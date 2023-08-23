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Авто

Эксперты назвали лучшие микроавтобусы 2023 года (фото)

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Фото: Ford | Ford Transit Custom предлагает низкий расход топлива и приятную управляемость

Эксперты назвали лучшие новые микроавтобусы для перевозок. Они также выделили плюсы и минусы каждой из представленных моделей.

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Британские эксперты назвали 8 лучших микроавтобусов 2023 года. Эти модели отлично подходят для перевозок. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Микроавтобусы являются одними из самых практичных легковых транспортных средств. Они достаточно универсальны и способны справиться с многими повседневными задачами.

В рейтинге представлены лучшие новые микроавтобусы, которые доступны на европейском рынке в 2023 году. Также эксперты назвали одну модель, от которой лучше держаться подальше.

Важно
Названы лучшие спортивные автомобили 2023 года (фото)
Названы лучшие спортивные автомобили 2023 года (фото)

ТОП-8 лучших микроавтобусов 2023 года:

8. Fiat Talento

Fiat Talento Fullscreen
Fiat Talento предлагает продуманный интерьер
Фото: Fiat

Fiat Talento основан на модели Renault Trafic. Этот автомобиль предлагает богатое оснащение и дешевле многих конкурентов.

Эксперты похвалили Fiat Talento за продуманный интерьер. Тем не менее модель недоступна с автоматической коробкой переключения передач, что может не понравиться некоторым водителям.

Плюсы:

  • низкая стоимость;
  • много комплектаций на выбор;
  • практичный интерьер.

Минусы:

  • не самый вместительный;
  • плохая шумоизоляция;
  • нет автоматической коробки переключения передач.

7. Renault Trafic

Renault Trafic Fullscreen
Renault Trafic отличается высоким уровнем безопасности
Фото: Renault

Renault Trafic в отличие от Fiat Talento является более универсальным микроавтобусом. На выбор доступно множество бензиновых и дизельных двигателей.

В список оснащения модели входит большое количество современных систем безопасности. Также Renault Trafic отличается неплохой шумоизоляцией.

Плюсы:

  • большой выбор двигателей;
  • современные системы безопасности;
  • хорошая шумоизоляция.

Минусы:

  • не самый вместительный;
  • неудобная информационно-развлекательная система.

6. Volkswagen Transporter 6.1

Volkswagen Transporter 6.1 Fullscreen
Volkswagen Transporter предлагает мощные двигатели
Фото: Volkswagen

Volkswagen Transporter является одним из самых известных автомобилей в своем классе. Водители полюбили эту модель за мощные двигатели и высокий уровень безопасности.

Главным недостатком модели является не самая большая грузоподъемность. Также этот микроавтобус лишен многих функций в базовой комплектации.

Плюсы:

  • большой выбор комплектаций;
  • удобная информационно-развлекательная система;
  • есть мощные двигатели.

Минусы:

  • небогатое оснащение в базовых версиях;
  • жесткая подвеска;
  • высокая стоимость.

2. Opel/Vauxhall Vivaro

Opel Vivaro Fullscreen
Opel Vivaro предлагает широкий выбор двигателей
Фото: Opel

Opel Vivaro является одним из самых практичных микроавтобусов на рынке. Эта модель также предлагает широкий ассортимент двигателей.

Плюсы:

  • большой выбор двигателей;
  • комфортная подвеска;
  • отличная грузоподъемность.

Минусы:

  • тесный интерьер;
  • не самый вместительный багажник.

2. Toyota Proace

Toyota Proace Fullscreen
Toyota Proace комфортнее многих конкурентов
Фото: Toyota

Toyota Proace разделяет платформу с Opel Vivaro, но немного комфортнее. Также этот микроавтобус обладает отличной грузоподъемностью.

Плюсы:

  • комфортный интерьер;
  • приятная управляемость;
  • отличная грузоподъемность.

Минусы:

  • мало двигателей на выбор;
  • не лучшая круговая обзорность;
  • нет некоторых систем безопасности.

2. Peugeot Expert

Peugeot Expert Fullscreen
Peugeot Expert отличается стильным дизайном
Фото: Peugeot

Peugeot Expert предлагает множество двигателей на выбор. Также эта модель отличается стильным дизайном и удобным интерьером.

Плюсы:

  • комфортная подвеска;
  • большой выбор двигателей;
  • роскошный интерьер.

Минусы:

  • не лучшая круговая обзорность;
  • плохие боковые зеркала заднего вида;
  • топовые комплектации слишком дорогие.

2. Citroën Dispatch/Jumpy

Citroën Jumpy Fullscreen
Citroën Jumpy предлагает богатое оснащение
Фото: Citroën

Citroën Jumpy предлагает более богатое оснащение, чем конкуренты. Также автомобиль выделяется приятной подвеской и высокой плавностью хода.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • большой выбор двигателей;
  • есть современные функции безопасности.

Минусы:

  • плохие боковые зеркала заднего вида;
  • не лучшая круговая обзорность.

1. Ford Transit Custom

Ford Transit Custom Fullscreen
Ford Transit Custom стал лидером этого рейтинга
Фото: Ford

Ford Transit Custom является одним из самых популярных микроавтобусов в Великобритании. В этом заслуга приятной управляемости модели и ее комфортной подвески.

Также Ford Transit Custom обладает отличной грузоподъемностью. В добавок двигатели этой модели довольно экономные.

Плюсы:

  • низкий расход топлива;
  • есть мощные двигатели;
  • приятная управляемость.

Минусы:

  • нестабильная работа автоматической коробки переключения передач;
  • не лучшая защита багажного отделения;
  • высокая стоимость топовых версий.

Mercedes-Benz Vito — микроавтобус, которого следует избегать

Mercedes-Benz Vito Fullscreen
Mercedes-Benz Vito оказался слишком дорогим
Фото: Mercedes-Benz

Несмотря на то, что Mercedes-Benz Vito является одним из самых роскошных микроавтобусов в своем классе, у этой модели есть множество недостатков. Главными из них являются высокая стоимость и жесткая подвеска.

Ранее Фокус рассказал, что британские эксперты назвали самые ненадежные компактные автомобили с пробегом.