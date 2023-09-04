Постійні клієнти СТО: які авто в Україні доводиться ремонтувати найчастіше

Експерти проаналізували статистику відвідування СТО в Україні. З'ясувалося, що найчастіше ремонтували автомобілі марок Renault і BMW.

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В Україні з'явився власний рейтинг надійності автомобілів. Його склали в Інституті досліджень авторинку на основі статистики відвідувань українських СТО.

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували інформацію в єдиній базі даних, що охоплює десятки СТО середнього рівня в Києві та інших великих містах України. За місяць на них пройшли ремонт і обслуговування 20 000 автомобілів.

Найбільше звернень на СТО в Києві (9337 разів). Далі йдуть Київська (1680), Дніпропетровська (1243), Львівська (1998) і Чернівецька (1115) області. Також зазначається, що здебільшого ремонт авто проводять у перші числа місяця, а також на початку робочого тижня. Найменше звернень на сервісні станції зафіксовано у вихідні.

Найчастіше на СТО заїжджають власники Renault Logan Фото: Renault

Найчастіше на СТО в Україні звертаються власники автомобілів 2019 року випуску — за місяць зафіксовано 1,2 тис. таких випадків або 9,3% від загальної кількості. На другому місці — авто 2020 року (1,1 тис. або 8,4%), а на третьому — машини 2021 року (1 тис. або 7,3%).

Також доволі велика частка авто 2007-2008 років (5,9 і 6,7%, відповідно). Річ у тім, що на ці роки припав розквіт українського авторинку і тоді продавали по 500-600 тис. нових машин щорічно.

А ось моделей 2022-2023 років на СТО в Україні ремонтували небагато. Це зумовлено тим, що ці машини ще на гарантії, виходять з ладу рідко і часто обслуговуються на фірмових сервісних станціях.

Найдорожчими в ремонті є автомобілі Porsche Фото: Porsche

Найчастіше відвідували СТО Renault (3119 разів). Друге місце посідає бренд BMW (2682 рази), а третє — Volkswagen (1891).

Які авто найчастіше відвідують СТО в Україні:

Renault — 3 119 шт. BMW — 2 682 шт. Volkswagen — 1 891 шт. Peugeot — 1 006 шт. Hyundai — 987 шт. Skoda — 965 шт. Mercedes-Benz — 958 шт. Ford — 934 шт. Audi — 908 шт. Toyota — 599 шт. Nissan — 565 шт. Opel — 531 шт. KIA — 469 шт. Honda — 442 шт. Mitsubishi — 406 шт.

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Визначено і середню вартість ремонту авто різних брендів. Найдорожчими в ремонті є Porsche — в середньому 15 910 гривень за одне відвідування СТО. На другому місці несподівано опинився SsangYong (11 338 гривень), а третю позицію посів BMW (9885 гривень).

Найдорожчі в ремонті автомобілі:

Porsche — 15 910 грн. SsangYong — 11 338 грн. BMW — 9 885 грн. Iveco — 9 832 грн. MAN — 9 328 грн. Infiniti — 8 946 грн. Mercedes-Benz — 8 101 грн. Land Rover — 8 081 грн. Acura — 7 259 грн. Audi — 7 254 грн. Suzuki — 7 191 грн. Mitsubishi — 7 055 грн. Jeep — 6 904 грн. DAF — 6 745 грн. Mini — 6 504 грн.

Визначено й моделі автомобілів, які найчастіше потребують ремонту. До трійки лідерів потрапили Renault Logan (1922 шт.), Peugeot 301 (714) і Volkswagen Passat (337).

Які моделі авто найчастіше доводиться ремонтувати:

Renault Logan — 1922 шт. (середня вартість ремонту — 1317 грн). Peugeot 301 — 714 шт. (1829 грн). Volkswagen Passat — 337 шт. (5442 грн). Hyundai Accent — 323 шт. (2624 грн). Skoda Octavia — 251 шт. (4611 грн). Volkswagen Golf — 228 шт. (5267 грн). BMW 5 Series — 202 шт. (9944 грн). Skoda Fabia — 189 шт. (2131 грн). BMW X5 — 185 шт. (12971 грн). Skoda Scala — 175 шт. (1878 грн). BMW 3 Series — 173 шт. (7293 грн). Ford Focus — 158 шт. (4070 грн). Renault Master — 148 шт. (4826 грн). Audi A6 — 147 шт. (6670 грн). Renault Megane — 146 шт. (4178 грн).

Крім того, відзначаються певні регіональні особливості. Наприклад, у Києві найчастіше відвідують СТО Volkswagen Passat, Skoda Octavia і Volkswagen Golf, а у Волинській області — BMW X5, 5 Series і 3 Series.

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