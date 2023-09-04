Постоянные клиенты СТО: какие авто в Украине приходится ремонтировать чаще всего

Эксперты проанализировали статистику посещения СТО в Украине. Выяснилось, что чаще всего ремонтировали автомобили марок Renault и BMW.

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В Украине появился собственный рейтинг надежности автомобилей. Его составили в Институте исследований авторынка на основе статистики посещений украинских СТО.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали информацию в единой базе данных, охватывающей десятки СТО среднего уровня в Киеве и других больших городах Украины. За месяц на них прошли ремонт и обслуживание 20 000 автомобилей.

Больше всего обращений на СТО в Киеве (9 337 раз). Далее следуют Киевская (1 680), Днепропетровская (1 243), Львовская (1 998) и Черновицкая (1 115) области. Также отмечается, что в основном ремонт авто проводят в первые числа месяца, а также в начале рабочей недели. Меньше всего обращений на сервисные станции зафиксировано в выходные.

Чаще всего на СТО заезжают владельцы Renault Logan Фото: Renault

Чаще всего на СТО в Украине обращаются владельцы автомобилей 2019 года выпуска – за месяц отмечено 1,2 тыс. таких случаев или 9,3% от общего количества. На втором месте – авто 2020 года (1,1 тыс. или 8,4%), а на третьем – машины 2021 года (1 тыс. или 7,3%).

Также довольно большая доля авто 2007-2008 годов (5,9 и 6,7%, соответственно). Дело в том, что на эти годы припал расцвет украинского авторынка и тогда продавали по 500-600 тыс. новых машин ежегодно.

А вот моделей 2022-2023 годов на СТО в Украине ремонтировали немного. Это обусловлено тем, что эти машины еще на гарантии, выходят из строя редко и зачастую обслуживаются на фирменных сервисных станциях.

Самыми дорогими в ремонте являются автомобили Porsche Фото: Porsche

Чаще всего посещали СТО Renault (3 119 раз). Второе место занимает бренд BMW (2 682 раза), а третье – Volkswagen (1 891).

Какие авто чаще всего посещают СТО в Украине:

Renault — 3 119 шт. BMW — 2 682 шт. Volkswagen — 1 891 шт. Peugeot — 1 006 шт. Hyundai — 987 шт. Skoda — 965 шт. Mercedes-Benz — 958 шт. Ford — 934 шт. Audi — 908 шт. Toyota — 599 шт. Nissan — 565 шт. Opel — 531 шт. KIA — 469 шт. Honda — 442 шт. Mitsubishi — 406 шт.

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Определена и средняя стоимость ремонта авто разных брендов. Самыми дорогими в ремонте являются Porsche – в среднем 15 910 гривен за одно посещение СТО. На втором месте неожиданно оказался SsangYong (11 338 гривен), а третью позицию занял BMW (9885 гривен).

Самые дорогие в ремонте автомобили:

Porsche — 15 910 грн. SsangYong — 11 338 грн. BMW — 9 885 грн. Iveco — 9 832 грн. MAN — 9 328 грн. Infiniti — 8 946 грн. Mercedes-Benz — 8 101 грн. Land Rover — 8 081 грн. Acura — 7 259 грн. Audi — 7 254 грн. Suzuki — 7 191 грн. Mitsubishi — 7 055 грн. Jeep — 6 904 грн. DAF — 6 745 грн. Mini — 6 504 грн.

Определены и модели автомобилей, чаще всего требующие ремонта. В тройку лидеров попали Renault Logan (1922 шт.), Peugeot 301 (714) и Volkswagen Passat (337).

Какие модели авто чаще всего приходится ремонтировать:

Renault Logan — 1922 шт. (средняя стоимость ремонта – 1317 грн). Peugeot 301 — 714 шт. (1829 грн). Volkswagen Passat — 337 шт. (5442 грн). Hyundai Accent — 323 шт. (2624 грн). Skoda Octavia — 251 шт. (4611 грн). Volkswagen Golf — 228 шт. (5267 грн). BMW 5 Series — 202 шт. (9944 грн). Skoda Fabia — 189 шт. (2131 грн). BMW X5 — 185 шт. (12971 грн). Skoda Scala — 175 шт. (1878 грн). BMW 3 Series — 173 шт. (7293 грн). Ford Focus — 158 шт. (4070 грн). Renault Master — 148 шт. (4826 грн). Audi A6 — 147 шт. (6670 грн). Renault Megane — 146 шт. (4178 грн).

Кроме того, отмечаются определенные региональные особенности. К примеру, в Киеве чаще всего посещают СТО Volkswagen Passat, Skoda Octavia и Volkswagen Golf, а в Волынской области – BMW X5, 5 Series и 3 Series.

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