Названо найнадійніші сімейні автомобілі віком до 12 років (фото)

Експерти розповіли про найнадійніші сімейні автомобілі з пробігом віком від 4 до 12 років. Вони виділили головні недоліки кожної з представлених моделей.

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Британські експерти назвали найнадійніші вживані сімейні автомобілі. Вони виділили тільки моделі віком від 4 до 12 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

На вторинному ринку можна знайти безліч сімейних автомобілів. Далеко не всі з них є надійними. Тому експерти назвали моделі, які рідко доставляють проблеми своїм власникам.

До рейтингу увійшли 20 сімейних автомобілів. Ці моделі мають найвищий рейтинг надійності.

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Топ 20 найнадійніших сімейних автомобілів віком до 12 років:

20. Vauxhall/Opel Astra (бензин)

Opel Astra має проблеми з коробкою передач та інформаційно-розважальною системою Фото: Opel

Рейтинг надійності: 86,5%

Роки випуску: 2015 — 2021

Opel Astra з бензиновим двигуном виявився досить надійним автомобілем. Проте у 29% власників таких авто виникали поломки, в основному пов'язані з коробкою передач та інформаційно-розважальною системою.

18. Kia Ceed (дизель)

У Kia Ceed є проблеми з надійністю гальм та електроніки Фото: Kia

Рейтинг надійності: 86,7%

Роки випуску: 2012 — 2018

Дизельна Kia Ceed виявилася надійнішою за бензинову версію моделі. Тільки у 27% автомобілів було виявлено несправності, пов'язані з гальмами та електронікою.

18. Nissan Pulsar

Nissan Pulsar страждає від поломок, пов'язаних з електронікою і паливною системою Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 86,7%

Роки випуску: 2014 — 2018

Nissan Pulsar виявився надійнішим за своїх основних конкурентів — Opel Astra і Volkswagen Golf. Проте у моделі є слабкі місця — електроніка і паливна система.

17. Mercedes-Benz A-Class (бензин)

Mercedes-Benz A-Class другого покоління надійніший за своїх наступників Фото: Mercedes-Benz

Рейтинг надійності: 86,9%

Роки випуску: 2005 — 2012

Mercedes-Benz A-Class другого покоління виявився надійнішим за своїх наступників. Попри це у 44% власників моделі траплялися поломки, пов'язані з вихлопною системою і коробкою передач.

16. BMW 1 серії

BMW 1 Series має проблеми з кондиціонером і двигуном Фото: BMW

Рейтинг надійності: 87,0%

Роки випуску: 2011 — 2019

BMW 1 Series другого покоління виявився доволі надійним хетчбеком. Головними недоліками моделі є кондиціонер, двигун та електроніка.

15. Skoda Octavia (бензин)

Skoda Octavia рідко стикається з поломками Фото: Skoda

Рейтинг надійності: 87,3%

Роки випуску: 2013 — 2020

Skoda Octavia рідко виходить з ладу. Тільки у 19% власників цього авто траплялися поломки під час експлуатації.

14. Honda Accord

Honda Accord легко піддається ремонту Фото: Honda

Рейтинг надійності: 87,4%

Роки випуску: 2008 — 2015

Близько 29% власників Honda Accord повідомили про поломки їхніх авто. Проте багато з них вдалося усунути менш ніж за тиждень.

13. Skoda Yeti (дизель)

Найчастіше у Skoda Yeti виходять з ладу двигун і вихлопна система Фото: Skoda

Рейтинг надійності: 88,0%

Роки випуску: 2009 — 2017

Skoda Yeti став першим кросовером чеського бренду. Найчастіше в авто виходять з ладу двигун, вихлопна система та електроніка.

12. Seat Leon (бензин)

Seat Leon надійніший, ніж Volkswagen Golf Фото: SEAT

Рейтинг надійності: 88,1%

Роки випуску: 2013 — 2020

Seat Leon розділяє платформу з Volkswagen Golf, але є більш надійним. Лише 21% власників моделі повідомили про поломки.

