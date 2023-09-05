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Авто

Продажі вживаних авто в Україні стрімко зросли: найпопулярніші марки та моделі (фото)

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Фото: autocentre.ua | Ринок вживанихв авто продемонстрував найкращий результат за останній рік

Попит на авто з пробігом зріс одразу на 27% порівняно з минулим роком. Найчастіше в Україну приганяють вживані Volkswagen, Renault і Skoda.

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У серпні зростання продемонстрували продажі як нових, так і старих авто. В Україні вперше поставили на облік 21 тис. авто з пробігом. Це найкращий результат за останній рік, повідомляє асоціація "Укравтопром".

Порівняно з липнем відзначено зростання попиту на вживані авто на 12%, а порівняно із серпнем 2022 року — одразу на 27%. Середній вік пригнаних машин становить 10 років. Майже половина з них були бензиновими.

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Volkswagen Golf став найпопулярнішим авто серпня
Фото: Volkswagen

Яким двигунам віддають перевагу покупці вживаних авто:

  • бензинові — 45%;
  • дизельні — 32%;
  • електричні — 15%;
  • ГБО — 5%;
  • Гібридні — 3%.
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Моделі-лідери ринку авто з пробігом не змінилися. Як і раніше, найбільшим попитом користуються Volkswagen, Renault і Skoda. До ТОП-10 потрапив і електрокар Nissan Leaf.

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Серед лідерів ринку є й електрокар Nissan Leaf
Фото: Nissan

Найпопулярніші вживані авто в Україні за серпень 2023 року:

  1. Volkswagen Golf — 1725 шт.
  2. Renault Megane — 1363 шт.
  3. Skoda Octavia — 952 шт.
  4. Volkswagen Passat — 835 шт.
  5. Nissan Leaf — 505 шт.
  6. Ford Focus — 426 шт.
  7. Nissan Qashqai — 412 шт.
  8. Volkswagen Tiguan — 408 шт.
  9. Volkswagen Touran — 375 шт.
  10. Audi A4 — 365 шт.

Загалом із початку 2023 року в Україну ввезли 127 тис. авто з пробігом — у 3,3 раза більше, ніж нових авто за цей самий період.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні різко впав попит на старі авто зі США.

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