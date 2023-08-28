Названы самые надежные семейные автомобили в возрасте до 12 лет (фото)

Эксперты рассказали о самых надежных семейных автомобилях с пробегом в возрасте от 4 до 12 лет. Они выделили главные недостатки каждой из представленных моделей.

Related video

Британские эксперты назвали самые надежные подержанные семейные автомобили. Они выделили только модели в возрасте от 4 до 12 лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

На вторичном рынке можно найти множество семейных автомобилей. Далеко не все из них являются надежными. Поэтому эксперты назвали модели, которые редко доставляют проблемы своим владельцам.

В рейтинг вошли 20 семейных автомобилей. Эти модели обладают самым высоким рейтингом надежности.

Важно

Британцы назвали лучшие подержанные кроссоверы стоимостью до $31 500 (фото)

ТОП-20 самых надежных семейных автомобилей в возрасте до 12 лет:

20. Vauxhall/Opel Astra (бензин)

Opel Astra имеет проблемы с коробкой передач и информационно-развлекательной системой Фото: Opel

Рейтинг надежности: 86,5%

Годы выпуска: 2015 — 2021

Opel Astra с бензиновым двигателем оказался довольно надежным автомобилем. Тем не менее у 29% владельцев таких авто возникали поломки, в основном связанные с коробкой передач и информационно-развлекательной системой.

18. Kia Ceed (дизель)

У Kia Ceed есть проблемы с надежностью тормозов и электроники Фото: Kia

Рейтинг надежности: 86,7%

Годы выпуска: 2012 — 2018

Дизельная Kia Ceed оказалась надежнее бензиновой версии модели. Только у 27% автомобилей были обнаружены неисправности, связанные с тормозами и электроникой.

18. Nissan Pulsar

Nissan Pulsar страдает от поломок, связанных с электроникой и топливной системой Фото: Nissan

Рейтинг надежности: 86,7%

Годы выпуска: 2014 — 2018

Nissan Pulsar оказался надежнее своих основных конкурентов — Opel Astra и Volkswagen Golf. Тем не менее у модели есть слабые места — электроника и топливная система.

17. Mercedes-Benz A-Class (бензин)

Mercedes-Benz A-Class второго поколения надежнее своих преемников Фото: Mercedes-Benz

Рейтинг надежности: 86,9%

Годы выпуска: 2005 — 2012

Mercedes-Benz A-Class второго поколения оказался надежнее своих преемников. Несмотря на это у 44% владельцев модели случались поломки, связанные с выхлопной системой и коробкой передач.

16. BMW 1 Series

BMW 1 Series имеет проблемы с кондиционером и двигателем Фото: BMW

Рейтинг надежности: 87,0%

Годы выпуска: 2011 — 2019

BMW 1 Series второго поколения оказался довольно надежным хэтчбеком. Главными недостатками модели являются кондиционер, двигатель и электроника.

15. Skoda Octavia (бензин)

Skoda Octavia редко сталкивается с поломками Фото: Skoda

Рейтинг надежности: 87,3%

Годы выпуска: 2013 — 2020

Skoda Octavia редко выходит из строя. Только у 19% владельцев этого авто случались поломки во время эксплуатации.

14. Honda Accord

Honda Accord легко поддается ремонту Фото: Honda

Рейтинг надежности: 87,4%

Годы выпуска: 2008 — 2015

Около 29% владельцев Honda Accord сообщили о поломках их авто. Тем не менее многие из них удалось устранить менее чем за неделю.

13. Skoda Yeti (дизель)

Чаще всего у Skoda Yeti выходят из строя двигатель и выхлопная система Фото: Skoda

Рейтинг надежности: 88,0%

Годы выпуска: 2009 — 2017

Skoda Yeti стал первым кроссовером чешского бренда. Чаще всего у авто выходят из строя двигатель, выхлопная система и электроника.

12. Seat Leon (бензин)

Seat Leon надежнее, чем Volkswagen Golf Фото: SEAT

Рейтинг надежности: 88,1%

Годы выпуска: 2013 — 2020

Seat Leon разделяет платформу с Volkswagen Golf, но является более надежным. Только 21% владельцев модели сообщили о поломках.

