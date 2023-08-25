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Британці назвали найкращі вживані кросовери вартістю до $31 500 (фото)

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Фото: Peugeot | Peugeot 5008 пропонує гарний інтер'єр і приємну керованість

До рейтингу увійшли 10 кросоверів з пробігом до $31 500. За словами експертів, на ці моделі варто звернути увагу.

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Британські експерти назвали найкращі кросовери з пробігом за ціною до $31 500. До цього рейтингу увійшли 10 моделей. Його опублікували на сайті What Car?

Серед вживаних кросоверів є моделі, які мають безліч переваг перед конкурентами. Експерти протестували десятки автомобілів у цьому сегменті та виділили найкращі моделі.

До рейтингу увійшли тільки моделі віком до 8 років. Також експерти розповіли про переваги та недоліки цих авто.

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Топ 10 найкращих кросоверів з пробігом до $31 500:

10. Toyota RAV4

Toyota RAV4 Fullscreen
Toyota RAV4 доволі надійний і практичний кросовер
Фото: Toyota

Toyota RAV4 пропонує високий рівень практичності за невисоку вартість. Також це дуже надійний автомобіль, який доступний і в гібридній версії.

Плюси:

  • високий рівень надійності;
  • низька витрата палива;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • немає деяких опцій;
  • неприємна керованість;
  • немає семимісної версії.

9. BMW X3

BMW X3 Fullscreen
BMW X3 пропонує приємну керованість
Фото: BMW

BMW X3 має стильний дизайн і приємну керованість. Крім цього кросовер пропонує найкращу у своєму класі інформаційно-розважальну систему.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • зручна інформаційно-розважальна система;
  • є потужні двигуни.

Мінуси:

  • жорстка підвіска;
  • гучні двигуни;
  • високі податки.

8. Volvo XC60

Volvo XC60 Fullscreen
Volvo XC60 вирізняється високим рівнем безпеки
Фото: Volvo

Volvo XC60 є одним із найбезпечніших кросоверів у своєму класі. Також ця модель пропонує багате оснащення і приємну керованість у спортивних версіях.

Плюси:

  • якісний інтер'єр;
  • зручні сидіння;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • погана шумоізоляція;
  • невеликий багажник;
  • неприємна керованість.

7. Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq Fullscreen
Skoda Kodiaq дуже просторий всередині
Фото: Skoda

Skoda Kodiaq досить комфортний і просторий кросовер. Також це потужний автомобіль з красивим інтер'єром.

Плюси:

  • гарний інтер'єр;
  • є потужні двигуни;
  • низька вартість.

Мінуси:

  • жорстка підвіска;
  • не найпрактичніший.

6. Honda CR-V

Honda CR-V Fullscreen
Honda CR-V практичніша за багатьох конкурентів
Фото: Honda

Honda CR-V набагато практичніший за багатьох своїх конкурентів. Також кросовер має багате оснащення і приємну керованість.

Плюси:

  • багате оснащення;
  • просторий інтер'єр;
  • є гібридна силова установка.

Мінуси:

  • немає дизельної версії;
  • не найякісніший інтер'єр;
  • незручна інформаційно-розважальна система.

5. Kia Sorento

Kia Sorento Fullscreen
Kia Sorento доступний з потужним дизельним двигуном
Фото: Kia

Kia Sorento пропонує просторий інтер'єр на сім посадкових місць. Крім цього кросовер доступний з потужним дизельним двигуном.

Плюси:

  • просторий інтер'єр;
  • багате оснащення;
  • може буксирувати великі причепи.

Мінуси:

  • неприємна керованість;
  • високий рівень шкідливих викидів;
  • жорстка підвіска.

4. Ford Kuga

Ford Kuga Fullscreen
Ford Kuga має стильний дизайн
Фото: Ford

Ford Kuga вирізняється високим рівнем практичності та приємною керованістю. Також модель доступна з гібридною силовою установкою.

Плюси:

  • просторий інтер'єр;
  • ефективна гібридна версія;
  • низька вартість.

Мінуси:

  • не найякісніший інтер'єр;
  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • не наймісткіший багажник.

3. Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe Fullscreen
Hyundai Santa Fe пропонує просторий інтер'єр
Фото: Hyundai

Hyundai Santa Fe пропонує просторий і практичний інтер'єр, а також високу якість збірки. Ще однією особливістю моделі є потужний двигун.

Плюси:

  • місткий багажник;
  • високий рівень практичності;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • жорстка підвіска;
  • неприємна керованість;
  • не найякісніший інтер'єр.

2. Audi Q5

Audi Q5 Fullscreen
Audi Q5 пропонує високий рівень розкоші
Фото: Audi

Audi Q5 був доволі дорогим кросовером, коли був новим, але вживані автомобілі виявилися доволі вигідними. Також ця модель пропонує вищий рівень розкоші порівняно з конкурентами.

Плюси:

  • є потужні двигуни;
  • якісний інтер'єр;
  • невисока вартість обслуговування.

Мінуси:

  • неприємне керування;
  • немає семимісної версії;
  • жорстка підвіска.

1. Peugeot 5008

Peugeot 5008 Fullscreen
Peugeot 5008 став лідером у цьому рейтингу
Фото: Peugeot

Peugeot 5008 вирізняється стильним дизайном і просторим інтер'єром. Також кросовер привертає увагу наявністю потужних двигунів і багатим оснащенням.

Плюси:

  • гарний інтер'єр;
  • приємна керованість;
  • зручні сидіння.

Мінуси:

  • небагате оснащення;
  • мало місця над головою;
  • незручна інформаційно-розважальна система.

Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали 10 найкращих спортивних автомобілів.