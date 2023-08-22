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Авто

Названы лучшие спортивные автомобили 2023 года (фото)

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Фото: Porsche | Porsche Taycan предлагает отличную динамику и роскошный интерьер

В рейтинг вошли 10 лучших спортивных автомобилей 2023 года. Эксперты выделили плюсы и минусы каждой из представленных моделей.

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Британские эксперты назвали 10 лучших спортивных автомобилей. Все эти модели можно купить новыми в 2023 году. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Спортивные автомобили оснащаются мощными двигателями и дают больше удовольствия от вождения, чем обычные модели. Такие авто покупают любители быстрой езды.

В рейтинге представлены лучшие новые спортивные автомобили. Эксперты выделили плюсы и минусы этих моделей.

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ТОП-10 лучших спортивных автомобилей 2023 года:

10. Porsche Panamera 4 E-Hybrid

Porsche Panamera 4 E-Hybrid Fullscreen
Porsche Panamera 4 E-Hybrid обладает небольшим расходом топлива
Фото: Porsche

Porsche Panamera 4 E-Hybrid является отличной альтернативой другим роскошным седанам. Эта модель обладает небольшим расходом топлива, но предлагает отличную динамику.

Плюсы:

  • отличная динамика;
  • роскошный интерьер;
  • низкий уровень вредных выбросов.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • не такой быстрый, как версии Turbo и Turbo S.

9. Audi RS6 Avant

Audi RS6 Avant Fullscreen
Audi RS6 Avant достаточно быстрый, но практичный автомобиль
Фото: Audi

Несмотря на высокий уровень практичности и вместительный багажник, Audi RS6 Avant является настоящим спорткаром. У этой модели есть очень мощный двигатель, а полный привод дает отличное сцепление при разгоне.

Плюсы:

  • быстрый разгон с места;
  • высокий уровень практичности;
  • роскошный интерьер.

Минусы:

  • неприятная управляемость;
  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • не самая быстрая коробка передач.

8. Mercedes-AMG E63 S Estate

Mercedes-AMG E63 S Estate Fullscreen
Mercedes-AMG E63 S Estate роскошнее и мощнее своих конкурентов
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG E63 S Estate является прямым конкурентом Audi RS6 Avant, но эта модель еще роскошнее и мощнее. Также у этого автомобиля очень приятный звук двигателя.

Плюсы:

  • приятный звук двигателя;
  • мощный двигатель;
  • приятная управляемость.

Минусы:

  • не самая комфортная подвеска;
  • высокая стоимость;
  • плохая шумоизоляция.

7. BMW M5 Competition

BMW M5 Competition Fullscreen
BMW M5 Competition быстрее своих соперников
Фото: BMW

BMW M5 Competition быстрее и комфортнее многих своих соперников. Этот заряженный седан обладает отточенной управляемостью, которая дает много удовольствия от вождения.

Плюсы:

  • мощный двигатель;
  • отличное сцепление с дорогой;
  • высокое качество сборки.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • ненадежный двигатель;
  • не самый лучший звук двигателя.

6. BMW M440i

BMW M440i Fullscreen
BMW M440i достаточно комфортный
Фото: BMW

BMW M440i не такой быстрый, как топовая модификация M4, но это купе заметно комфортнее. Спорткар выделяется отточенной управляемостью и комфортной адаптивной подвеской.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • отличная динамика;
  • много места на заднем ряду сидений.

Минусы:

  • некрасивый дизайн;
  • небольшой багажник;
  • плохая шумоизоляция.

5. BMW M240i

BMW M240i Fullscreen
BMW M240i обладает приятной управляемостью
Фото: BMW

BMW M240i предлагает приятную управляемость и отличную информационно-развлекательную систему. Также этот автомобиль значительно дешевле "старших" моделей.

Плюсы:

  • мощный двигатель;
  • удобная информационно-развлекательная система;
  • приятная управляемость.

Минусы:

  • жесткая подвеска;
  • плохая шумоизоляция;
  • не самый практичный.

4. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Fullscreen
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio обладает красивым дизайном экстерьера
Фото: Stellantis

Эксперты заявили, что Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio является одним из лучших спортивных седанов для езды по извилистым дорогам. Эта модель также обладает отличным звуком двигателя и красивым дизайном экстерьера.

Плюсы:

  • мощный двигатель;
  • приятная управляемость;
  • комфортная подвеска.

Минусы:

  • не самый качественный интерьер;
  • не самые лучшие тормоза;
  • нестабильная работа контроля устойчивости.

3. BMW M3

BMW M3 CS Fullscreen
BMW M3 предлагает отточенную управляемость

BMW M3 предлагает отточенную управляемость и мощный двигатель. Также этот седан приятно удивляет высоким качеством материалов в интерьере.

Плюсы:

  • отличная динамика;
  • комфортная подвеска;
  • роскошный интерьер.

Минусы:

  • не самый приятный звук двигателя;
  • высокая стоимость покупки;
  • высокая стоимость обслуживания.

2. Audi E-tron GT

Audi E-tron GT Fullscreen
Audi E-tron GT обладает отличной динамикой
Фото: Audi

Audi E-tron GT обладает отличной динамикой и красивым дизайном экстерьера. Также этот электромобиль достаточно удобный для повседневного использования.

Плюсы:

  • быстрая зарядка;
  • приятная управляемость;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • не самый просторный интерьер;
  • громкий звук работы электромотора.

1. Porsche Taycan

Porsche Taycan Fullscreen
Porsche Taycan быстрее многих конкурентов
Фото: Porsche

Porsche Taycan сочетает в себе удовольствие от вождения и высокий уровень практичности, особенно в версии Cross Turismo. Топовые модификации Turbo и Turbo S обладают отличной динамикой, а также предлагают приятную управляемость.

Плюсы:

  • отличная динамика;
  • много места на заднем ряду сидений;
  • роскошный интерьер.

Минусы:

  • нет некоторых важных опций;
  • небольшой запас хода;
  • не самый большой багажник.

Ранее Фокус рассказал, что британские эксперты назвали 10 лучших подержанных автомобилей бизнес-класса.