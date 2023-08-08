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Авто

Названы лучшие роскошные автомобили 2023 года (фото)

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Фото: Mercedes-Benz | Mercedes-Benz S-Class предлагает один из самых роскошных интерьеров среди современных автомобилей

В рейтинг вошли 10 роскошных автомобилей, которые имеют больше преимуществ, чем у конкурентов. Эти модели предлагают высочайший уровень комфорта.

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Британские эксперты назвали 10 лучших роскошных автомобилей. Все эти модели можно купить новыми в 2023 году. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

На рынке роскошных автомобилей существует большая конкуренция. Десятки производителей выпускают модели, которые предлагают высочайший уровень комфорта.

В рейтинге представлены лучшие роскошные автомобили. Эксперты выделили плюсы и минусы этих моделей.

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ТОП-10 лучших роскошных автомобилей 2023 года:

10. Bentley Bentayga

Bentley Bentayga Fullscreen
Bentley Bentayga предлагает роскошный интерьер
Фото: Bentley

Bentley Bentayga сочетает в себе утонченность и высокий уровень комфорта. Также этот кроссовер предлагает практичный интерьер.

Плюсы:

  • роскошный интерьер;
  • есть мощные двигатели;
  • удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

  • коробка передач иногда работает нестабильно;
  • слишком высокие эксплуатационные расходы;
  • не самый вместительный багажник.

9. Audi A8 L

Audi A8 L Fullscreen
Audi A8 L предлагает комфортную подвеску
Фото: Audi

Audi A8 L отлично балансирует между производительностью и комфортом. Удлиненная версия седана предлагает много места для задних пассажиров, а в список оснащения входят многие современные технологии.

Плюсы:

  • комфортная подвеска;
  • вместительный багажник;
  • роскошный интерьер.

Минусы:

  • слишком высокие эксплуатационные расходы;
  • малый запас хода на электротяге в гибридной версии;
  • коробка передач иногда работает нестабильно.

8. BMW iX

BMW iX Fullscreen
BMW iX является очень технологичным авто
Фото: BMW

BMW iX несмотря на странный внешний вид является одним из самых технологичных современных автомобилей. Этот электрокроссовер отличается высококачественным интерьером и высоким уровнем практичности.

Плюсы:

  • отличная шумоизоляция;
  • роскошный интерьер;
  • удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

  • пневматическая подвеска недоступна в базовой версии;
  • небольшой запас хода;
  • плохая инфраструктура зарядных станций.

7. Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover Fullscreen
Land Rover Range Rover оснащен всеми современными технологиями
Фото: Land Rover

Новый Land Rover Range Rover сохранил все то, за что автомобилисты полюбили эту модель. В добавок этот внедорожник теперь оснащен всеми современными технологиями и стал еще роскошнее.

Плюсы:

  • удобная посадка;
  • отличная проходимость;
  • практичный интерьер.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • низкий уровень надежности;
  • неудобная информационно-развлекательная система.
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6. Mercedes-Benz S-Class

Mercedes-Benz S-Class Fullscreen
Mercedes-Benz S-Class имеет продуманный интерьер
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz S-Class имеет самое богатое оснащение среди конкурентов. Это очень роскошный седан с продуманным интерьером.

Плюсы:

  • отличная гибридная версия;
  • комфортная подвеска;
  • просторный интерьер.

Минусы:

  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • дизельные версии не работают плавно;
  • низкий уровень надежности.

5. Rolls-Royce Ghost

Rolls-Royce Ghost Fullscreen
Rolls-Royce Ghost предлагает высокий уровень роскоши
Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Ghost является самым компактным седаном в линейке. Несмотря на это он предлагает такой же высокий уровень роскоши, как Phantom и Cullinan.

Плюсы:

  • комфортная подвеска;
  • роскошный интерьер;
  • мощный двигатель.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • высокий расход топлива.

4. Audi Q7

Audi Q7 Fullscreen
Audi Q7 отличается высоким уровнем практичности
Фото: Audi

Audi Q7 отличается высоким уровнем практичности и комфортной подвеской. Также на выбор доступно множество двигателей.

Плюсы:

  • есть мощные двигатели;
  • комфортная подвеска;
  • роскошный интерьер.

Минусы:

  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • мало места на третьем ряду сидений;
  • небогатое оснащение.

3. BMW X7

BMW X7 Fullscreen
BMW X7 предлагает просторный интерьер
Фото: BMW

BMW X7 является самым роскошным кроссовером немецкого бренда. Эта модель предлагает красивый интерьер и много места для пассажиров.

Плюсы:

  • отличная шумоизоляция;
  • высокий уровень практичности;
  • удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • слишком тяжелый;
  • некрасивый дизайн.

2. BMW i7

BMW i7 Fullscreen
BMW i7 имеет множество преимуществ
Фото: BMW

BMW i7 объединяет все преимущества роскошных седанов и электромобилей. Эта модель отличается очень технологичным и просторным интерьером.

Плюсы:

  • роскошный интерьер;
  • для пассажиров доступен огромный дисплей;
  • удобные сиденья.

Минусы:

  • небольшой запас хода;
  • высокая стоимость;
  • некрасивый дизайн.

1. Land Rover Range Rover Sport

Range Rover Sport Fullscreen
Range Rover Sport спортивнее топового Range Rover
Фото: Land Rover

Land Rover Range Rover Sport предлагает все, что необходимо любителям роскошных автомобилей. Он имеет более приятную управляемость в сравнении с топовым Range Rover, но остается очень практичным.

Плюсы:

  • дешевле топового Range Rover;
  • отличная проходимость;
  • большой запас хода на электротяге в гибридной версии.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • не самая приятная управляемость;
  • низкий уровень надежности.

Ранее Фокус писал, что британские эксперты назвали 10 лучших семиместных автомобилей с пробегом.