мягкая" гибридная установка Suzuki Vitara состоит из 1,4-литровой бензиновой турбочетверки и 48-вольтного стартер-генератора на 10 кВт. Суммарная отдача несколько меньше, чем у стандартной 1,4-литровой Vitara – 129 л. с. против 140, но зато пиковый крутящий момент вырос с 220 до 235 Н∙м.

Характер у гибрида более спокойный, покладистый. Бензиновый двигатель быстро реагирует на нажатие газа, но не так резво раскручивается.

Лучше всего четверка чувствует себя после 2000 об/мин, а шумной становится только на высоких оборотах. Динамика при этом не изменилась – разгон до 100 км/ч занимает те же 10,2 с, а максимальная скорость составляет 190 км/ч.

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Характер гибрида спокойнее, чем у 1,4-литровой бензиновой версии
Фото: Тарас Брязгунов

Заявленный расход топлива составляет 6,2 л/100 км в смешанном цикле. У нас получилось 8,2-8,5 л/100 км в городском цикле и около 6 л/100 км на трассе.

Бездорожья не боится

6-ступенчатая автоматическая КПП работает плавно, а ее реакции быстрые. Правда, переключение режимов рычагом нечеткое – можно легко промахнуться и вместо Drive включить ручной режим.

Suzuki Vitara – один из немногих современных компактных кроссоверов, которые не боятся бездорожья. Полный привод можно принудительно подключить в режиме Lock на скорости до 60 км/ч. У него короткие свесы и клиренс 185 мм, а еще предусмотрена система помощи на спуске.

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Suzuki Vitara не боится легкого бездорожья
Фото: Тарас Брязгунов

Управляемость Suzuki Vitara

На асфальте полный привод борется с недостаточной поворачиваемостью с помощью функции векторизации тяги. В управлении гибрид такой же, как и стандартный кроссовер Suzuki Vitara. Компактное авто юркое и маневренное, а его руль точный, хотя немного больше обратной силы ему не помешало бы.

Подвеска Suzuki Vitara энергоемкая, но достаточно упругая. Она справляется с дорожными неровностями, но порой на сильных выбоинах комфорт езды страдает. Зато благодаря таким настройкам кроссовер не слишком кренится.

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Гибрид можно узнать по голубым вставкам в фарах
Фото: Тарас Брязгунов

Шумоизоляция гибрида такая же, как и у бензиновой модели, а это значит, что шины и работа подвески слышны, а на больших скоростях (после 110 км/ч) добавляются и аэродинамические шумы.

А вот тормозная система изменена – появилось рекуперативное торможение. Оно неплохо настроено и о рекуперации можно узнать разве что по графике на центральном дисплее.

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Цена Suzuki Vitara 2023

Новый Suzuki Vitara в Украине стартует с 724 000 гривен за 1,6-литровую версию GL. Гибрид начинается с 872 000 гривен, а полноприводной вариант – это минимум 933 000 гривен. Это самый дешевый гибридный кроссовер с полным приводом. Впрочем, следует отметить, что обычная 1,4-литровая версия была еще доступнее, однако на данный момент на украинском рынке ее нет.

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Suzuki Vitara является одним из самых
Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Гибридный Suzuki Vitara – компактный кроссовер по невысокой цене, эконом-предложение с сегменте B-SUV. И именно ее цена позволяет закрывать глаза на такие вещи, как качество материалов отделки или шумоизоляция. Гибрид экономичный, не пасует на несложном бездорожье, а его подвеска неплохо приспособлена к украинским дорогам.

Плюсы гибрида Suzuki Vitara:

  • невысокая цена;
  • экономичный двигатель;
  • неплохая проходимость, как для кроссовера.

Минусы гибрида Suzuki Vitara:

  • тесный второй ряд;
  • качество материалов отделки;
  • слабая шумоизоляция.

Технические характеристики Suzuki Vitara

Тип двигателя бензиновый с турбонаддувом и гибридная установка
Количество и расположение цилиндров R4
Объем двигателя 1373
Мощность двигателя, л. с./об/мин. 129/5500
Крутящий момент, Нм/об/мин. 235/2000 - 3000
Коробка передач 6-ступенчатая автоматическая
Привод подключаемый полный
Расход топлива 6,2-6,5 л/100 км
Макс. скорость, км/ч 190
Разгон 0–100 км/ч, с 10,2
Объем топливного бака, л 47
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