Эксперты назвали лучшие микроавтобусы 2023 года (фото)
Эксперты назвали лучшие новые микроавтобусы для перевозок. Они также выделили плюсы и минусы каждой из представленных моделей.
Британские эксперты назвали 8 лучших микроавтобусов 2023 года. Эти модели отлично подходят для перевозок. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Микроавтобусы являются одними из самых практичных легковых транспортных средств. Они достаточно универсальны и способны справиться с многими повседневными задачами.
В рейтинге представлены лучшие новые микроавтобусы, которые доступны на европейском рынке в 2023 году. Также эксперты назвали одну модель, от которой лучше держаться подальше.
ТОП-8 лучших микроавтобусов 2023 года:
8. Fiat Talento
Fiat Talento основан на модели Renault Trafic. Этот автомобиль предлагает богатое оснащение и дешевле многих конкурентов.
Эксперты похвалили Fiat Talento за продуманный интерьер. Тем не менее модель недоступна с автоматической коробкой переключения передач, что может не понравиться некоторым водителям.
Плюсы:
- низкая стоимость;
- много комплектаций на выбор;
- практичный интерьер.
Минусы:
- не самый вместительный;
- плохая шумоизоляция;
- нет автоматической коробки переключения передач.
7. Renault Trafic
Renault Trafic в отличие от Fiat Talento является более универсальным микроавтобусом. На выбор доступно множество бензиновых и дизельных двигателей.
В список оснащения модели входит большое количество современных систем безопасности. Также Renault Trafic отличается неплохой шумоизоляцией.
Плюсы:
- большой выбор двигателей;
- современные системы безопасности;
- хорошая шумоизоляция.
Минусы:
- не самый вместительный;
- неудобная информационно-развлекательная система.
6. Volkswagen Transporter 6.1
Volkswagen Transporter является одним из самых известных автомобилей в своем классе. Водители полюбили эту модель за мощные двигатели и высокий уровень безопасности.
Главным недостатком модели является не самая большая грузоподъемность. Также этот микроавтобус лишен многих функций в базовой комплектации.
Плюсы:
- большой выбор комплектаций;
- удобная информационно-развлекательная система;
- есть мощные двигатели.
Минусы:
- небогатое оснащение в базовых версиях;
- жесткая подвеска;
- высокая стоимость.
2. Opel/Vauxhall Vivaro
Opel Vivaro является одним из самых практичных микроавтобусов на рынке. Эта модель также предлагает широкий ассортимент двигателей.
Плюсы:
- большой выбор двигателей;
- комфортная подвеска;
- отличная грузоподъемность.
Минусы:
- тесный интерьер;
- не самый вместительный багажник.
2. Toyota Proace
Toyota Proace разделяет платформу с Opel Vivaro, но немного комфортнее. Также этот микроавтобус обладает отличной грузоподъемностью.
Плюсы:
- комфортный интерьер;
- приятная управляемость;
- отличная грузоподъемность.
Минусы:
- мало двигателей на выбор;
- не лучшая круговая обзорность;
- нет некоторых систем безопасности.
2. Peugeot Expert
Peugeot Expert предлагает множество двигателей на выбор. Также эта модель отличается стильным дизайном и удобным интерьером.
Плюсы:
- комфортная подвеска;
- большой выбор двигателей;
- роскошный интерьер.
Минусы:
- не лучшая круговая обзорность;
- плохие боковые зеркала заднего вида;
- топовые комплектации слишком дорогие.
2. Citroën Dispatch/Jumpy
Citroën Jumpy предлагает более богатое оснащение, чем конкуренты. Также автомобиль выделяется приятной подвеской и высокой плавностью хода.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- большой выбор двигателей;
- есть современные функции безопасности.
Минусы:
- плохие боковые зеркала заднего вида;
- не лучшая круговая обзорность.
1. Ford Transit Custom
Ford Transit Custom является одним из самых популярных микроавтобусов в Великобритании. В этом заслуга приятной управляемости модели и ее комфортной подвески.
Также Ford Transit Custom обладает отличной грузоподъемностью. В добавок двигатели этой модели довольно экономные.
Плюсы:
- низкий расход топлива;
- есть мощные двигатели;
- приятная управляемость.
Минусы:
- нестабильная работа автоматической коробки переключения передач;
- не лучшая защита багажного отделения;
- высокая стоимость топовых версий.
Mercedes-Benz Vito — микроавтобус, которого следует избегать
Несмотря на то, что Mercedes-Benz Vito является одним из самых роскошных микроавтобусов в своем классе, у этой модели есть множество недостатков. Главными из них являются высокая стоимость и жесткая подвеска.
Ранее Фокус рассказал, что британские эксперты назвали самые ненадежные компактные автомобили с пробегом.