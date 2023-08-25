Британцы назвали лучшие подержанные кроссоверы стоимостью до $31 500 (фото)

В рейтинг вошли 10 кроссоверов с пробегом до $31 500. По словам экспертов, на эти модели стоит обратить внимание.

Related video

Британские эксперты назвали лучшие кроссоверы с пробегом по цене до $31 500. В этот рейтинг вошли 10 моделей. Его опубликовали на сайте What Car?

Среди подержанных кроссоверов есть модели, которые имеют множество преимуществ перед конкурентами. Эксперты протестировали десятки автомобилей в этом сегменте и выделили лучшие модели.

В рейтинг вошли только модели в возрасте до 8 лет. Также эксперты рассказали о преимуществах и недостатках этих авто.

Важно

Эксперты назвали лучшие микроавтобусы 2023 года (фото)

ТОП-10 лучших кроссоверов с пробегом до $31 500:

10. Toyota RAV4

Toyota RAV4 довольно надежный и практичный кроссовер Фото: Toyota

Toyota RAV4 предлагает высокий уровень практичности за невысокую стоимость. Также это очень надежный автомобиль, который доступен и в гибридной версии.

Плюсы:

высокий уровень надежности;

низкий расход топлива;

богатое оснащение.

Минусы:

нет некоторых опций;

неприятная управляемость;

нет семиместной версии.

9. BMW X3

BMW X3 предлагает приятную управляемость Фото: BMW

BMW X3 обладает стильным дизайном и приятной управляемостью. Помимо этого кроссовер предлагает лучшую в своем классе информационно-развлекательную систему.

Плюсы:

приятная управляемость;

удобная информационно-развлекательная система;

есть мощные двигатели.

Минусы:

жесткая подвеска;

громкие двигатели;

высокие налоги.

8. Volvo XC60

Volvo XC60 отличается высоким уровнем безопасности Фото: Volvo

Volvo XC60 является одним из самых безопасных кроссоверов в своем классе. Также эта модель предлагает богатое оснащение и приятную управляемость в спортивных версиях.

Плюсы:

качественный интерьер;

удобные сиденья;

богатое оснащение.

Минусы:

плохая шумоизоляция;

небольшой багажник;

неприятная управляемость.

7. Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq очень просторный внутри Фото: Skoda

Skoda Kodiaq достаточно комфортный и просторный кроссовер. Также это мощный автомобиль с красивым интерьером.

Плюсы:

красивый интерьер;

есть мощные двигатели;

низкая стоимость.

Минусы:

жесткая подвеска;

не самый практичный.

6. Honda CR-V

Honda CR-V практичнее многих конкурентов Фото: Honda

Honda CR-V гораздо практичнее многих своих конкурентов. Также кроссовер имеет богатое оснащение и приятную управляемость.

Плюсы:

богатое оснащение;

просторный интерьер;

есть гибридная силовая установка.

Минусы:

нет дизельной версии;

не самый качественный интерьер;

неудобная информационно-развлекательная система.

5. Kia Sorento

Kia Sorento доступен с мощным дизельным двигателем Фото: Kia

Kia Sorento предлагает просторный интерьер на семь посадочных мест. Помимо этого кроссовер доступен с мощным дизельным двигателем.

Плюсы:

просторный интерьер;

богатое оснащение;

может буксировать большие прицепы.

Минусы:

неприятная управляемость;

высокий уровень вредных выбросов;

жесткая подвеска.

4. Ford Kuga

Ford Kuga обладает стильным дизайном Фото: Ford

Ford Kuga отличается высоким уровнем практичности и приятной управляемостью. Также модель доступна с гибридной силовой установкой.

Плюсы:

просторный интерьер;

эффективная гибридная версия;

низкая стоимость.

Минусы:

не самый качественный интерьер;

неудобная информационно-развлекательная система;

не самый вместительный багажник.

3. Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Feпредлагает просторный интерьер Фото: Hyundai

Hyundai Santa Fe предлагает просторный и практичный интерьер, а также высокое качество сборки. Еще одной особенностью модели является мощный двигатель.

Плюсы:

вместительный багажник;

высокий уровень практичности;

богатое оснащение.

Минусы:

жесткая подвеска;

неприятная управляемость;

не самый качественный интерьер.

2. Audi Q5

Audi Q5 предлагает высокий уровень роскоши Фото: Audi

Audi Q5 был довольно дорогим кроссовером, когда был новым, но подержанные автомобили оказались довольно выгодными. Также эта модель предлагает более высокий уровень роскоши в сравнении с конкурентами.

Плюсы:

есть мощные двигатели;

качественный интерьер;

невысокая стоимость обслуживания.

Минусы:

неприятное управление;

нет семиместной версии;

жесткая подвеска.

1. Peugeot 5008

Peugeot 5008 стал лидером в этом рейтинге Фото: Peugeot

Peugeot 5008 отличается стильным дизайном и просторным интерьером. Также кроссовер привлекает внимание наличием мощных двигателей и богатым оснащением.

Плюсы:

красивый интерьер;

приятная управляемость;

удобные сиденья.

Минусы:

небогатое оснащение;

мало места над головой;

неудобная информационно-развлекательная система.

Ранее Фокус рассказал, что британские эксперты назвали 10 лучших спортивных автомобилей.