11. Mazda 3 (бензин)

Mazda 3 має проблеми з акумулятором і кузовом Фото: Mazda

Рейтинг надійності: 88,2%

Роки випуску: 2009 — 2013

Mazda 3 страждає від проблем з акумулятором і кузовом. Попри це більшість поломок вдавалося усувати менш ніж за день.

10. Honda Civic

Honda Civic має безліч проблем, але всі вони незначні Фото: Honda

Рейтинг надійності: 88,3%

Роки випуску: 2006 — 2012

Honda Civic рідко стикається з поломками. Проте у 25% автомобілів були виявлені несправності, які охоплювали широкий спектр вузлів авто.

9. Ford Focus (дизель)

Ford Focus другого покоління виявився надійним авто Фото: Ford

Рейтинг надійності: 90,0%

Роки випуску: 2004 — 2011

Ford Focus другого покоління зміг пройти перевірку часом. Дизельна версія моделі вирізняється високим рівнем надійності.

8. Alfa Romeo Giulietta

Alfa Romeo Giulietta виявилася найнадійнішою моделлю італійського бренду Фото: Alfa Romeo

Рейтинг надійності: 92,0%

Роки випуску: 2010 — 2020

Alfa Romeo Giulietta є однією з найнадійніших моделей італійського бренду. Тільки 15% власників хетчбека повідомили про поломки.

7. Skoda Yeti (бензин)

Бензинова версія Skoda Yeti має менше проблем, ніж у дизельної модифікації Фото: Skoda

Рейтинг надійності: 92,1%

Роки випуску: 2009 — 2017

Бензинова Skoda Yeti надійніша за дизельну версію моделі. Проте ці автомобілі мають схожі проблеми.

6. Toyota Auris (бензин)

У Toyota Auris немає суттєвих проблем із надійністю Фото: Toyota

Рейтинг надійності: 92,3%

Роки випуску: 2007 — 2013

Toyota має хорошу репутацію в галузі надійності своїх авто. Хетчбек Auris не став винятком.

5. Seat Leon (дизель)

Дизельний Seat Leon надійніший за бензинову версію Фото: SEAT

Рейтинг надійності: 93,5%

Роки випуску: 2013 — 2020

Дизельний Seat Leon перевершує бензинову версію моделі за надійністю. Близько 24% власників повідомили про поломки, але їх вдавалося усунути в найкоротші терміни.

4. Honda Civic (дизель)

Honda Civic дев'ятого покоління надійніший за попередника Фото: Honda

Рейтинг надійності: 93,6%

Роки випуску: 2012 — 2017

Honda Civic дев'ятого покоління виявився надійнішим за свого попередника. Тільки у 14% автомобілів виникали поломки за останні два роки експлуатації.

3. Hyundai i30

Друге покоління Hyundai i30 вирізняється високим рівнем надійності Фото: Hyundai

Рейтинг надійності: 94,9%

Роки випуску: 2012 — 2017

Друге покоління Hyundai i30 надійніше за своїх конкурентів. Слабкими місцями моделі є кузов і гальма.

2. Honda Civic (бензин)

Бензинова Honda Civic ще надійніша за дизельну версію моделі Фото: Honda

Рейтинг надійності: 96,2%

Роки випуску: 2012 — 2017

Бензиновий Honda Civic рідше стикається з поломками, ніж дизельна версія моделі. Найчастіше виходять з ладу кузов, гальма і коробка передач.

1. Mazda 3 (бензин)

Mazda 3 стала лідером рейтингу надійності Фото: Mazda

Рейтинг надійності: 99,3%

Роки випуску: 2014 — 2019

Тільки 3,6% власників бензинових Mazda 3 стикалися з поломками під час експлуатації. Усі проблеми вдавалося вирішити швидко та дешево.

Раніше Фокус повідомляв, що британські експерти назвали найбільш ненадійні компактні автомобілі з пробігом.