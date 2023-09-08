В Украине увеличились продажи гибридных авто: названы самые популярные модели (фото)

Спрос на гибридные автомобили в Украине увеличился. В этом сегменте украинцы чаще всего покупают автомобили бренда Toyota.

Related video

Украинцы стали покупать больше электромобилей, а также гибридных авто. За август в Украине зарегистрировали около 1,8 тысячи гибридов. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".

За август был зафиксирован рекордный показатель продаж гибридных автомобилей за последние 20 месяцев. При этом доля новых моделей в этом сегменте составила 63%.

Всего за август 2023 года украинцы купили 5,8 тысячи новых автомобилей. Это на 9% больше, чем за июль. Количество купленных авто увеличилось почти вдвое в сравнении с прошлым годом.

Важно

Продажи б/у авто в Украине стремительно выросли: самые популярные марки и модели (фото)

В августе почти каждый новый автомобиль в Украине оснащался гибридной силовой установкой. В этом сегменте большим спросом пользуются модели Toyota.

Toyota RAV4 лидирует в сегменте новых гибридных авто Фото: Toyota

ТОП-3 самых популярных новых гибридных авто за август:

Toyota RAV4 — 228 авто. Mercedes-Benz GLE — 87 авто. Toyota Camry Hybrid — 78 авто.

Гибридные Ford Fusion чаще всего импортируют из США Фото: Ford

ТОП-3 самых популярных импортированных подержанных гибридных авто за август:

Ford Fusion US — 73 авто. Ford C-Max — 42 авто. Toyota Prius — 42 авто.

Ранее Фокус писал, что в Украине снизился спрос на коммерческий транспорт.