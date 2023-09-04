Постоянные клиенты СТО: какие авто в Украине приходится ремонтировать чаще всего
Эксперты проанализировали статистику посещения СТО в Украине. Выяснилось, что чаще всего ремонтировали автомобили марок Renault и BMW.
В Украине появился собственный рейтинг надежности автомобилей. Его составили в Институте исследований авторынка на основе статистики посещений украинских СТО.
Эксперты Института исследований авторынка проанализировали информацию в единой базе данных, охватывающей десятки СТО среднего уровня в Киеве и других больших городах Украины. За месяц на них прошли ремонт и обслуживание 20 000 автомобилей.
Больше всего обращений на СТО в Киеве (9 337 раз). Далее следуют Киевская (1 680), Днепропетровская (1 243), Львовская (1 998) и Черновицкая (1 115) области. Также отмечается, что в основном ремонт авто проводят в первые числа месяца, а также в начале рабочей недели. Меньше всего обращений на сервисные станции зафиксировано в выходные.
Чаще всего на СТО в Украине обращаются владельцы автомобилей 2019 года выпуска – за месяц отмечено 1,2 тыс. таких случаев или 9,3% от общего количества. На втором месте – авто 2020 года (1,1 тыс. или 8,4%), а на третьем – машины 2021 года (1 тыс. или 7,3%).
Также довольно большая доля авто 2007-2008 годов (5,9 и 6,7%, соответственно). Дело в том, что на эти годы припал расцвет украинского авторынка и тогда продавали по 500-600 тыс. новых машин ежегодно.
А вот моделей 2022-2023 годов на СТО в Украине ремонтировали немного. Это обусловлено тем, что эти машины еще на гарантии, выходят из строя редко и зачастую обслуживаются на фирменных сервисных станциях.
Чаще всего посещали СТО Renault (3 119 раз). Второе место занимает бренд BMW (2 682 раза), а третье – Volkswagen (1 891).
Какие авто чаще всего посещают СТО в Украине:
- Renault — 3 119 шт.
- BMW — 2 682 шт.
- Volkswagen — 1 891 шт.
- Peugeot — 1 006 шт.
- Hyundai — 987 шт.
- Skoda — 965 шт.
- Mercedes-Benz — 958 шт.
- Ford — 934 шт.
- Audi — 908 шт.
- Toyota — 599 шт.
- Nissan — 565 шт.
- Opel — 531 шт.
- KIA — 469 шт.
- Honda — 442 шт.
- Mitsubishi — 406 шт.
Определена и средняя стоимость ремонта авто разных брендов. Самыми дорогими в ремонте являются Porsche – в среднем 15 910 гривен за одно посещение СТО. На втором месте неожиданно оказался SsangYong (11 338 гривен), а третью позицию занял BMW (9885 гривен).
Самые дорогие в ремонте автомобили:
- Porsche — 15 910 грн.
- SsangYong — 11 338 грн.
- BMW — 9 885 грн.
- Iveco — 9 832 грн.
- MAN — 9 328 грн.
- Infiniti — 8 946 грн.
- Mercedes-Benz — 8 101 грн.
- Land Rover — 8 081 грн.
- Acura — 7 259 грн.
- Audi — 7 254 грн.
- Suzuki — 7 191 грн.
- Mitsubishi — 7 055 грн.
- Jeep — 6 904 грн.
- DAF — 6 745 грн.
- Mini — 6 504 грн.
Определены и модели автомобилей, чаще всего требующие ремонта. В тройку лидеров попали Renault Logan (1922 шт.), Peugeot 301 (714) и Volkswagen Passat (337).
Какие модели авто чаще всего приходится ремонтировать:
- Renault Logan — 1922 шт. (средняя стоимость ремонта – 1317 грн).
- Peugeot 301 — 714 шт. (1829 грн).
- Volkswagen Passat — 337 шт. (5442 грн).
- Hyundai Accent — 323 шт. (2624 грн).
- Skoda Octavia — 251 шт. (4611 грн).
- Volkswagen Golf — 228 шт. (5267 грн).
- BMW 5 Series — 202 шт. (9944 грн).
- Skoda Fabia — 189 шт. (2131 грн).
- BMW X5 — 185 шт. (12971 грн).
- Skoda Scala — 175 шт. (1878 грн).
- BMW 3 Series — 173 шт. (7293 грн).
- Ford Focus — 158 шт. (4070 грн).
- Renault Master — 148 шт. (4826 грн).
- Audi A6 — 147 шт. (6670 грн).
- Renault Megane — 146 шт. (4178 грн).
Кроме того, отмечаются определенные региональные особенности. К примеру, в Киеве чаще всего посещают СТО Volkswagen Passat, Skoda Octavia и Volkswagen Golf, а в Волынской области – BMW X5, 5 Series и 3 Series.
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