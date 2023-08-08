Названы лучшие роскошные автомобили 2023 года (фото)

В рейтинг вошли 10 роскошных автомобилей, которые имеют больше преимуществ, чем у конкурентов. Эти модели предлагают высочайший уровень комфорта.

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Британские эксперты назвали 10 лучших роскошных автомобилей. Все эти модели можно купить новыми в 2023 году. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

На рынке роскошных автомобилей существует большая конкуренция. Десятки производителей выпускают модели, которые предлагают высочайший уровень комфорта.

В рейтинге представлены лучшие роскошные автомобили. Эксперты выделили плюсы и минусы этих моделей.

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ТОП-10 лучших роскошных автомобилей 2023 года:

10. Bentley Bentayga

Bentley Bentayga предлагает роскошный интерьер Фото: Bentley

Bentley Bentayga сочетает в себе утонченность и высокий уровень комфорта. Также этот кроссовер предлагает практичный интерьер.

Плюсы:

роскошный интерьер;

есть мощные двигатели;

удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

коробка передач иногда работает нестабильно;

слишком высокие эксплуатационные расходы;

не самый вместительный багажник.

9. Audi A8 L

Audi A8 L предлагает комфортную подвеску Фото: Audi

Audi A8 L отлично балансирует между производительностью и комфортом. Удлиненная версия седана предлагает много места для задних пассажиров, а в список оснащения входят многие современные технологии.

Плюсы:

комфортная подвеска;

вместительный багажник;

роскошный интерьер.

Минусы:

слишком высокие эксплуатационные расходы;

малый запас хода на электротяге в гибридной версии;

коробка передач иногда работает нестабильно.

8. BMW iX

BMW iX является очень технологичным авто Фото: BMW

BMW iX несмотря на странный внешний вид является одним из самых технологичных современных автомобилей. Этот электрокроссовер отличается высококачественным интерьером и высоким уровнем практичности.

Плюсы:

отличная шумоизоляция;

роскошный интерьер;

удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

пневматическая подвеска недоступна в базовой версии;

небольшой запас хода;

плохая инфраструктура зарядных станций.

7. Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover оснащен всеми современными технологиями Фото: Land Rover

Новый Land Rover Range Rover сохранил все то, за что автомобилисты полюбили эту модель. В добавок этот внедорожник теперь оснащен всеми современными технологиями и стал еще роскошнее.

Плюсы:

удобная посадка;

отличная проходимость;

практичный интерьер.

Минусы:

высокая стоимость;

низкий уровень надежности;

неудобная информационно-развлекательная система.

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6. Mercedes-Benz S-Class

Mercedes-Benz S-Class имеет продуманный интерьер Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz S-Class имеет самое богатое оснащение среди конкурентов. Это очень роскошный седан с продуманным интерьером.

Плюсы:

отличная гибридная версия;

комфортная подвеска;

просторный интерьер.

Минусы:

неудобная информационно-развлекательная система;

дизельные версии не работают плавно;

низкий уровень надежности.

5. Rolls-Royce Ghost

Rolls-Royce Ghost предлагает высокий уровень роскоши Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Ghost является самым компактным седаном в линейке. Несмотря на это он предлагает такой же высокий уровень роскоши, как Phantom и Cullinan.

Плюсы:

комфортная подвеска;

роскошный интерьер;

мощный двигатель.

Минусы:

высокая стоимость;

высокий расход топлива.

4. Audi Q7

Audi Q7 отличается высоким уровнем практичности Фото: Audi

Audi Q7 отличается высоким уровнем практичности и комфортной подвеской. Также на выбор доступно множество двигателей.

Плюсы:

есть мощные двигатели;

комфортная подвеска;

роскошный интерьер.

Минусы:

неудобная информационно-развлекательная система;

мало места на третьем ряду сидений;

небогатое оснащение.

3. BMW X7

BMW X7 предлагает просторный интерьер Фото: BMW

BMW X7 является самым роскошным кроссовером немецкого бренда. Эта модель предлагает красивый интерьер и много места для пассажиров.

Плюсы:

отличная шумоизоляция;

высокий уровень практичности;

удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

высокая стоимость;

слишком тяжелый;

некрасивый дизайн.

2. BMW i7

BMW i7 имеет множество преимуществ Фото: BMW

BMW i7 объединяет все преимущества роскошных седанов и электромобилей. Эта модель отличается очень технологичным и просторным интерьером.

Плюсы:

роскошный интерьер;

для пассажиров доступен огромный дисплей;

удобные сиденья.

Минусы:

небольшой запас хода;

высокая стоимость;

некрасивый дизайн.

1. Land Rover Range Rover Sport

Range Rover Sport спортивнее топового Range Rover Фото: Land Rover

Land Rover Range Rover Sport предлагает все, что необходимо любителям роскошных автомобилей. Он имеет более приятную управляемость в сравнении с топовым Range Rover, но остается очень практичным.

Плюсы:

дешевле топового Range Rover;

отличная проходимость;

большой запас хода на электротяге в гибридной версии.

Минусы:

высокая стоимость;

не самая приятная управляемость;

низкий уровень надежности.

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