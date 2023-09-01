Техосмотр в Украине: какие изменения ждут водителей с 1 сентября
В Украине внесли несколько изменений в процедуру техосмотра. Теперь он стал проще, а водителям будет сложнее подделать результаты экспертизы.
В Украине с 1 сентября меняется порядок проведения технического осмотра автомобилей. Все данные теперь вносятся в "Е-протокол". Фокус расскажет о всех изменениях, которые коснутся водителей.
В Украине технический осмотр не является обязательным для всех транспортных средств. Тем не менее важно знать, кому из водителей нужно его проходить.
Техосмотр является обязательным для следующих транспортных средств:
- большие грузовые автомобили, которые эксплуатируются больше года;
- автобусы, которые эксплуатируются более двух лет;
- грузо-пассажирские автомобили весом до 3,5 тонны, которые эксплуатируются более двух лет;
- легковые автомобили, которые эксплуатируются для работы в такси более двух лет;
- тракторы колесные, которые эксплуатируются более двух лет;
- специализированный автотранспорт;
- колесный транспорт, который эксплуатируется для транспортировки опасных грузов.
Как изменится техосмотр в Украине с 1 сентября?
"Е-протокол"
В Украине после прохождения техосмотра все данные будут вноситься в электронный документ "Е-протокол". В нем будет содержаться информация о дате, времени и результатах проверки.
После прохождения техосмотра создается электронная копия протокола. Она является действительным документом.
В Главном сервисном центре МВД заявили, что "Е-протокол" позволит удобно и эффективно получать данные о прохождении техосмотра. Также это решение соответствует принципу цифрового развития Paperless.
Видеофиксация техосмотра
Помимо "Е-протокола" в Украине введут видеофиксацию при техосмотре. Тем не менее она будет проводиться только спустя 6 месяцев после окончания военного положения в Украине.
С помощью видеосъемки будет осуществляться фиксация всего процесса проверки конструкции и технического контроля транспортного средства. Это сделает невозможным подделку результатов или прохождение фиктивного техосмотра.Важно
Сколько стоит техосмотр в Украине?
Стоимость прохождения техосмотра зависит от категории транспортного средства. Эта услуга дороже всего обойдется владельцам грузовых авто.
Стоимость техосмотра:
- для легковых авто — от 1 120 грн;
- для автобусов весом более 5 тонн — от 1340 грн;
- грузовых авто весом более 12 тонн — от 1440 грн;
- для прицепов весом до 10 тонн — от 1 120 грн;
- для прицепов весом более 10 тонн — до 1320 грн.
Какие документы необходимы для прохождения техосмотра?
Список документов для прохождения технического осмотра авто зависит от назначения транспортного средства, его типа и владельца. Поэтому стоит ознакомиться с требованиями заранее.
Обязательные документы для прохождения техосмотра:
- паспорт гражданина Украины (для представителей);
- техпаспорт на транспортное средство;
- доверенность на право прохождения техосмотра (для физических лиц);
- копия свидетельства государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц).
Ранее Фокус писал, что в Верховной Раде предложили упростить процедуру ввоза авто для военнослужащих и ветеранов.