Названы самые надежные и самые ненадежные премиальные кроссоверы в возрасте до 20 лет

Эксперты выделили пять самых надежных премиальных кроссоверов с пробегом в возрасте от 6 до 20 лет. Также они назвали три модели, которые часто ломаются.

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Британские эксперты назвали самые надежные и самые ненадежные премиальные кроссоверы с пробегом. В список вошли только модели в возрасте от 6 до 20 лет. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Среди премиальных кроссоверов есть множество ярких моделей, которые предлагают высокий уровень роскоши и практичный интерьер. С возрастом такие автомобили становятся значительно дешевле, но их надежность играет более важную роль.

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Эксперты назвали лучшие электромобили с пробегом (фото)

Эксперты назвали пять самых надежных премиальных кроссоверов с пробегом в возрасте от 6 до 20 лет. Также они выделили три модели, от которых лучше держаться подальше.

Volkswagen Touareg признали самым надежным премиальным кроссовером с пробегом Фото: Volkswagen

ТОП-5 самых надежных премиальных кроссоверов с пробегом:

Volkswagen Touareg (2010 — 2018) — 89,3%. Volvo XC90 (2002 — 2015) — 85,4%. Land Rover Range Rover Sport (2014 — 2022) — 80,9%. Porsche Macan (дизель) (2014 — наше время) — 76,8%. BMW X5 (2013 — 2018) — 72,4%.

Land Rover Discovery оказался самым ненадежным премиальным кроссовером с пробегом Фото: Collecting Cars

ТОП-3 самых ненадежных премиальных кроссоверов с пробегом:

Land Rover Discovery (2004 — 2017) — 47,8%. Audi Q7 (2006 — 2015) — 67,6%. Land Rover Range Rover (2013 — 2022) — 70,8%.

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