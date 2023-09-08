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Авто

В Україні збільшилися продажі гібридних авто: названо найпопулярніші моделі (фото)

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Фото: Toyota | Toyota RAV4 має великий попит в Україні

Попит на гібридні автомобілі в Україні збільшився. У цьому сегменті українці найчастіше купують автомобілі бренду Toyota.

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Українці стали купувати більше електромобілів, а також гібридних авто. За серпень в Україні зареєстрували близько 1,8 тисячі гібридів. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".

За серпень було зафіксовано рекордний показник продажів гібридних автомобілів за останні 20 місяців. При цьому частка нових моделей у цьому сегменті становила 63%.

Загалом за серпень 2023 року українці купили 5,8 тисячі нових автомобілів. Це на 9% більше, ніж за липень. Кількість куплених авто збільшилася майже вдвічі порівняно з минулим роком.

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Продажі вживаних авто в Україні стрімко зросли: найпопулярніші марки та моделі (фото)
Продажі вживаних авто в Україні стрімко зросли: найпопулярніші марки та моделі (фото)

У серпні майже кожен новий автомобіль в Україні оснащувався гібридною силовою установкою. У цьому сегменті великий попит мали моделі Toyota.

Toyota RAV4 Fullscreen
Toyota RAV4 лідирує в сегменті нових гібридних авто
Фото: Toyota

Топ 3 найпопулярніших нових гібридних авто за серпень:

  1. Toyota RAV4 — 228 авто.
  2. Mercedes-Benz GLE — 87 авто.
  3. Toyota Camry Hybrid — 78 авто.
Ford Fusion Fullscreen
Гібридні Ford Fusion найчастіше імпортують зі США
Фото: Ford

Топ 3 найпопулярніших імпортованих вживаних гібридних авто за серпень:

  1. Ford Fusion US — 73 авто.
  2. Ford C-Max — 42 авто.
  3. Toyota Prius — 42 авто.

Раніше Фокус писав, що в Україні знизився попит на комерційний транспорт.