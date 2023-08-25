Британцы назвали лучшие подержанные кроссоверы стоимостью до $31 500 (фото)
В рейтинг вошли 10 кроссоверов с пробегом до $31 500. По словам экспертов, на эти модели стоит обратить внимание.
Британские эксперты назвали лучшие кроссоверы с пробегом по цене до $31 500. В этот рейтинг вошли 10 моделей. Его опубликовали на сайте What Car?
Среди подержанных кроссоверов есть модели, которые имеют множество преимуществ перед конкурентами. Эксперты протестировали десятки автомобилей в этом сегменте и выделили лучшие модели.
В рейтинг вошли только модели в возрасте до 8 лет. Также эксперты рассказали о преимуществах и недостатках этих авто.
ТОП-10 лучших кроссоверов с пробегом до $31 500:
10. Toyota RAV4
Toyota RAV4 предлагает высокий уровень практичности за невысокую стоимость. Также это очень надежный автомобиль, который доступен и в гибридной версии.
Плюсы:
- высокий уровень надежности;
- низкий расход топлива;
- богатое оснащение.
Минусы:
- нет некоторых опций;
- неприятная управляемость;
- нет семиместной версии.
9. BMW X3
BMW X3 обладает стильным дизайном и приятной управляемостью. Помимо этого кроссовер предлагает лучшую в своем классе информационно-развлекательную систему.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- удобная информационно-развлекательная система;
- есть мощные двигатели.
Минусы:
- жесткая подвеска;
- громкие двигатели;
- высокие налоги.
8. Volvo XC60
Volvo XC60 является одним из самых безопасных кроссоверов в своем классе. Также эта модель предлагает богатое оснащение и приятную управляемость в спортивных версиях.
Плюсы:
- качественный интерьер;
- удобные сиденья;
- богатое оснащение.
Минусы:
- плохая шумоизоляция;
- небольшой багажник;
- неприятная управляемость.
7. Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq достаточно комфортный и просторный кроссовер. Также это мощный автомобиль с красивым интерьером.
Плюсы:
- красивый интерьер;
- есть мощные двигатели;
- низкая стоимость.
Минусы:
- жесткая подвеска;
- не самый практичный.
6. Honda CR-V
Honda CR-V гораздо практичнее многих своих конкурентов. Также кроссовер имеет богатое оснащение и приятную управляемость.
Плюсы:
- богатое оснащение;
- просторный интерьер;
- есть гибридная силовая установка.
Минусы:
- нет дизельной версии;
- не самый качественный интерьер;
- неудобная информационно-развлекательная система.
5. Kia Sorento
Kia Sorento предлагает просторный интерьер на семь посадочных мест. Помимо этого кроссовер доступен с мощным дизельным двигателем.
Плюсы:
- просторный интерьер;
- богатое оснащение;
- может буксировать большие прицепы.
Минусы:
- неприятная управляемость;
- высокий уровень вредных выбросов;
- жесткая подвеска.
4. Ford Kuga
Ford Kuga отличается высоким уровнем практичности и приятной управляемостью. Также модель доступна с гибридной силовой установкой.
Плюсы:
- просторный интерьер;
- эффективная гибридная версия;
- низкая стоимость.
Минусы:
- не самый качественный интерьер;
- неудобная информационно-развлекательная система;
- не самый вместительный багажник.
3. Hyundai Santa Fe
Hyundai Santa Fe предлагает просторный и практичный интерьер, а также высокое качество сборки. Еще одной особенностью модели является мощный двигатель.
Плюсы:
- вместительный багажник;
- высокий уровень практичности;
- богатое оснащение.
Минусы:
- жесткая подвеска;
- неприятная управляемость;
- не самый качественный интерьер.
2. Audi Q5
Audi Q5 был довольно дорогим кроссовером, когда был новым, но подержанные автомобили оказались довольно выгодными. Также эта модель предлагает более высокий уровень роскоши в сравнении с конкурентами.
Плюсы:
- есть мощные двигатели;
- качественный интерьер;
- невысокая стоимость обслуживания.
Минусы:
- неприятное управление;
- нет семиместной версии;
- жесткая подвеска.
1. Peugeot 5008
Peugeot 5008 отличается стильным дизайном и просторным интерьером. Также кроссовер привлекает внимание наличием мощных двигателей и богатым оснащением.
Плюсы:
- красивый интерьер;
- приятная управляемость;
- удобные сиденья.
Минусы:
- небогатое оснащение;
- мало места над головой;
- неудобная информационно-развлекательная система.
Ранее Фокус рассказал, что британские эксперты назвали 10 лучших спортивных автомобилей.