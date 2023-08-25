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Британцы назвали лучшие подержанные кроссоверы стоимостью до $31 500 (фото)

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Фото: Peugeot | Peugeot 5008 предлагает красивый интерьер и приятную управляемость

В рейтинг вошли 10 кроссоверов с пробегом до $31 500. По словам экспертов, на эти модели стоит обратить внимание.

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Британские эксперты назвали лучшие кроссоверы с пробегом по цене до $31 500. В этот рейтинг вошли 10 моделей. Его опубликовали на сайте What Car?

Среди подержанных кроссоверов есть модели, которые имеют множество преимуществ перед конкурентами. Эксперты протестировали десятки автомобилей в этом сегменте и выделили лучшие модели.

В рейтинг вошли только модели в возрасте до 8 лет. Также эксперты рассказали о преимуществах и недостатках этих авто.

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ТОП-10 лучших кроссоверов с пробегом до $31 500:

10. Toyota RAV4

Toyota RAV4 Fullscreen
Toyota RAV4 довольно надежный и практичный кроссовер
Фото: Toyota

Toyota RAV4 предлагает высокий уровень практичности за невысокую стоимость. Также это очень надежный автомобиль, который доступен и в гибридной версии.

Плюсы:

  • высокий уровень надежности;
  • низкий расход топлива;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • нет некоторых опций;
  • неприятная управляемость;
  • нет семиместной версии.

9. BMW X3

BMW X3 Fullscreen
BMW X3 предлагает приятную управляемость
Фото: BMW

BMW X3 обладает стильным дизайном и приятной управляемостью. Помимо этого кроссовер предлагает лучшую в своем классе информационно-развлекательную систему.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • удобная информационно-развлекательная система;
  • есть мощные двигатели.

Минусы:

  • жесткая подвеска;
  • громкие двигатели;
  • высокие налоги.

8. Volvo XC60

Volvo XC60 Fullscreen
Volvo XC60 отличается высоким уровнем безопасности
Фото: Volvo

Volvo XC60 является одним из самых безопасных кроссоверов в своем классе. Также эта модель предлагает богатое оснащение и приятную управляемость в спортивных версиях.

Плюсы:

  • качественный интерьер;
  • удобные сиденья;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • плохая шумоизоляция;
  • небольшой багажник;
  • неприятная управляемость.

7. Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq Fullscreen
Skoda Kodiaq очень просторный внутри
Фото: Skoda

Skoda Kodiaq достаточно комфортный и просторный кроссовер. Также это мощный автомобиль с красивым интерьером.

Плюсы:

  • красивый интерьер;
  • есть мощные двигатели;
  • низкая стоимость.

Минусы:

  • жесткая подвеска;
  • не самый практичный.

6. Honda CR-V

Honda CR-V Fullscreen
Honda CR-V практичнее многих конкурентов
Фото: Honda

Honda CR-V гораздо практичнее многих своих конкурентов. Также кроссовер имеет богатое оснащение и приятную управляемость.

Плюсы:

  • богатое оснащение;
  • просторный интерьер;
  • есть гибридная силовая установка.

Минусы:

  • нет дизельной версии;
  • не самый качественный интерьер;
  • неудобная информационно-развлекательная система.

5. Kia Sorento

Kia Sorento Fullscreen
Kia Sorento доступен с мощным дизельным двигателем
Фото: Kia

Kia Sorento предлагает просторный интерьер на семь посадочных мест. Помимо этого кроссовер доступен с мощным дизельным двигателем.

Плюсы:

  • просторный интерьер;
  • богатое оснащение;
  • может буксировать большие прицепы.

Минусы:

  • неприятная управляемость;
  • высокий уровень вредных выбросов;
  • жесткая подвеска.

4. Ford Kuga

Ford Kuga Fullscreen
Ford Kuga обладает стильным дизайном
Фото: Ford

Ford Kuga отличается высоким уровнем практичности и приятной управляемостью. Также модель доступна с гибридной силовой установкой.

Плюсы:

  • просторный интерьер;
  • эффективная гибридная версия;
  • низкая стоимость.

Минусы:

  • не самый качественный интерьер;
  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • не самый вместительный багажник.

3. Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe Fullscreen
Hyundai Santa Feпредлагает просторный интерьер
Фото: Hyundai

Hyundai Santa Fe предлагает просторный и практичный интерьер, а также высокое качество сборки. Еще одной особенностью модели является мощный двигатель.

Плюсы:

  • вместительный багажник;
  • высокий уровень практичности;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • жесткая подвеска;
  • неприятная управляемость;
  • не самый качественный интерьер.

2. Audi Q5

Audi Q5 Fullscreen
Audi Q5 предлагает высокий уровень роскоши
Фото: Audi

Audi Q5 был довольно дорогим кроссовером, когда был новым, но подержанные автомобили оказались довольно выгодными. Также эта модель предлагает более высокий уровень роскоши в сравнении с конкурентами.

Плюсы:

  • есть мощные двигатели;
  • качественный интерьер;
  • невысокая стоимость обслуживания.

Минусы:

  • неприятное управление;
  • нет семиместной версии;
  • жесткая подвеска.

1. Peugeot 5008

Peugeot 5008 Fullscreen
Peugeot 5008 стал лидером в этом рейтинге
Фото: Peugeot

Peugeot 5008 отличается стильным дизайном и просторным интерьером. Также кроссовер привлекает внимание наличием мощных двигателей и богатым оснащением.

Плюсы:

  • красивый интерьер;
  • приятная управляемость;
  • удобные сиденья.

Минусы:

  • небогатое оснащение;
  • мало места над головой;
  • неудобная информационно-развлекательная система.

Ранее Фокус рассказал, что британские эксперты назвали 10 лучших спортивных автомобилей.