Названо найненадійніші міські автомобілі віком до 20 років (фото)
Експерти розповіли про найненадійніші компактні автомобілі з пробігом віком від 6 до 20 років. Вони виділили головні недоліки цих моделей.
Британські експерти назвали найненадійніші компактні автомобілі з пробігом. До списку увійшли тільки моделі віком від 6 до 20 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
Компактні автомобілі чудово підходять для експлуатації в місті. Це недорогі моделі з економними двигунами та практичними інтер'єрами.
Експерти виділили 20 міських автомобілів, які виявилися дуже ненадійними. Ці моделі доставляють безліч проблем своїм власникам.
Топ 20 найненадійніших компактних автомобілів:
20. Hyundai i20
Рейтинг надійності: 88,1%
Роки випуску: 2015 — 2020
Друге покоління Hyundai i20 страждає від проблем з кузовом і коробкою передач. На щастя, багатьом власникам вдавалося усунути поломки менш ніж за тиждень.
19. Ford Fiesta (бензин)
Рейтинг надійності: 87,4%
Роки випуску: 2008 — 2017
Ford Fiesta має великий попит на вторинному ринку в Європі, але у цієї моделі є кілька серйозних недоліків. Найчастіше з ладу виходять деталі підвіски та електроніка.
18. Opel/Vauxhall Corsa
Рейтинг надійності: 86,6%
Роки випуску: 2014 — 2019
Opel Corsa має деякі проблеми. Надійність електроніки, вихлопної системи та підвіски є головним недоліком моделі.
17. Hyundai i10
Рейтинг надійності: 85,3%
Роки випуску: 2008 — 2013
Майже третина власників Hyundai i10 стикалися з поломками під час експлуатації цього хетчбека. Найчастіше виходять з ладу двигун, електроніка та паливна система.
16. Nissan Note
Рейтинг надійності: 84,9%
Роки випуску: 2006 — 2013
Nissan Note страждає від проблем із гальмами та підвіскою. Проте ці поломки вдавалося усунути швидко і дешево.
15. Fiat Panda
Рейтинг надійності: 84,1%
Роки випуску: 2012 — наш час
У Fiat Panda є проблеми з надійністю акумулятора і підвіски. Також з ладу часто виходять гальма і двигун.
14. Peugeot 208
Рейтинг надійності: 82,5%
Роки випуску: 2012 — 2019
Peugeot 208 має не так і багато проблем з надійністю, але усунення поломок займало багато часу. Багатьом власникам доводилося чекати понад тиждень, поки їхнє авто повернеться з ремонту.
13. Skoda Fabia
Рейтинг надійності: 82,4%
Роки випуску: 2007 — 2014
Skoda Fabia рідко стикається з поломками, але вартість обслуговування виявилася помітно вищою, ніж у конкурентів. У 26% власників моделі несправності призводили до того, що автомобілі повністю виходили з ладу.
12. Nissan Note
Рейтинг надійності: 79,0%
Роки випуску: 2013 — 2017
Nissan Note другого покоління виявився ненадійнішим за свого попередника. У моделі часто виходять з ладу електроніка і вихлопна система.
11. Renault Clio
Рейтинг надійності: 78,4%
Роки випуску: 2013 — 2019
Renault Clio має проблеми з надійністю кондиціонера та гальм. Ремонт часто займає більше одного тижня.
10. Seat Ibiza
Рейтинг надійності: 77,4%
Роки випуску: 2008 — 2017
Seat Ibiza страждає від проблем з кондиціонером, акумулятором, кузовом і двигуном. Також з ладу часто виходять електроніка, вихлопна система і коробка передач.
9. Fiat 500
Рейтинг надійності: 76,7%
Роки випуску: 2008 — наш час
Fiat 500 не так і часто виходить з ладу, але у моделі є безліч проблем. Найбільш ненадійними виявилися коробка передач, електроніка і підвіска.
8. Honda Jazz
Рейтинг надійності: 75,8%
Роки випуску: 2001 — 2008
У Honda Jazz першого покоління є проблеми з акумулятором, гальмами та вихлопною системою. Іноді з ладу виходять двигун, електроніка та підвіска.
7. Opel/Vauxhall Corsa
Рейтинг надійності: 73,0%
Роки випуску: 2006 — 2014
Найчастіше в Opel Corsa виходить з ладу електроніка. Ще однією проблемою стала ненадійна підвіска моделі.
6. Mini Cooper (дизель)
Рейтинг надійності: 71,6%
Роки випуску: 2014 — наш час
Дизельний Mini Cooper третього покоління виявився ненадійнішим за бензинову версію моделі. Найчастіше з ладу виходять кондиціонер, акумулятор і гальма.
5. Mini Cooper (бензин)
Рейтинг надійності: 71,5%
Роки випуску: 2007 — 2014
У бензинового Mini Cooper другого покоління є кілька проблем із надійністю. Найбільше незручностей доставив власникам двигун моделі.
4. Ford Fiesta (дизель)
Рейтинг надійності: 70,3%
Роки випуску: 2008 — 2017
Дизельний Ford Fiesta шостого покоління виявився ненадійнішим за бензинову версію. Близько 35% власників моделі зіткнулися з поломками, пов'язаними з кондиціонером і підвіскою.
3. Nissan Micra
Рейтинг надійності: 66,4%
Роки випуску: 2010 — 2016
У Nissan Micra є проблеми, пов'язані з надійністю підвіски. Також часто виходила з ладу електроніка.
2. Ford Fiesta
Рейтинг надійності: 65,5%
Роки випуску: 2002 — 2008
Ford Fiesta п'ятого покоління має проблеми з кузовом та вихлопною системою. Ще одним недоліком моделі є низька надійність підвіски.
1. Citroen C3
Рейтинг надійності: 53,0%
Роки випуску: 2010 — 2016
Citroen C3 другого покоління має безліч недоліків. Найчастіше з ладу виходять кондиціонер і гальма.
Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали найбільш ненадійні кросовери з пробігом віком від 6 до 20 років.