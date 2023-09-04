Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Постоянные клиенты СТО: какие авто в Украине приходится ремонтировать чаще всего

СТО ремонт, ремонт авто, СТО в Украине, СТО Volkswagen, СТО Renault, СТО в Киеве
Фото: Freepik | Эксперты проанализировали статистику СТО в Украине

Эксперты проанализировали статистику посещения СТО в Украине. Выяснилось, что чаще всего ремонтировали автомобили марок Renault и BMW.

Related video

В Украине появился собственный рейтинг надежности автомобилей. Его составили в Институте исследований авторынка на основе статистики посещений украинских СТО.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали информацию в единой базе данных, охватывающей десятки СТО среднего уровня в Киеве и других больших городах Украины. За месяц на них прошли ремонт и обслуживание 20 000 автомобилей.

Больше всего обращений на СТО в Киеве (9 337 раз). Далее следуют Киевская (1 680), Днепропетровская (1 243), Львовская (1 998) и Черновицкая (1 115) области. Также отмечается, что в основном ремонт авто проводят в первые числа месяца, а также в начале рабочей недели. Меньше всего обращений на сервисные станции зафиксировано в выходные.

Renault Logan, ремонт авто, СТО в Украине, СТО Volkswagen, СТО Renault, СТО в Киеве Fullscreen
Чаще всего на СТО заезжают владельцы Renault Logan
Фото: Renault

Чаще всего на СТО в Украине обращаются владельцы автомобилей 2019 года выпуска – за месяц отмечено 1,2 тыс. таких случаев или 9,3% от общего количества. На втором месте – авто 2020 года (1,1 тыс. или 8,4%), а на третьем – машины 2021 года (1 тыс. или 7,3%).

Также довольно большая доля авто 2007-2008 годов (5,9 и 6,7%, соответственно). Дело в том, что на эти годы припал расцвет украинского авторынка и тогда продавали по 500-600 тыс. новых машин ежегодно.

А вот моделей 2022-2023 годов на СТО в Украине ремонтировали немного. Это обусловлено тем, что эти машины еще на гарантии, выходят из строя редко и зачастую обслуживаются на фирменных сервисных станциях.

Porsche Cayenne, ремонт авто, СТО в Украине, СТО Volkswagen, СТО Renault, СТО в Киеве Fullscreen
Самыми дорогими в ремонте являются автомобили Porsche
Фото: Porsche

Чаще всего посещали СТО Renault (3 119 раз). Второе место занимает бренд BMW (2 682 раза), а третье – Volkswagen (1 891).

Какие авто чаще всего посещают СТО в Украине:

  1. Renault — 3 119 шт.
  2. BMW — 2 682 шт.
  3. Volkswagen — 1 891 шт.
  4. Peugeot — 1 006 шт.
  5. Hyundai — 987 шт.
  6. Skoda — 965 шт.
  7. Mercedes-Benz — 958 шт.
  8. Ford — 934 шт.
  9. Audi — 908 шт.
  10. Toyota — 599 шт.
  11. Nissan — 565 шт.
  12. Opel — 531 шт.
  13. KIA — 469 шт.
  14. Honda — 442 шт.
  15. Mitsubishi — 406 шт.
Важно
Техосмотр в Украине: какие изменения ждут водителей с 1 сентября
Техосмотр в Украине: какие изменения ждут водителей с 1 сентября

Определена и средняя стоимость ремонта авто разных брендов. Самыми дорогими в ремонте являются Porsche – в среднем 15 910 гривен за одно посещение СТО. На втором месте неожиданно оказался SsangYong (11 338 гривен), а третью позицию занял BMW (9885 гривен).

Самые дорогие в ремонте автомобили:

  1. Porsche — 15 910 грн.
  2. SsangYong — 11 338 грн.
  3. BMW — 9 885 грн.
  4. Iveco — 9 832 грн.
  5. MAN — 9 328 грн.
  6. Infiniti — 8 946 грн.
  7. Mercedes-Benz — 8 101 грн.
  8. Land Rover — 8 081 грн.
  9. Acura — 7 259 грн.
  10. Audi — 7 254 грн.
  11. Suzuki — 7 191 грн.
  12. Mitsubishi — 7 055 грн.
  13. Jeep — 6 904 грн.
  14. DAF — 6 745 грн.
  15. Mini — 6 504 грн.

Определены и модели автомобилей, чаще всего требующие ремонта. В тройку лидеров попали Renault Logan (1922 шт.), Peugeot 301 (714) и Volkswagen Passat (337).

Какие модели авто чаще всего приходится ремонтировать:

  1. Renault Logan — 1922 шт. (средняя стоимость ремонта – 1317 грн).
  2. Peugeot 301 — 714 шт. (1829 грн).
  3. Volkswagen Passat — 337 шт. (5442 грн).
  4. Hyundai Accent — 323 шт. (2624 грн).
  5. Skoda Octavia — 251 шт. (4611 грн).
  6. Volkswagen Golf — 228 шт. (5267 грн).
  7. BMW 5 Series — 202 шт. (9944 грн).
  8. Skoda Fabia — 189 шт. (2131 грн).
  9. BMW X5 — 185 шт. (12971 грн).
  10. Skoda Scala — 175 шт. (1878 грн).
  11. BMW 3 Series — 173 шт. (7293 грн).
  12. Ford Focus — 158 шт. (4070 грн).
  13. Renault Master — 148 шт. (4826 грн).
  14. Audi A6 — 147 шт. (6670 грн).
  15. Renault Megane — 146 шт. (4178 грн).

Кроме того, отмечаются определенные региональные особенности. К примеру, в Киеве чаще всего посещают СТО Volkswagen Passat, Skoda Octavia и Volkswagen Golf, а в Волынской области – BMW X5, 5 Series и 3 Series.

Ранее Фокус рассказывал про самые беспроблемные семейные авто.

Также мы писали про самые надежные автомобили 2023 года.