11. Mazda 3 (бензин)

Mazda 3 имеет проблемы с аккумулятором и кузовом Фото: Mazda

Рейтинг надежности: 88,2%

Годы выпуска: 2009 — 2013

Mazda 3 страдает от проблем с аккумулятором и кузовом. Несмотря на это большинство поломок удавалось устранять менее чем за день.

10. Honda Civic

Honda Civic имеет множество проблем, но все они незначительные Фото: Honda

Рейтинг надежности: 88,3%

Годы выпуска: 2006 — 2012

Honda Civic редко сталкивается с поломками. Тем не менее у 25% автомобилей были обнаружены неисправности, которые охватывали широкий спектр узлов авто.

9. Ford Focus (дизель)

Ford Focus второго поколения оказался надежным авто Фото: Ford

Рейтинг надежности: 90,0%

Годы выпуска: 2004 — 2011

Ford Focus второго поколения смог пройти проверку временем. Дизельная версия модели отличается высоким уровнем надежности.

8. Alfa Romeo Giulietta

Alfa Romeo Giulietta оказалась самой надежной моделью итальянского бренда Фото: Alfa Romeo

Рейтинг надежности: 92,0%

Годы выпуска: 2010 — 2020

Alfa Romeo Giulietta является одной из самых надежных моделей итальянского бренда. Только 15% владельцев хэтчбека сообщили о поломках.

7. Skoda Yeti (бензин)

Бензиновая версия Skoda Yeti имеет меньше проблем, чем у дизельной модификации Фото: Skoda

Рейтинг надежности: 92,1%

Годы выпуска: 2009 — 2017

Бензиновая Skoda Yeti надежнее дизельной версии модели. Тем не менее эти автомобили имеют похожие проблемы.

6. Toyota Auris (бензин)

У Toyota Auris нет существенных проблем с надежностью Фото: Toyota

Рейтинг надежности: 92,3%

Годы выпуска: 2007 — 2013

Toyota имеет хорошую репутацию в области надежности своих авто. Хэтчбек Auris не стал исключением.

5. Seat Leon (дизель)

Дизельный Seat Leon надежнее бензиновой версии Фото: SEAT

Рейтинг надежности: 93,5%

Годы выпуска: 2013 — 2020

Дизельный Seat Leon превосходит бензиновую версию модели по надежности. Около 24% владельцев сообщили о поломках, но их удавалось устранить в кратчайшие сроки.

4. Honda Civic (дизель)

Honda Civic девятого поколения надежнее предшественника Фото: Honda

Рейтинг надежности: 93,6%

Годы выпуска: 2012 — 2017

Honda Civic девятого поколения оказался надежнее своего предшественника. Только у 14% автомобилей возникали поломки за последние два года эксплуатации.

3. Hyundai i30

Второе поколение Hyundai i30 отличается высоким уровнем надежности Фото: Hyundai

Рейтинг надежности: 94,9%

Годы выпуска: 2012 — 2017

Второе поколение Hyundai i30 надежнее своих конкурентов. Слабыми местами модели являются кузов и тормоза.

2. Honda Civic (бензин)

Бензиновая Honda Civic еще надежнее дизельной версии модели Фото: Honda

Рейтинг надежности: 96,2%

Годы выпуска: 2012 — 2017

Бензиновый Honda Civic реже сталкивается с поломками, чем дизельная версия модели. Чаще всего выходят из строя кузов, тормоза и коробка передач.

1. Mazda 3 (бензин)

Mazda 3 стала лидером рейтинга надежности Фото: Mazda

Рейтинг надежности: 99,3%

Годы выпуска: 2014 — 2019

Только 3,6% владельцев бензиновых Mazda 3 сталкивались с поломками во время эксплуатации. Все проблемы удавалось решить быстро и дешево.

Ранее Фокус сообщал, что британские эксперты назвали самые ненадежные компактные автомобили с пробегом.